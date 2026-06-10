मोदी सरकार के 12 साल: प्रचार का शोर और हकीकत की बदहाली

'रोजगार के वैश्विक केंद्र' बनाने का वादा करने वाली सरकार के दौर में युवा बेरोजगारी दर मार्च 2026 में बढ़कर 15.2% हो गई है. शहरी युवाओं की स्थिति और भी भयावह है, जहाँ बेरोजगारी दर 18.4% तक पहुँच गई है. आलम यह है कि 10 में से 4 स्नातक आज बेरोजगार हैं और केवल 7% बेरोजगार स्नातकों को ही एक साल के भीतर स्थायी नौकरी मिल पाती है. इसके अलावा, शिक्षा के क्षेत्र में 89 पेपर लीक और 48 दोबारा परीक्षाएं होना इस सरकार की प्रशासनिक विफलता का सबसे बड़ा सबूत है, जिसने करोड़ों युवाओं के भविष्य को अधर में लटका दिया है.