120 आतंकी LoC पार करके जहन्नुम में जाने को बेताब, 6 हाईटेक लॉन्च पैड भी बनाया, सेना की ऐसी तैयारी परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा!

120 Terrorist Entry in LoC: नई खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक, PoK में 120 पाकिस्तानी आतंकी 6 एडवांस लॉन्च पैड्स पर घुसपैठ की फिराक में हैं. बर्फबारी से पहले LoC पार करने का प्लान. भारतीय सेना-बीएसएफ का हाई अलर्ट, ड्रोन-AI से निगरानी बढ़ी. LeT, JeM जैसे ग्रुप सक्रिय, ISI का सपोर्ट.
LoC News: पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में आतंकियों की हलचल फिर तेज हो गई है.खुफिया सूत्रों की रिपोर्ट कहती है कि करीब 120 आतंकी छह सुपर एडवांस लॉन्च पैड्स पर जमा हैं. नए शिविर/लॉन्चिंग पैड अत्याधुनिक और तकनीकी रूप से अधिक मजबूत बनाए गए हैं ताकि इनका पता न चल सके. एक शीर्ष अधिकारी ने कहा, "लॉन्च पैड ऐसी तकनीक से लैस हैं जो भारतीय ड्रोन और उपग्रह निगरानी से बचने के लिए डिज़ाइन की गई है." ये लोग बर्फबारी शुरू होने से पहले नियंत्रण रेखा (LoC) पार करके भारत में घुसने की तैयारी कर रहे हैं.
कौन-कौन से हैं ये ग्रुप?
उन्होंने कहा, "आतंकवादी समूह अपनी रणनीति बदल रहे हैं और कथित तौर पर पारंपरिक पहाड़ी दर्रों के अलावा सुरंगों और नदी क्षेत्रों से घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं, खासकर सीमावर्ती क्षेत्रों पर. ये आतंकवादी लश्कर-ए-तैयबा (LeT), जैश-ए-मोहम्मद (JeM), हिजबुल मुजाहिदीन और द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) से जुड़े हैं और हिजबुल-मुजाहिदीन इन नए लॉन्च पैड्स का फायदा उठा रहा है.
ISI कर रही मदद
रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि पाकिस्तानी सेना और इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) पुनर्निर्माण प्रयासों को पूरा समर्थन दे रही है." मई 2025 में भारत ने पाकिस्तान द्वारा ड्रोन हमलों और सीमा पार से की जा रही गतिविधियों के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया. इस ऑपरेशन ने कई आतंकवादी लॉन्च पैड्स और शिविरों को निशाना बनाकर नष्ट कर दिया, जिससे उनके बुनियादी ढांचे को गहरा धक्का लगा.
लॉन्च पैड्स और घुसपैठ की कोशिशों का हालिया पुनरुत्थान आतंकवादियों और उनके आकाओं की महत्वपूर्ण असफलताओं के बाद अपने तरीकों को फिर से बनाने और अनुकूलित करने की क्षमता को दर्शाता है. अधिकारियों ने आगे कहा कि रिपोर्टें हैं कि इन आतंकवादी गतिविधियों को पाकिस्तानी सेना और इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) से पूर्ण समर्थन प्राप्त होता रहता है. वे उन्हें प्रशिक्षण और हथियार, वित्तीय सहायता, खुफिया सहायता और संचालन के लिए सुरक्षित स्थान प्रदान करते हैं.
भारतीय सेना की क्या है तैयारी?
इस जानकारी को देखते हुए, गृह मंत्रालय ने सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रहने और अपनी परिचालन रणनीतियों को अनुकूलित करने का निर्देश दिया है. इसके बाद, भारतीय सेना ड्रोन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहित उन्नत निगरानी तकनीकों का उपयोग बढ़ा रही है और घुसपैठ-रोधी ग्रिड को मजबूत कर रही है.
सर्दियों के आने से पहले घुसपैठ की कोशिश तेज
बीएसएफ के एडीजी सतीश एस खंडारे ने कहा. हमें अपने पड़ोसी देश द्वारा आतंकवादियों को हमारे क्षेत्र में भेजने के लिए बनाए जा रहे आतंकी लॉन्चपैडों के बारे में लगातार जानकारी मिल रही है. भारतीय सेना के साथ, बीएसएफ सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है. हम आमतौर पर देखते हैं कि सर्दियों के आने से पहले घुसपैठ की कोशिशों में वृद्धि होती है, और इसे ध्यान में रखते हुए, सीमा पर सुरक्षा और बढ़ा दी गई है.
पहाड़ी दर्रे बंद कर दिए गए
भारतीय सेना ने इन घुसपैठ-रोधी अभियानों के दौरान घुसपैठ की दो कोशिशों को नाकाम कर दिया और पांच आतंकवादियों को मार गिराया. ऐसी जानकारी है कि सर्दियों में बर्फबारी से पहले घुसपैठ की कोशिशें बढ़ जाए गए. पहाड़ी दर्रे बंद कर दिए गए हैं, जिससे मौजूदा स्थिति और भी गंभीर हो गई है क्योंकि पहाड़ियों में बर्फबारी शुरू हो चुकी है. इस बार लॉन्चपैड और शेल्टर फिर से बनाने और पहचान से बचने के लिए अलग-अलग रणनीतियाँ अपनाई जा रही हैं. आतंकवादी समूहों ने 100-150 से कम आतंकवादियों वाली छोटी प्रशिक्षण सुविधाएँ स्थापित की हैं. कथित तौर पर, नए शिविर तकनीकी रूप से ज़्यादा परिष्कृत हैं, जो भारतीय ड्रोन और उपग्रह निगरानी से बचने के लिए घने जंगलों जैसे प्राकृतिक आवरण का इस्तेमाल करते हैं. खुफिया जानकारी बताती है कि जैश-ए-मोहम्मद और हिज़्बुल मुजाहिदीन जैसे कुछ समूहों ने अपने ऑपरेशन बेस खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में स्थानांतरित कर दिए हैं, जो नियंत्रण रेखा से दूर ज़्यादा रणनीतिक गहराई प्रदान करता है.
