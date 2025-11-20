Advertisement
बम और गोलियों से छलनी 96 लाशें पड़ी थीं लेकिन... उस गड़रिये ने सबसे पहले देखा था, '120 बहादुर' की असली कहानी

120 बहादुर फिल्म चर्चा में है. कुछ विवाद भी सामने आया. यह कहानी भारत के 120 जांबाजों की कहानी कहती है. फिल्मांकन हुआ है, स्क्रिप्ट लिखी गई थी लेकिन असल में पहाड़ी पर भारत और चीनी सैनिकों के बीच क्या हुआ था? पढ़िए 120 बहादुर की सच्ची कहानी.

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Nov 20, 2025, 01:31 PM IST
साल 1963, जनवरी का एक दिन, एक लद्दाखी गड़रिया रेजांग ला की पहाड़ियों पर घूमता हुआ एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं. वह जो देख रहा था, अब तक देश को उसके बारे में बिल्कुल नहीं पता था. वो युद्ध की तस्वीर थी. सैनिक सर्दी से जमकर शहीद हो चुके थे फिर भी उन्होंने अपने टूटे-फूटे हथियारों को पोजीशन के मोड में पकड़ रखा था. उनमें से ज्यादातर के राइफल की मैगजीन खाली हो चुकी थी. कुछ दिन बाद ब्रिगेडियर रैना के नेतृत्व में पहला भारतीय दल रेजांग ला पहुंचता है. वहां 96 भारतीय सैनिकों के पार्थिव शरीर मिले, जिन्हें बम के टुकड़ों और गोलियों ने छलनी कर दिया था. सर्दी से अकड़े उनके शरीर ध्वस्त हुए मोर्चे पर पड़े थे लेकिन हथियार अब भी हाथों में ही थे. खोजी दल ने इन तस्वीरों को भविष्य के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज कर लिया. ये सच्ची घटना भारत के उन वीरों की है जिनके बारे में कुछ महीने तक गलत समझा गया. अब उनकी बहादुरी को समर्पित फिल्म '120 बहादुर' आई है.

मेजर शैतान सिंह का शव वहीं से मिला था, जहां दो जवान उन्हें छोड़ गए थे. बाकी सैनिकों के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ चुसुल में ही कर दिया गया. मेजर शैतान सिंह के शरीर को तिरंगे में लपेटकर लाया गया और उनकी अंत्येष्टि उनके गांव में सैनिक सम्मान के साथ की गई. मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया. बाकी शहीदों को वीर चक्र जबकि चार को सेना मेडल दिया गया. 13 कुमाऊं रेजिमेंट को 'रेजांग ला' का युद्ध सम्मान दिया गया, जिसे वे आज भी गर्व से धारण करते हैं.

अहिर चुपचाप वेट करते रहे...

कर्नल एन.एन. भाटिया ने रेजांग ला की लड़ाई का सजीव वर्णन लिखा है - अहिर तब तक वेट करते रहे जब तक चीनी उनकी रेंज में नहीं आ गए फिर अपनी बंदूकों में जितनी गोलियां थीं, सब चीनियों पर बरसा दीं. कुछ ही पलों में पूरी गलियां मृत और घायल चीनी सैनिकों से पट गईं. धावा बोलकर मुंह की खाने-वाले चीनी बौखला गए और उन्होंने अपने तोपखाने का मुंह खोलकर घातक हमला किया. भयंकर बमबारी की आड़ लेते हुए चीनी पैदल सैनिक झुंड-के-झुंड बनाकर आने लगे. 

इस घातक बमबारी में अपने सैनिकों को खोने वाली सी कंपनी के पास कुछ ही जवान बचे थे, फिर भी वे पूरी बहादुरी के साथ लड़ते रहे. एक-एक मोर्चे पर वे तब तक डटे रहे, जब तक आखिरी गोली खत्म नहीं हो गई. मेजर शैतान सिंह की कमान सी कंपनी में तीन जेसीओ और 124 अन्य रैंक के सैनिक थे. लड़ाई जब थमी, तब उनमें से केवल 14 सैनिक बचे थे. इसमें 9 बुरी तरह घायल थे. 13 कुमाऊं के सैनिक फिर से एकजुट हुए और 114 ब्रिगेड ने चुसुल पर अपना कब्जा बनाए रखा. बटालियन की युद्ध डायरी में लिखा गया कि अब 'हमारे पास सी कंपनी नहीं है'

उस रात बर्फीली आंधी आई

17-18 नवंबर की रात करीब 10 बजे लड़ाई के मैदान में जबरदस्त बर्फीली आंधी चली, जो दो घंटे बाद शांत हुई. तूफान के बाद 600 मीटर तक सबकुछ साफ दिखाई दे रहा था. रात 2 बजे के करीब 8वीं प्लाटून के लुक आउट पोस्ट ने भारी तादाद में उस दर्रे से आ रहे चीनी सैनिकों को देखा, जो गलियों के रास्ते से लगभग 700-800 मीटर की दूरी पर थे. लुक आउट पोस्ट के कमांडर लांस नायक ब्रिज लाल भागकर प्लाटून के हेडक्वार्टर आए और इसकी सूचना दी. 

पोस्ट की मदद के लिए उनके साथ सेक्शन कमांडर हुकुम चंद को भेजा गया. चीनी सैनिक पोस्ट के सामने छोटे हथियारों की रेंज में आ चुके थे. लुक आउट पोस्ट ने सबसे पहले चेतावनी के तौर पर वेरी लाइट सिग्नल के साथ लंबा बर्स्ट फायर किया, जिसका मकसद सी कंपनी को चौकन्ना करना था. इसी दौरान आगे की ढलान पर तैनात 7वीं प्लाटून के लुक आउट ने चीनियों को इक‌ट्ठा होते देखा और पूरी सी कंपनी को सावधान कर दिया.

मेजर शैतान सिंह ने फौरन अपने वायरलेस सेट के जरिए सब यूनिट कमांडरों से संपर्क किया. उन्होंने कहा कि सभी सैनिक लड़ने के लिए तैयार हैं. चूंकि सैनिकों की कमी के कारण 7वीं और 9वीं प्लाटून के बीच एक बड़ा फासला था, जो असुरक्षित था. इस कारण उन्होंने 9वीं प्लाटून को आदेश दिया कि वह एक पट्रोल पार्टी भेजकर हालात की जानकारी दें. गश्ती दल ने इस बात की तस्दीक कर दी कि गलियों में चीनी सैनिक भारी तादाद में इकट्ठा हो चुके हैं. खराब मौसम की आड़ में चीनियों ने अपने आक्रमणकारी सैनिकों को लड़ाई के लिए छिपते-छिपाते इक‌ट्ठा तो कर दिया था, लेकिन वे भारतीय सैनिकों को चौंका देनेवाले हमले की चाल में पूरी तरह नाकाम हो चुके थे.

सी कंपनी के सारे जवान अपने-अपने हथियारों के ट्रिगर पर उंगलियां रखकर अपने-अपने मोर्चे से पहली रोशनी और सामने आते पहले बड़े हमले को धैर्य के साथ देख रहे थे. सुबह करीब 05.00 बजे, मोर्चा संभाले अहिरों ने चीनियों के झुंड को देखा. L.M.G, M.M.G और मोर्टार के गोले ने दुश्मन का स्वागत किया. कई चीनी मारे गए, कई घायल हुए लेकिन जो बचे वे पीछे से आनेवाली मदद के साथ आगे बढ़ते रहे. जल्द ही रेजांग ला तक आनेवाली सारी गलियां चीनी सैनिकों के शवों से भर गईं. एक के बाद एक चीनियों ने ऐसे चार हमले किए, लेकिन हर बार उन्हें खदेड़ दिया गया.

पहलवान चांदी राम ने अकेले 7 सैनिकों को दबोचा

कई अहिर लड़ते हुए शहीद हो गए और उनकी संख्या तथा गोला बारूद भी बस नाम-मात्र के ही रह गए थे. चीनियों ने जब पांचवां हमला किया तो नायक चांदी राम (जो प्रसिद्ध पहलवान थे) ने जवानों के साथ धावा बोल दिया. उन्होंने 6-7 चीनी सैनिकों को अकेले मार गिराया और तब तक लड़ते रहे, जब तक उनकी सांसें चलती रहीं. इस दौरान चीनी गश्ती दल से भी मुठभेड़ हुई और उनमें से कई दलों को खदेड़ दिया गया, लेकिन एक दल ने जाते-जाते बटालियन हेडक्वार्टर से संपर्क साधने वाली टेलीफोन लाइन को तहस-नहस कर दिया. लगभग 05.45 बजे तक चीनियों के आक्रमण को विफल किया जा चुका था.

अब तक चीनी समझ चुके थे कि रेजांग ला को जीतना आसान नहीं है और उन्होंने अपनी रणनीति बदल दी. चीनियों ने रेजांग ला पर तोपों के जरिए भारी बमबारी की. इस बमबारी का भारतीय सैनिकों के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि रेजांग ला में उनके पास न तो तोपखाने थे और न ही बंकर बने थे. तीन महीने बाद फरवरी 1963 में इस इलाके का दौरा करने के बाद दुश्मनों की ओर से की गई भयंकर बमबारी की तस्वीर दिखी.

गोलियों की बौछार

7वीं प्लाटून में अब कोई जीवित नहीं बचा था और चीनी सैनिक उनके मोर्चे पर कब्जा जमाने के लिए भारी तादाद में इकट्ठा हो रहे थे. उनसे कुछ ही दूरी पर नायक सही राम, जो अपने प्लाटून से बिछड़ने के बाद अकेले जीवित बचे थे, वे L.M.G. के सटीक निशाने पर दुश्मनों को लेकर प्रतीक्षा कर रहे थे. उन्होंने मौका पाते ही दुश्मनों पर गोलियों की बौछार कर दी. चीनी तितर-बितर हो गए और उनके बाद पीछे से आए झुंड ने उन पर R.C.L. बंदूकों से भारी गोलीबारी की और आखिरी मोर्चे को भी ध्वस्त कर दिया. 

शैतान सिंह को बांह में गोली लगी फिर पेट में

मेजर शैतान सिंह ने अब बचे-खुचे सैनिकों के साथ आगे बढ़ते चीनियों को रोकने का जिम्मा संभाल लिया. भारी बमबारी के बाद सी कंपनी हेडक्वार्टर पर कब्जे के लिए चीनी सैनिक इकट्ठा होने लगे. दूसरी तरफ मेजर शैतान सिंह एक मोर्चे से दूसरे मोर्चे पर जाकर अपने सैनिकों का हौसला बढ़ा रहे थे. उनकी बांह में दुश्मन की गोली लग गई फिर भी वह अपने जवानों और बचे हुए हथियारों के साथ दुश्मन को टक्कर देते रहे. उनके कंपनी हवलदार मेजर (C.H.M.) हरफूल सिंह ने उन्हें उन जवानों के साथ एक सुरक्षित ठिकाने तक ले जाने का आग्रह किया. इस बीच मेजर शैतान सिंह के पेट में एक गोली आ लगी. बुरी तरह घायल और लहूलुहान होने के बाद हर फूल सिंह और जयनारायण उन्हें चट्टान के पीछे सुरक्षित स्थान तक ले आए और उनके जख्मों पर पट्टियां बांधी. चूंकि रेडियो से संपर्क का कोई साधन नहीं बचा था, इसलिए उन्होंने हर फूल सिंह और जयनारायण से कहा कि वे उन्हें वहीं छोड़ बटालियन हेडक्वार्टर जाएं और सतर्क कर दें. उसी रात घायल शैतान सिंह भयंकर ठंड के कारण वीरगति को प्राप्त हुए.

हरफूल सिंह तीन जवानों के साथ दुश्मनों को रोकने के लिए तब तक लड़ते रहे जब तक शहीद नहीं हो गए. 3 इंच मोर्टार सेक्शन के गोले खत्म हो चुके थे. इस कारण उसके कमांडर रामकुमार को आदेश दिया गया कि वे मोर्टार को खोलकर इस्तेमाल के लायक न छोड़ें. फायर प्लान एवं नक्शे नष्ट कर दें ताकि वे चीनियों के हाथ न लग सकें. रामकुमार जब मोर्टार को खोल रहे थे तभी 20 गज की दूरी से चीनियों ने उन्हें गोली मार दी. घायल होने के बावजूद वे अपनी कमांड पोस्ट पर डटे रहे और जैसे ही चीनियों ने अंदर झांका, उन्होंने अपने 303 बोल्ड एक्शन राइफल की गोलियों से उन्हें निशाना बनाया और कई दुश्मनों को मार गिराया. चीनियों ने उन पर हथगोले बरसाए और वहां से भाग खड़े हुए. कई घंटे तक उनका खून बहता रहा, फिर उन्हें जैसे ही होश आया, वे अपने शरीर को किसी प्रकार घसीटते हुए बटालियन हेडक्वार्टर तक पहुंचे, जहां उन्होंने रेजांग ला की यह रोंगटे खड़े करनेवाली वीरता की अनसुनी कहानी सुनाई. 

पांच सैनिकों को बंदी बनाकर ले गए चीनी

दुश्मनों ने पांच सैनिकों को बंदी बना लिया था. सिपाही बलबीर सिंह की मौत उनके कब्जे में ही हो गई. आखिरी गोली और आखिरी जवान के शांत पड़ जाने के बाद रेजांग ला में चारों तरफ मौत का सन्नाटा था. सी कंपनी ने न ही किसी प्रकार की मदद मांगी और न ही उन्हें मिल सकती थी.

18 नवंबर, 1962 को हुई रेजांग ला की लड़ाई पूरे युद्ध के काले इतिहास का एक सुनहरा पन्ना है. महज कुछ सौ वीर भारतीय सैनिकों ने चीनी सेना के 3,000 से अधिक सैनिकों को इस रणनीतिक दर्रे पर आगे बढ़ने से रोक दिया और अपनी शहादत से भारत को सबसे शर्मनाक हार से बचा लिया. अगर रेजांग ला में उन सैनिकों ने अपने साहस और शौर्य का परिचय नहीं दिया होता तो पूरा लद्दाख और उसका प्रमुख शहर लेह चीन के कब्जे में आ गया होता. 

रेजांग ला की लड़ाई लड़नेवाले और शहीद होनेवाले अधिकांश जवान कुमाऊं रेजिमेंट के थे और हरियाणा के एक गांव के निवासी थे, जिसे रेवाड़ी के नाम से जाना जाता है. दिल्ली और जयपुर के बीच धान के हरे-भरे खेतों से घिरा यह छोटा सा गांव गुड़गांव से कुछ ही दूरी पर स्थित है. यहां रेजांग ला की लड़ाई में शहीद हुए 60 से भी अधिक सैनिकों का एक स्मारक है, जो इस गांव के वीर सैनिकों की गाथा का वर्णन करता है. शहीद सैनिकों में कुछ की उम्र तो महज 20 वर्ष की थी, जिन्हें युद्ध शुरू होने के ठीक पहले कुमाऊं रेजिमेंट में शामिल किया गया था.

(असहज पड़ोसी- राम माधव, किताब से साभार)

Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 18 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर ...और पढ़ें

india china war 1962

