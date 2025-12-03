Indigo Flight Cancel: इंडिगो का 'Bad नवंबर', एक महीने में कैंसल हुईं 1232 फ्लाइट्स, एयरपोर्ट्स पर यात्रियों का कोहराम; DGCA करेगा जांच

Indigo Airlines: देश की किफायती एयरलाइंस में से एक माने जाने वाली इंडिगो इस वक्त बेहद मुश्किलों का सामना कर रही है. कंपनी ने बताया है कि नवंबर के महीने में उसकी 1232 फ्लाइट्स कैंसल हुई हैं. इसे लेकर डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (डीजीसीए) ने नवंबर महीने में एयरलाइंस की परफॉर्मेंस को लेकर सवाल पूछे हैं. फ्लाइट्स रद्द होने की वजह से यात्रियों को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. अब डीजीसीए इसकी जांच करने जा रहा है.

एक बयान में डीजीसीए ने कहा, 'DGCA अभी स्थिति की जांच कर रहा है और एयरलाइन के साथ मिलकर कैंसलेशन और देरी को कम करने के उपायों पर विचार कर रहा है, ताकि यात्रियों को होने वाली परेशानी को कम किया जा सके.'

एक दिन में 85 फ्लाइट्स कैंसल

Add Zee News as a Preferred Source

यह फैसला उस दिन आया जब तीन एयरपोर्ट पर क्रू की कमी, टेक्निकल दिक्कतों और एयरपोर्ट पर भीड़ जैसे कई कारणों से 85 फ्लाइट कैंसिल कर दी गईं. कैंसिलेशन लिस्ट में दिल्ली एयरपोर्ट पर 38, मुंबई एयरपोर्ट पर 33 और अहमदाबाद एयरपोर्ट पर 14 फ्लाइट शामिल थीं.

इस घटना से सोशल मीडिया पर पैसेंजर्स में बहुत नाराजगी नजर आई और कई लोगों ने X जैसे कई प्लेटफॉर्म पर अपना अनुभव शेयर किया.

एक यूजर ने लिखा, 'बहुत बुरा लगा कि अयप्पा के भक्तों को हैदराबाद एयरपोर्ट पर प्रोटेस्ट करने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि इंडिगो घंटों की देरी को ठीक करने में नाकाम रहा. यात्रियों को साफ जानकारी और जिम्मेदार सर्विस मिलनी चाहिए. उम्मीद है कि अधिकारी तुरंत एक्शन लेंगे.'

इंडिगो ने क्या बोला?

लगातार दो फ्लाइट कैंसल होने से पूरे देश में नाराजगी फैल गई, इसलिए एयरलाइन ने एक बयान जारी किया, जिसमें यात्रियों को हुई परेशानी के लिए माफी मांगी गई.

कंपनी ने कहा, 'हम मानते हैं कि पिछले दो दिनों से पूरे नेटवर्क में इंडिगो के ऑपरेशन में काफी रुकावट आई है, और हम अपने ग्राहकों से हुई परेशानी के लिए दिल से माफी मांगते हैं.' इसमें यात्रियों को हुई परेशानी के पीछे कई कारण भी बताए गए.

बयान में आगे कहा गया, 'अनदेखी ऑपरेशनल चुनौतियों, जिनमें छोटी-मोटी टेक्नोलॉजी में गड़बड़ियां, सर्दियों से जुड़े शेड्यूल में बदलाव, खराब मौसम, एविएशन सिस्टम में बढ़ी भीड़, और अपडेटेड क्रू रोस्टरिंग नियमों (फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन) को लागू करना शामिल है, का ऑपरेशन पर इतना बुरा असर पड़ा कि इसका अंदाजा लगाना मुमकिन नहीं था.'

एयरलाइंस ने बताया कि उन 1,232 फ्लाइट्स में से 755 स्टाफ की कमी की वजह से कैंसिल हुईं, 92 एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) में खराबी की वजह से कैंसिल हुईं, 258 एयरपोर्ट पर पाबंदियों की वजह से कैंसिल हुईं, और 127 दूसरी वजहों से कैंसिल हुईं.