26/11 हमले की 11वीं बरसी आज, राष्ट्रपति समेत इन हस्तियों ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि

मुंबई: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई (Mumbai) पर हुए आतंकी हमले (Terrorist Attack) को 11 साल बीत चुके हैं. 26 नवंबर 2008 को आतंकियों ने अपने नापाक मनसूबे से मुंबई को दहलाने की कोशिश की थी. आज पूरा देश 26/11 की बरसी पर उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है जिन्होंने आतंकियों से लड़ते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी थी. आपको बता दें कि इस हमले में करीब 160 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी.

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (President Ramnath Kovind) ने शहीदों को याद करते हुए कहा, 'मुंबई आतंकी हमलों की 11वीं बरसी पर, हम सभी संतप्त व्यक्तियों और परिवारों को याद करते हैं. एक कृतज्ञ राष्ट्र उन सुरक्षाकर्मियों को सलाम करता है जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया. हमारा यह दृढ़ संकल्प है कि हम हर प्रकार के आतंकवाद को परास्त करेंगे.

वहीं, रेल मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) ने ट्वीट कर उन निर्दोष नागरिकों और रेलवे कर्मचारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की जिन्होंने 26/11 मुंबई आतंकी हमले में अपनी जांन गंवाई. रेल मंत्री ने सुरक्षाकर्मियों और मुंबईकरों को भी उनके साहस के लिए सलाम किया.

Tributes to the innocent citizens & Railway staff who lost their lives in the gruesome 26/11 #MumbaiTerrorAttack and a big salute to the exemplary courage shown by all ‘Mumbaikars’ and the security forces in protecting our fellow citizens. pic.twitter.com/OMCHuDsN5H

