/बम-बम भोले के जयकारों के साथ पहले दिन 12,168 श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन, दूसरे जत्थे के यात्री भी कश्मीर पहुंचे

Amarnath Yatra 2026 Latest Updates: करीब एक साल के इंतजार के बाद 3 जुलाई से कश्मीर में श्री अमरनाथ यात्रा शुरू हो गई. यात्रा के पहले दिन दोनों मार्गों से 12,168 तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा में दर्शन किए.इस दौरान तीर्थयात्रियों को प्रधानमंत्री मोदी के संदेश वाला पर्चा बांटा गया, जिसमें उनसे पांच कामों का संकल्प लेने को कहा गया.
यह यात्रा पवित्र गुफा के लिए बालटाल और नुनवान (पहलगाम) के दो रास्तों से शुरू हुई. इसी बीच, 3,865 तीर्थयात्रियों का दूसरा जत्था जम्मू से कश्मीर पहुंचा.
यात्रा के पहले ही दिन भारी बारिश वजह से शुक्रवार सुबह यात्रा को एक घंटे तक रोका गया. इसके बाद मौसम खुलने पर दोनों मार्गों से यात्रा शुरू कर दी गई. नुनवान-पहलगाम रास्ते से पवित्र गुफा तक की दूरी करीब 48 किलोमीटर और बालटाल से 14 किलोमीटर है. पहले दिन दर्शन करने वालों कुल 9,354 पुरुष, 2,250 महिलाएं, 219 बच्चे, 71 साधु और नौ ट्रांसजेंडर श्रद्धालु शामिल रहे.
दोनों यात्रा मार्गों के बेस कैंप पर जिला उपायुक्त और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा की विधिवत शुरुआत की. इस दौरान श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा था. लोगों ने बम बम भोले और हर हर महादेव का जयकारा लगाते हुए अपनी यात्रा शुरू की.
यात्रा के पहले दिन श्रद्धालुओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश वाला पर्चा बांटा गया, जिसमें उनसे पांच कामों - स्वच्छता, सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, स्थानीय आजीविका में सहयोग और राष्ट्र-निर्माण - का संकल्प लेने का आग्रह किया गया. इसमें यात्रा को भारत की आध्यात्मिक विरासत, सांस्कृतिक एकता और निस्वार्थ सेवा का प्रतीक बताया गया.
जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने नुनवान और बालटाल बेस कैंप में पवित्र गुफा की ओर बढ़ रहे तीर्थयात्रियों को पर्चों के ज़रिए प्रधानमंत्री का खास संदेश बांटा. अपने संदेश में, मोदी ने सभी तीर्थयात्रियों को बधाई और शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में श्री अमरनाथ यात्रा में शामिल होना बहुत सौभाग्य की बात है और यह एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव है.
उन्होंने कहा कि यह सालाना यात्रा, जो गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर पहली पूजा के साथ शुरू होती है, देश के हर कोने से भक्तों को आकर्षित करती है. भक्त अटूट आस्था के साथ बाबा बर्फानी का आशीर्वाद पाने के लिए यह कठिन यात्रा करते हैं.
प्रधानमंत्री ने कहा, 'सालों से यह यात्रा भारत की 'विविधता में एकता' का जीवंत उदाहरण बनकर उभरी है. यह अलग-अलग क्षेत्रों, भाषाओं और परंपराओं के लोगों को भगवान महादेव की पूजा करने के साझा संकल्प के साथ एक साथ लाती है.' उन्होंने आगे कहा कि यह यात्रा सनातन संस्कृति की स्थायी ताकत को दर्शाती है और देश के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक बंधनों को मजबूत करती है.
मोदी ने सालाना यात्रा के प्रबंधन के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड (SASB) और जम्मू-कश्मीर सरकार के प्रयासों की सराहना की. उन्होंने भारतीय सेना, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, जम्मू-कश्मीर पुलिस, आपदा प्रतिक्रिया एजेंसियों, स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों, प्रशासनिक अधिकारियों, सफाई कर्मचारियों और यात्रा की सुरक्षा और सुचारू संचालन सुनिश्चित करने में लगे हजारों कर्मियों के योगदान को भी सराहा.
प्रधानमंत्री ने जम्मू-कश्मीर के लोगों के आतिथ्य और स्थानीय निवासियों तथा संगठनों द्वारा तीर्थयात्रियों के लिए रास्ते में चलाए जा रहे सामुदायिक रसोई (लंगर) और सेवा शिविरों में दी गई स्वैच्छिक सेवा की भी प्रशंसा की.
निस्वार्थ सेवा की परंपरा को भारत के सभ्यतागत मूल्यों और "सर्वे भवन्तु सुखिनः" (सब सुखी हों) के आदर्श का प्रतिबिंब बताते हुए, PM मोदी ने भक्तों से इस साल की यात्रा को जिम्मेदार नागरिकता और राष्ट्र सेवा का उदाहरण बनाने का आह्वान किया.
उन्होंने हर तीर्थयात्री से यात्रा के दौरान पांच काम करने का आग्रह किया. भक्तों से स्वच्छता के नियमों का पालन करके और यात्रा के रास्तों को कचरा-मुक्त रखने में मदद करके स्वच्छता बनाए रखने को कहा.
प्रशासन द्वारा जारी सभी निर्देशों का सख्ती से पालन करने, यातायात नियमों और सुरक्षा सलाहों को मानने, खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और फिसलन भरे रास्तों तथा ठंडे मौसम से बचाव के उपाय करने को कहा.
प्रधानमंत्री ने तीर्थयात्रियों से अपील की कि वे जम्मू-कश्मीर में परिवारों और युवाओं की आजीविका को मजबूत करने के लिए "वोकल फॉर लोकल" पहल के तहत अपने यात्रा खर्च का कम से कम 10 प्रतिशत स्थानीय रूप से बने उत्पादों पर खर्च करके स्थानीय आजीविका का समर्थन करें.
चौथा काम पर्यावरण संरक्षण पर केंद्रित था, जिसमें श्रद्धालुओं से अपील की गई कि वे यात्रा के आखिरी दिन रक्षाबंधन पर "एक पेड़ माँ के नाम" अभियान के तहत अपने भाई या बहन को एक पौधा भेंट करें.
तीर्थयात्रियों से कहा गया कि वे पूरे साल ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करके और 'विकसित भारत' के विज़न में योगदान देकर "राष्ट्र प्रथम" की भावना को बनाए रखें. यह भरोसा जताते हुए कि 2026 की श्री अमरनाथ यात्रा आस्था, राष्ट्रीय एकता और निस्वार्थ सेवा का उत्सव बनेगी, पीएम मोदी ने सभी श्रद्धालुओं पर बाबा अमरनाथ की कृपा बनी रहने की प्रार्थना की.
उन्होंने हर तीर्थयात्री की यात्रा के सुरक्षित, शांतिपूर्ण और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध होने की कामना की और उम्मीद जताई कि यह यात्रा राष्ट्रीय विकास के प्रति नई भक्ति, ऊर्जा और प्रतिबद्धता को प्रेरित करेगी. जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने नुनवान और बालटाल दोनों बेस कैंपों में तीर्थयात्रियों के बीच प्रधानमंत्री का संदेश पर्चों के रूप में बांटा.
पहले जत्थे में शामिल श्रद्धालुओं के दर्शनों के साथ ही दूसरा जत्था भी कड़ी सुरक्षा में सुरक्षा काफिले के साथ बालटाल और पहलगाम पहुंच गया. उस काफिले में 1,735 तीर्थयात्री बालटाल रास्ते और 2130 तीर्थयात्री पहलगाम बेस कैंप की ओर गए.