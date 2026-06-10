मोदी सरकार के 12 साल: प्रचार का शोर और हकीकत की बदहाली

मोदी सरकार के 12 वर्षों के शासन का यदि निष्पक्ष विश्लेषण किया जाए, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि यह पूरा दौर प्रचार बनाम हिसाब का रहा है. जहाँ एक ओर सरकारी विज्ञापनों में 'विकसित भारत' और 'विश्वगुरु' के बड़े-बड़े दावे किए गए, वहीं दूसरी ओर धरातल पर देश की अर्थव्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा और लोकतांत्रिक संस्थाएं ढलान की ओर बढ़ी हैं. 12 वर्षों की गरीब-विरोधी आर्थिक नीतियों और समझौतापरक विदेश नीति ने आज देश को ऐसे हालात में ला खड़ा किया है जहाँ गरीब और मध्यम वर्ग अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहा है.
प्रधानमंत्री अक्सर दावा करते हैं कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, लेकिन आईएमएफ (IMF) के आंकड़े कुछ और ही कहानी बयां करते हैं. भारत 2026 में दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था से गिरकर छठे स्थान पर आ गया है. इसका मुख्य कारण मोदी सरकार का खराब आर्थिक प्रबंधन और रुपये की कमजोरी है. भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 95.31 के ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुँच चुका है.
निवेशकों का भरोसा भारत से उठता जा रहा है. साल 2026 के पहले पांच महीनों में ही विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) ने भारत से करीब 2.1 लाख करोड़ रुपये निकाल लिए हैं. यहाँ तक कि भारत के अपने उद्योगपति भी देश के बजाय विदेशों में निवेश करना बेहतर समझ रहे हैं. घरेलू कर्ज मार्च 2025 तक बढ़कर जीडीपी का 41.3% हो गया है, जो आम परिवारों की बिगड़ती आर्थिक स्थिति का प्रमाण है. इसके साथ ही आर्थिक असमानता इतनी बढ़ गई है कि देश की कुल आय का 58% हिस्सा केवल ऊपर के 10% लोगों के पास है.
'रोजगार के वैश्विक केंद्र' बनाने का वादा करने वाली सरकार के दौर में युवा बेरोजगारी दर मार्च 2026 में बढ़कर 15.2% हो गई है. शहरी युवाओं की स्थिति और भी भयावह है, जहाँ बेरोजगारी दर 18.4% तक पहुँच गई है. आलम यह है कि 10 में से 4 स्नातक आज बेरोजगार हैं और केवल 7% बेरोजगार स्नातकों को ही एक साल के भीतर स्थायी नौकरी मिल पाती है. इसके अलावा, शिक्षा के क्षेत्र में 89 पेपर लीक और 48 दोबारा परीक्षाएं होना इस सरकार की प्रशासनिक विफलता का सबसे बड़ा सबूत है, जिसने करोड़ों युवाओं के भविष्य को अधर में लटका दिया है.
मोदी जी का 'लूट मॉडल' यह है कि अरबपति मित्रों की कर्जमाफी करो और गरीबों पर महंगाई का बोझ डालो. उज्ज्वला योजना, जिसे महिलाओं के कल्याण के रूप में प्रचारित किया गया था, आज एक बोझ बन गई है. सब्सिडी वाले सिलेंडरों की संख्या 9 से घटाकर 4 कर दी गई है. यूपीए सरकार के दौरान ₹410 में मिलने वाला एलपीजी सिलेंडर आज मोदी सरकार में ₹913 का मिल रहा है.
पिछले 12 सालों में एलपीजी के दाम में 123%, पेट्रोल में 44%, डीजल में 73% और दालों में 84% की वृद्धि हुई है. आम आदमी की जीवनरेखा कहे जाने वाले 5 किलो के सिलेंडर के दाम में भी ₹323 की बढ़ोतरी की गई है.
'किसानों की आय दोगुनी' करने का वादा करने वाली सरकार के राज में हकीकत यह है कि पिछले एक दशक में 1.09 लाख से अधिक किसानों और खेत मजदूरों ने आत्महत्या की है. औसतन हर घंटे एक किसान आत्महत्या कर रहा है. देश के किसानों पर आज 33.5 लाख करोड़ रुपये का कर्ज का बोझ है.
स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों (C2+50% MSP) को लागू करने का वादा आज भी एक जुमला बना हुआ है. फसल बीमा योजना (PMFBY) के नाम पर निजी बीमा कंपनियों ने 2023 से 2025 के बीच ₹47,216 करोड़ का मुनाफा कमाया, जबकि किसान मुआवजे के लिए महीनों भटकते रहे.
बुनियादी ढांचा और सुरक्षा: पब्लिसिटी बनाम सेफ्टी
रेलवे में 'वंदे भारत' जैसे ब्रांडिंग प्रोजेक्ट्स के बीच आम यात्रियों की सुरक्षा को भुला दिया गया है. एनसीआरबी (NCRB) डेटा के अनुसार, 2024 में रेलवे पटरियों और परिसरों में 22,413 लोगों की जान गई. सुरक्षा कवच प्रणाली केवल 2% रेलवे पटरियों पर ही लग पाई है. सड़कों के निर्माण में गुणवत्ता की इतनी कमी है कि निर्माण के कुछ महीनों बाद ही सड़कें धंसने और पुल गिरने की घटनाएं आम हो गई हैं. टोल टैक्स कलेक्शन 2020 से 2025 के बीच 120% बढ़ गया, लेकिन सड़कों के रखरखाव के लिए बजट का केवल 1.6% ही आवंटित किया जा रहा है.
सरकार की नेबरहुड फर्स्ट नीति अब नेबरहुड LOST में बदल गई है. नेपाल, श्रीलंका और मालदीव जैसे ऐतिहासिक साझेदारों के साथ संबंध मोदी सरकार की गलतियों के कारण तनावपूर्ण हुए हैं, जिसका सीधा फायदा चीन को मिल रहा है. चीन के साथ हमारा व्यापार घाटा दोगुना होकर 112 अरब डॉलर के पार पहुँच गया है.
'मेलोडी डिप्लोमेसी' के नाम पर हुए विदेशी दौरों ने भारत के हितों की रक्षा करने के बजाय केवल प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत ब्रांडिंग पर ध्यान दिया. ऊर्जा संप्रभुता की स्थिति यह है कि भारत अपनी 89.4% कच्चे तेल की जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर है.
लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं का राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है. देश भर में 6.5 करोड़ मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं. पश्चिम बंगाल में 91 लाख मतदाताओं के नाम काटे गए, जो चुनावी गड़बड़ी की ओर इशारा करते हैं. प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में भारत 180 देशों में 157वें स्थान पर आ गया है. मणिपुर जैसे राज्य पिछले तीन वर्षों से जल रहे हैं, जहाँ 260 से अधिक लोग मारे गए और 60,000 से अधिक विस्थापित हुए, लेकिन प्रधानमंत्री ने वहां जाना तक जरूरी नहीं समझा.
मोदी सरकार के ये 12 साल गरीबों के साथ विश्वासघात, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ और किसानों की उपेक्षा के साल रहे हैं. मनरेगा (MGNREGA) जैसी ऐतिहासिक योजना को कमजोर कर 'VB G-RAM-G' जैसे प्रावधान लाना ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर अंतिम प्रहार है. जनता अब समझ चुकी है कि यह 'अमृत काल' नहीं, बल्कि प्रचार की आड़ में छिपा हुआ 'विनाश काल' है. कांग्रेस पार्टी जनता के इन हक की लड़ाई को सड़क से संसद तक लड़ती रहेगी.