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मोदी सरकार के 12 साल: प्रचार का शोर और हकीकत की बदहाली

मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने की कोशिश की है. कांग्रेस के प्रवक्ता डॉ. निशांत आनंद ने कहा कि मोदी सरकार का खराब आर्थिक प्रबंधन के कारण देश पिछड़ता दिखाई दे रहा है.

Written ByDr. Nishant Anand
Published: Jun 10, 2026, 09:07 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 09:07 PM IST
मोदी सरकार के 12 साल: प्रचार का शोर और हकीकत की बदहाली

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