2013 से 2026 तक सिमटता गया विपक्ष, खिलता गया ‘कमल', मोदी-शाह ने कैसे ढहाया कांग्रेस-TMC-SP का किला?

The rise of the Bharatiya Janata Party : 2013 से 2026 के बीच भारतीय राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है. Narendra Modi के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन और चुनावी प्रदर्शन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया. आंकड़ों के मुताबिक, सितंबर 2013 में भाजपा के देशभर में कुल 773 विधायक थे. ये मई 2026 तक बढ़कर करीब 1800 हो गए हैं. ये ग्रोथ न केवल संख्या के लिहाज से महत्वपूर्ण है, बल्कि ये भाजपा के बढ़ते राजनीतिक प्रभाव और जनाधार को भी दर्शाती है.

इस दौरान भाजपा ने कई राज्यों में अपनी पकड़ मजबूत की. उत्तर प्रदेश में पार्टी की ताकत 47 विधायकों से बढ़कर 257 तक पहुंच गई. ये इस उछाल का सबसे बड़ा उदाहरण है. इसी तरह पश्चिम बंगाल, जहां 2013 में भाजपा का खाता भी नहीं खुला था, वहां 2026 तक 203 विधायकों के साथ पार्टी ने बड़ी उपस्थिति दर्ज कराई है. असम में 5 से बढ़कर 82 विधायक, महाराष्ट्र में 46 से 131 और गुजरात में 115 से 161 तक पहुंचना इस विस्तार की कहानी को और मजबूत करता है.

पूर्वोत्तर भारत में भी भाजपा की जबरदस्त ग्रोथ

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पूर्वोत्तर भारत में भी भाजपा ने जबरदस्त ग्रोथ की है. अरुणाचल प्रदेश में 3 से 46, त्रिपुरा में 0 से 32 और मणिपुर में 0 से 36 विधायक होना इस बात का संकेत है कि पार्टी ने उन क्षेत्रों में भी अपनी पैठ बनाई, जहां पहले उसकी मौजूदगी सीमित थी. ये विस्तार केवल चुनावी रणनीति का परिणाम नहीं, बल्कि संगठन के जमीनी स्तर पर किए गए काम और क्षेत्रीय समीकरणों को समझने का भी नतीजा है.

हालांकि कुछ राज्यों में पार्टी को झटके भी लगे हैं. बिहार में 91 से घटकर 89 और पंजाब में 12 से घटकर 2 विधायक रह जाना यह दिखाता है कि हर क्षेत्र में समान सफलता नहीं मिली. हिमाचल प्रदेश में भी मामूली गिरावट देखी गई. फिर भी कुल मिलाकर तस्वीर भाजपा के पक्ष में ही जाती है. दिल्ली, हरियाणा और तेलंगाना जैसे राज्यों में भाजपा ने नए सिरे से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई. हरियाणा में 4 से 48 और दिल्ली में 23 से 48 विधायक होना इस बात का संकेत है कि पार्टी शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में भी तेजी से मजबूत हुई है.

BJP का ये उभार केवल चुनाव जीतने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भाजपा की दीर्घकालिक रणनीति, मजबूत नेतृत्व और संगठनात्मक क्षमता का परिणाम है. नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, केंद्र सरकार की नीतियां और बूथ स्तर तक मजबूत नेटवर्क ने इस विस्तार में अहम भूमिका निभाई है.

राजनीतिक परिवर्तन की कहानी

2013 से 2026 तक का यह सफर भाजपा के लिए एक राजनीतिक परिवर्तन की कहानी है. इसने उसे देश की सबसे प्रभावशाली राजनीतिक ताकतों में शामिल कर दिया है. आने वाले वर्षों में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह रफ्तार बरकरार रहती है या राजनीतिक समीकरण नए मोड़ लेते हैं.