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हिमालय से कन्याकुमारी तक जय हिंद, 13वीं बार PM मोदी ने फहराया झंडा, लाल किले पर पहली बार गूंजा वंदे मातरम्

PM Modi Independence Day 2026 Speech: पीएम मोदी ने लगातार 13वीं बार लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया. पीएम मोदी ने इस दौरान राष्ट्र को संबोधित किया. अब आजादी के बाद पहली बार लाल किले पर वंदे मातरम गूंजा.

Written ByRachit Kumar
Published: Aug 15, 2026, 08:09 AM IST|Updated: Aug 15, 2026, 09:16 AM IST
हिमालय से कन्याकुमारी तक जय हिंद, 13वीं बार PM मोदी ने फहराया झंडा, लाल किले पर पहली बार गूंजा वंदे मातरम्
Image Credit: एएनआई (पीएम मोदी बोले- कोरोना में हम अपनी ताकत से खड़े हुए)

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Rachit Kumar

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रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनुभव है. जी न्यूज में Best Performer अवॉर्ड भी मिल चुका है. जी न्यूज, आजतक और एबीपी न्यूज में शिफ्ट देखते हुए महामहिम, बिहार के बाहुबली सीरीज शुरू की और कई एक्सप्लेनर खबरों पर काम किया.  

इंडिया न्यूज और जनसत्ता में शिफ्ट देखने के साथ-साथ ट्रैफिक लाने वाली खबरों को तवज्जो दी. नवभारत टाइम्स से करियर की शुरुआत हुई और वहां तकरीबन ढाई साल तक फ्रंट पेज 2 और देश-विदेश के पन्नों की जिम्मेदारी संभाली. जर्नलिज्म में पोस्टग्रेजुएट और IIMC से डिप्लोमा करने  वाले रचित कुमार 13 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. आप Rachit.kumar@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं. 

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