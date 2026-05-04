Advertisement
trendingNow13204731
Hindi Newsदेश2013 से 2026 तक सिमटता गया विपक्ष, खिलता गया ‘कमल, मोदी-शाह ने कैसे ढहाया कांग्रेस-TMC-SP का किला?

2013 से 2026 तक सिमटता गया विपक्ष, खिलता गया ‘कमल', मोदी-शाह ने कैसे ढहाया कांग्रेस-TMC-SP का किला?

Narendra Modi के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन और चुनावी प्रदर्शन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया. आंकड़ों के मुताबिक, सितंबर 2013 में भाजपा के देशभर में कुल 773 विधायक थे. ये मई 2026 तक बढ़कर करीब 1800 हो गए हैं.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: May 04, 2026, 07:10 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

source: X/Social media
source: X/Social media

The rise of the Bharatiya Janata Party :  2013 से 2026 के बीच भारतीय राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है. Narendra Modi के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन और चुनावी प्रदर्शन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया. आंकड़ों के मुताबिक, सितंबर 2013 में भाजपा के देशभर में कुल 773 विधायक थे. ये मई 2026 तक बढ़कर करीब 1800 हो गए हैं. ये ग्रोथ न केवल संख्या के लिहाज से महत्वपूर्ण है, बल्कि ये भाजपा के बढ़ते राजनीतिक प्रभाव और जनाधार को भी दर्शाती है.

इस दौरान भाजपा ने कई राज्यों में अपनी पकड़ मजबूत की. उत्तर प्रदेश में पार्टी की ताकत 47 विधायकों से बढ़कर 257 तक पहुंच गई. ये इस उछाल का सबसे बड़ा उदाहरण है. इसी तरह पश्चिम बंगाल, जहां 2013 में भाजपा का खाता भी नहीं खुला था, वहां 2026 तक 203 विधायकों के साथ पार्टी ने बड़ी उपस्थिति दर्ज कराई है. असम में 5 से बढ़कर 82 विधायक, महाराष्ट्र में 46 से 131 और गुजरात में 115 से 161 तक पहुंचना इस विस्तार की कहानी को और मजबूत करता है.

पूर्वोत्तर भारत में भी भाजपा की जबरदस्त ग्रोथ 

Add Zee News as a Preferred Source

पूर्वोत्तर भारत में भी भाजपा ने जबरदस्त ग्रोथ की है. अरुणाचल प्रदेश में 3 से 46, त्रिपुरा में 0 से 32 और मणिपुर में 0 से 36 विधायक होना इस बात का संकेत है कि पार्टी ने उन क्षेत्रों में भी अपनी पैठ बनाई, जहां पहले उसकी मौजूदगी सीमित थी. ये विस्तार केवल चुनावी रणनीति का परिणाम नहीं, बल्कि संगठन के जमीनी स्तर पर किए गए काम और क्षेत्रीय समीकरणों को समझने का भी नतीजा है.

हालांकि कुछ राज्यों में पार्टी को झटके भी लगे हैं. बिहार में 91 से घटकर 89 और पंजाब में 12 से घटकर 2 विधायक रह जाना यह दिखाता है कि हर क्षेत्र में समान सफलता नहीं मिली. हिमाचल प्रदेश में भी मामूली गिरावट देखी गई. फिर भी कुल मिलाकर तस्वीर भाजपा के पक्ष में ही जाती है. दिल्ली, हरियाणा और तेलंगाना जैसे राज्यों में भाजपा ने नए सिरे से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई. हरियाणा में 4 से 48 और दिल्ली में 23 से 48 विधायक होना इस बात का संकेत है कि पार्टी शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में भी तेजी से मजबूत हुई है.

BJP का ये उभार केवल चुनाव जीतने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भाजपा की दीर्घकालिक रणनीति, मजबूत नेतृत्व और संगठनात्मक क्षमता का परिणाम है. नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, केंद्र सरकार की नीतियां और बूथ स्तर तक मजबूत नेटवर्क ने इस विस्तार में अहम भूमिका निभाई है.

राजनीतिक परिवर्तन की कहानी

2013 से 2026 तक का यह सफर भाजपा के लिए एक राजनीतिक परिवर्तन की कहानी है. इसने उसे देश की सबसे प्रभावशाली राजनीतिक ताकतों में शामिल कर दिया है. आने वाले वर्षों में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह रफ्तार बरकरार रहती है या राजनीतिक समीकरण नए मोड़ लेते हैं.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

TAGS

The rise of the Bharatiya Janata Party

Trending news

हक-हुकूक की आवाज उठाने वाला वामदल 49 साल बाद देश में 'हुकूमत' से बाहर
Assembly Election 2026
हक-हुकूक की आवाज उठाने वाला वामदल 49 साल बाद देश में 'हुकूमत' से बाहर
केरल में कांग्रेस ने खत्म किया सत्ता का वनवास? 10 साल बाद बमबम जीत की इनसाइड स्टोरी
How Congress make Its Comeback In Kerala
केरल में कांग्रेस ने खत्म किया सत्ता का वनवास? 10 साल बाद बमबम जीत की इनसाइड स्टोरी
विजय ने दिया टिकट तो भर आए ड्राइवर के बेटे के आंसू, अब इतने वोटों से चल रहा आगे
Tamil Nadu Elections
विजय ने दिया टिकट तो भर आए ड्राइवर के बेटे के आंसू, अब इतने वोटों से चल रहा आगे
बंगाल में बीजेपी की बम-बम, 200 से अधिक सीटों से बनेगी सरकार; जानिए कौन जीता कौन हारा
Assembly Elections results 2026
बंगाल में बीजेपी की बम-बम, 200 से अधिक सीटों से बनेगी सरकार; जानिए कौन जीता कौन हारा
जिस सीट से लड़ रहीं आरजी कर रेप पीड़िता की मां, वहां कैसा है हाल?
Panihati Election Result 2026
जिस सीट से लड़ रहीं आरजी कर रेप पीड़िता की मां, वहां कैसा है हाल?
पुडुचेरी में NDA सरकार, सीएम रंगास्वामी की ताबड़तोड़ जीत, राजवेलू का भी जलवा
puducherry election
पुडुचेरी में NDA सरकार, सीएम रंगास्वामी की ताबड़तोड़ जीत, राजवेलू का भी जलवा
हिमंता जीते, गौरव हारे; बदरुद्दीन का क्या है हाल? ये रही Winner और Looser की लिस्ट
Assam Election Result 2026
हिमंता जीते, गौरव हारे; बदरुद्दीन का क्या है हाल? ये रही Winner और Looser की लिस्ट
अंधेरा छटेगा कमल... अरब सागर से गंगासागर तक खिला कमल, सच साबित हुई 'अटल' भविष्यवाणी
West Bengal Election results 2026
अंधेरा छटेगा कमल... अरब सागर से गंगासागर तक खिला कमल, सच साबित हुई 'अटल' भविष्यवाणी
बंगाल में TMC को ले डूबा सायोनी का काबा प्रेम, 100 के नीचे सिमटी दीदी की पार्टी
West bengal elections
बंगाल में TMC को ले डूबा सायोनी का काबा प्रेम, 100 के नीचे सिमटी दीदी की पार्टी
TN की सियासत में सबसे बड़ा उलटफेर, अपनी सीट नहीं बचा पाए CM स्टालिन, मिली करार हार
Tamil Nadu Elections
TN की सियासत में सबसे बड़ा उलटफेर, अपनी सीट नहीं बचा पाए CM स्टालिन, मिली करार हार