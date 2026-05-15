'12th Fail' फेम IPS मनोज शर्मा को बड़ी जिम्मेदारी, संभालेंगे मुंबई का लॉ एंड ऑर्डर; महाराष्ट्र में 24 IPS के ट्रांसफर

IPS Manoj Sharma: अपनी सादगी, संघर्ष और ईमानदारी की कहानी से लाखों लोगों को प्रेरित करने वाले वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी मनोज कुमार शर्मा को अब मुंबई पुलिस में बड़ी जिम्मेदारी मिली है. महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें मुंबई का नया संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून और व्यवस्था) नियुक्त किया है. 15 मई को महाराष्ट्र गृह विभाग की ओर से जारी वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के तबादला आदेश में उनका नाम सबसे ज्यादा चर्चा में रहा. 2005 बैच के आईपीएस अधिकारी मनोज शर्मा अब देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में कानून-व्यवस्था संभालने की अहम जिम्मेदारी निभाएंगे.

मनोज शर्मा वही अधिकारी हैं जिनकी जिंदगी के संघर्ष और मेहनत पर आधारित फिल्म 12th Fail ने पूरे देश में खास पहचान बनाई. साधारण परिवार से निकलकर कठिन परिस्थितियों के बीच आईपीएस बनने तक का उनका सफर युवाओं के लिए प्रेरणा माना जाता है. फिल्म रिलीज होने के बाद उनकी कहानी करोड़ों लोगों तक पहुंची और वे एक प्रेरणादायक चेहरे के तौर पर सामने आए. अब मुंबई जैसे संवेदनशील और व्यस्त महानगर में उन्हें कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी दिए जाने को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. पुलिस महकमे में उनकी छवि एक सख्त लेकिन संवेदनशील अधिकारी की रही है. ऐसे में माना जा रहा है कि उनके अनुभव का फायदा मुंबई पुलिस प्रशासन को मिलेगा.

महाराष्ट्र पुलिस में बड़ प्रशासनिक फेरबदल

महाराष्ट्र पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है. महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा 22N के तहत जारी इस आदेश में कुल 24 वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले और नई नियुक्तियां की गई हैं. इनमें मनोज शर्मा का नाम भी शामिल है, जिनके साथ कई अन्य अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. सरकार द्वारा जारी सूची के मुताबिक, इन अधिकारियों को अलग-अलग जिलों और विभागों में तैनात किया गया है ताकि पुलिस प्रशासन को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके. लंबे समय से एक ही स्थान पर कार्यरत कुछ अधिकारियों को नई जगह भेजा गया है, जबकि कई अधिकारियों को महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारी दी गई है. मनोज शर्मा समेत बाकी 23 अधिकारियों के नाम और उनके नए कार्यभार की सूची सरकार की ओर से आधिकारिक तौर पर जारी की गई है.

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स्थानांतरित और पदोन्नत अधिकारियों की पूरी सूची

कृष्णा प्रकाश: फोर्स वन से अपर पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण).

मनोज शर्मा: राज्य कानून और व्यवस्था से संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून और व्यवस्था, मुंबई).

सुवेज हक: योजना और समन्वय से संयुक्त पुलिस आयुक्त (प्रशासन, मुंबई).

महेश पाटिल: पदोन्नत होकर विशेष पुलिस महानिरीक्षक (योजना और समन्वय, महाराष्ट्र).

परमजीत दहिया: पदोन्नत होकर विशेष पुलिस महानिरीक्षक (एंटी-टेररिज्म स्क्वाड - ATS).

दत्ता कराले: नासिक रेंज से विशेष पुलिस महानिरीक्षक (राज्य मानवाधिकार आयोग).

प्रवीण पडवल: प्रशिक्षण विभाग से विशेष पुलिस महानिरीक्षक (नासिक रेंज).

निशीथ मिश्रा: आर्थिक अपराध शाखा से विशेष पुलिस महानिरीक्षक (प्रशिक्षण).

जय कुमार: विशेष पुलिस महानिरीक्षक (फोर्स वन) - पद डाउनग्रेड किया गया.

लखमी गौतम: संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध) मुंबई से विशेष पुलिस महानिरीक्षक (कानून और व्यवस्था, महाराष्ट्र)

पंजाबराव उगले: विशेष पुलिस महानिरीक्षक (पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन) - पद डाउनग्रेड किया गया.

सत्य नारायण चौधरी: संयुक्त पुलिस आयुक्त (यातायात, मुंबई).

विनायक देशमुख: कंट्रोलर ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी - पद डाउनग्रेड किया गया.

संजय येनपुरे: विशेष पुलिस महानिरीक्षक (वी.आई.पी. सुरक्षा).

सुनील फुलारी: कोल्हापुर रेंज से विशेष पुलिस महानिरीक्षक (CID पूर्व).

ज्योति प्रिया सिंह: पदोन्नत होकर विशेष पुलिस महानिरीक्षक (एंटी-नारकोटिक्स सेल).

सी.के. मीणा: एटीएस से विशेष पुलिस महानिरीक्षक (कोंकण रेंज).

अनिल कुंभारे: संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध, मुंबई).

संजय दराडे: कोंकण रेंज से संयुक्त पुलिस आयुक्त (पुणे).

रंजन शर्मा: पुणे से विशेष पुलिस महानिरीक्षक (कोल्हापुर रेंज).

राजेश प्रधान: प्रतीक्षाधीन से संयुक्त पुलिस आयुक्त (आर्थिक अपराध शाखा, मुंबई).

संजय जाधव: ठाणे में अपर पुलिस आयुक्त रहते हुए 'इन-सीटू' पदोन्नति.

दीपक साकोरे: पदोन्नत होकर संयुक्त पुलिस आयुक्त (नवी मुंबई).

एस.वी. पाठक: विशेष पुलिस महानिरीक्षक (आर्थिक अपराध, CID पुणे).

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