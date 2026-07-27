/44 सेकंड में दागता है 12 रॉकेट, पिनाका को खरीदने के लिए मची एक दर्जन देशों में होड़

कुल मिलाकर रक्षा निर्यात में भारत की बढ़ती ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिनाका के अलावा ब्रह्मोस मिसाइल खरीदारों की लिस्‍ट भी लंबी होती जा रही है. सबसे ज्‍यादा मुस्लिम देश इसके मुरीद हैं और भारत से खरीदने के लिए प्रयासरत हैं. फिलीपींस और वियतनाम के बाद दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया ब्रह्मोस का तीसरा सबसे बड़ा ग्राहक बनने जा रहा है. यूएई भी खरीदने का इच्‍छुक बताया जा रहा है. कुल मिलाकर आधा दर्जन देश ब्रह्मोस खरीदने के इच्‍छुक हैं.