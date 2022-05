Maharashtra: अंतिम संस्कार के दौरान जलती चिता पर डाला पेट्रोल, धमाके के बाद 11 लोग झुलसे

Fuel used in Funeral at Pune: महाराष्ट्र (Maharashtra) के पुणे में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक श्मशान घाट पर अंतिम संस्कार के दौरान बड़ा हादसा हो गया. जिसमें कुल 11 लोग बुरी तरह झुलस गए. जिनको अस्पताल में भर्ती किया गया है. पुलिस ने इस मामले में जानकारी देते हुए कहा कि दाह संस्कार (जलने) की प्रक्रिया को तेज करने के लिए एक व्यक्ति ने चिता में पेट्रोल डाल दिया इस कारण वहां विस्फोट हो गया जिसमें कई लोग घायल हो गए.

ताडीवाला रोड की घटना

पुणे (Pune) में ताडीवाला रोड पर स्थित एक शवदाह गृह में शनिवार शाम एक अंत्येष्टि के दौरान हुए हादसे में करीब 11 लोग झुलस गये. पुलिस ने यह जानकारी दी. पुलिस कमिश्नर सागर पाटिल ने बताया कि घटना शाम सात बजे कैलाश शवदाह गृह में हुई. उन्होंने बताया, ‘पहले से जल रही चिता पर जब ईंधन डाला गया तो वह बह गया और आग फैल गई. करीब 11 लोग झुलस गये.’

मामले की जांच जारी

पाटिल ने बताया, ‘इस हादसे में झुलसे लोगों को फौरन सेसंश जनरल अस्पताल और सूर्या अस्पताल में भर्ती कराया गया है. हम घटना की जांच भी कर रहे हैं.’ वहीं एक अन्य अधिकारी ने कहा कि कुछ लोग बहुत बुरी तरह से झुलस गए हैं. उन्होंने बताया कि कथित रूप से आत्महत्या करने वाले दीपक काम्बले नाम के व्यक्ति की शवदाह गृह में अंत्येष्टि की जा रही थी.

अंतिम संस्कार में शामिल थे 80 लोग

पुलिस अधिकारी ने ये भी बताया कि हादसे में झुलसे सभी लोग दीपक कांबले के अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे. अधिकारी ने बताया कि कांबले के बेटे के अनुसार श्मशान में परिवार के सदस्यों सहित करीब 80 लोग मौजूद थे. दीपक कांबले की आत्महत्या (Suicide) से मौत हो गई थी. जिसके बाद शोकाकुल परिजन पुणे के ताडीवाला रोड स्थित घाट पर ले गए थे.

