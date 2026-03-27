ISIS, अल-कायदा से कनेक्शन, इस्लामिक स्टेट की वकालत और...गिरफ्तार हुए देश के गद्दार, बना रहे थे ये प्लान

ISIS: आतंक के खिलाफ कड़े अभियान चलाए जा रहे हैं. देश में रह रहे गद्दारों को पकड़ा जा रहा है. इसी बीच देश के कई राज्यों से आतंकवादी संगठनों से संदिग्ध लिंक वाले 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. आंध्र प्रदेश, बिहार, दिल्ली और पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों से ये गिरफ्तार हुई. ये लोग गेमिंग ऐप के जरिए AQIS और ISIS के विदेशी हैंडलर्स से मिले और बाद में उनके साथ जुड़ गए थे.

इन राज्यों से हुई गिरफ्तारी

आंध्र प्रदेश के मोहम्मद रहमतुल्लाह शरीफ, मिर्जा सोहेल बेग और मोहम्मद दानिश, बिहार के शादमान दिलकुश और अजमानुल्लाह खान, दिल्ली के रोहिणी के रहने वाले लकी अहमद, मीर आसिफ अली (पश्चिम बंगाल), जीशान (राजस्थान), अब्दुल सलाम (कर्नाटक), शाहरुख खान और शियाक पियाज उर रहमान (महाराष्ट्र), और तेलंगाना की सईदा बेगम को आंध्र प्रदेश और दिल्ली में पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन के बाद गिरफ्तार किया गया है.

इस्लामिक स्टेट बनाने की वकालत

इन्हें लेकर अधिकारियों ने कहा कि उनके ISIS से जुड़े ग्रुप बेनेक्स कॉम से लिंक थे. उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर ISIS के झंडे की जगह राष्ट्रीय झंडा लगा दिया था. उन्होंने राष्ट्रीय झंडा भी जलाया, ISIS की तारीफ की और भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने की वकालत की. साथ ही साथ इन लोगों ने राष्ट्रगान का भी मजाक उड़ाया. ये लोग ट्रेनिंग में हिस्सा लेने के लिए एक महीने के अंदर पाकिस्तान जाने की योजना बना रहे थे.

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युवाओं को कर रहे थे प्रेरित

वे युवाओं को पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ट्रेनिंग लेने के लिए भी मोटिवेट कर रहे थे. जांच में ये भी पता चला है कि आरोपी, मोहम्मद रहमतुल्लाह शरीफ, मिर्जा सोहेल बेग और मोहम्मद दानिश विजयवाड़ा के रहने वाले हैं. इन्होंने युवाओं को कट्टरपंथी बनाने के लिए उन्हें जिहाद के लिए तैयार करने के लिए अल मलिक इस्लामिक यूथ नाम का एक ग्रुप बनाया था. वे कथित तौर पर गजवा-ए-हिंद (भारत के खिलाफ युद्ध) के कॉन्सेप्ट पर काम कर रहे थे और अलग-अलग इलाकों में ऑपरेटिव्स के साथ कोऑर्डिनेट करके कई राज्यों में अपना नेटवर्क बढ़ाया था.

ओसामा बिन लादेन की नकल की

उन्होंने खुद को मुजाहिदीन बताते हुए वीडियो भी पोस्ट किए, अल-कायदा चीफ ओसामा बिन लादेन के वीडियो देखे और रेडिकल प्रोपेगैंडा करते हुए उसकी नकल की. बाइक टैक्सी ड्राइवर रहमतुल्लाह ने लेजर मार्किंग प्रोफेशनल दानिश और एक रेस्टोरेंट में काम करने वाले सोहेल बेग के साथ मिलकर कथित तौर पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए जिहाद से जुड़ी एक्टिविटीज को बढ़ावा दिया. रहमतुल्लाह ने सोशल मीडिया के जरिए अल-हकीम शुकुर नाम के एक विदेशी हैंडलर से कॉन्टैक्ट बनाए और उसके कहने पर, बिहार के शादमान दिलकुश और हैदराबाद की सईदा बेगम के साथ मिलकर काम किया. इसके बाद उसने अहमद, अजमानुल्लाह खान, मीर आसिफ अली, जीशान, अब्दुल सलाम, शाहरुख खान और शियाक पियाज उर रहमान के साथ भी लिंक बनाए.