'अम्फान' ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल में मचाई तबाही, पीएम मोदी ने दिया मदद का आश्वासन

नई दिल्ली: कोरोना वायरस (Coronavirus) जैसी महामारी से देश पहले ही जूझ रहा था अब प्रकृति ने भी कहर बरपाना शुरू कर दिया है. चक्रवाती तूफान अम्फान (Cyclone Amphan) ने पश्चिम बंगाल (West Bengal) और ओडिशा (Odisha) में तबाही मचा दी है. तूफान की वजह से अब तक 12 लोगों की मौत हो गई है. हजारों पेड़ गिर गए हैं. सैकड़ों घर नष्ट हो गए हैं. ओडिशा और पश्चिम बंगाल में तबाही मचाने के बार अम्फान अब बांग्लादेश की तरफ बढ़ गया है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि प्रभावितों की मदद में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी. पीएम ने कहा, 'ओडिशा के लोगों ने चक्रवात का बहादुरी से मुकाबला किया. अधिकारी प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं. मैं प्रार्थना करता हूं कि स्थिति जल्द से जल्द सामान्य हो जाए.'

My thoughts are with the people of Odisha as the state bravely battles the effects of Cyclone Amphan. Authorities are working on the ground to ensure all possible assistance to the those affected. I pray that the situation normalises at the earliest.

पीएम ने लगातार तीन ट्वीट किए. उन्होंने एक ट्वीट में लिखा, 'तूफान के कारण हुई तबाही पर पश्चिम बंगाल के दृश्यों पर नजर रख रहा हूं. इस चुनौतीपूर्ण समय में, पूरा देश पश्चिम बंगाल के साथ एकजुटता से खड़ा है. राज्य के लोगों की भलाई के लिए प्रार्थना करता हूं.'

Have been seeing visuals from West Bengal on the devastation caused by Cyclone Amphan. In this challenging hour, the entire nation stands in solidarity with West Bengal. Praying for the well-being of the people of the state. Efforts are on to ensure normalcy.

पीएम ने कहा, चक्रवात प्रभावित भागों में एनडीआरएफ की टीमें काम कर रही हैं. शीर्ष अधिकारी स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं और पश्चिम बंगाल सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं. प्रभावितों की मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी.

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि, 'हम तूफान की करीब से निगरानी कर रहे हैं और संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में हैं. मैंने ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से भी बात की है साथ में चक्रवात के कारण पैदा हुई स्थिति पर केंद्र की तरफ से हर संभव मदद का आश्वासन दिया.'

We are closely monitoring the cyclone Amphan and are in continuous touch with concerned authorities.

I have also spoken to CM Odisha, Shri Naveen Patnaik ji & CM West Bengal, Mamata Banerjee ji over situation arising due to the cyclone and assured all possible help from centre.

