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44 सेकंड में दागता है 12 रॉकेट, पिनाका को खरीदने के लिए मची एक दर्जन देशों में होड़

भारत के स्वदेशी पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्‍चर सिस्टम (MBRS) को खरीदने में करीब 12 देश रुचि दिखा रहे हैं. रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, भारत अपने मित्र देशों को हथियार निर्यात नीति के तहत इस पर जल्द बड़ा फैसला ले सकता है.

Written ByShikha Thakur
Published: Jul 27, 2026, 09:30 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 09:30 AM IST
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