तब मैंने इस्तीफा दिया था... कौन सा बिल लाए गृह मंत्री अमित शाह, फाड़ी गई कॉपी; सदन में कटा बवाल
तब मैंने इस्तीफा दिया था... कौन सा बिल लाए गृह मंत्री अमित शाह, फाड़ी गई कॉपी; सदन में कटा बवाल

गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में 130वां संविधान संशोधन बिल पेश कर दिया है. तुरंत कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियां हंगामा करने लगीं. बिल की प्रतियां फाड़ दी गईं. एक सदस्य ने कुछ कहा तो शाह भड़क गए.आखिर में बिल को जेपीसी के पास भेजने की घोषणा कर दी गई. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Aug 20, 2025, 02:48 PM IST
जैसे ही लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने 130वां संविधान संशोधन विधेयक रखा, विपक्षी सांसद शोर मचाने लगे. हंगामा इतना बढ़ा कि विपक्षी सदस्यों ने बिल की कॉपी ही फाड़ दी. जी हां, आज लोकसभा में 3 बिल पेश किए गए थे. असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस और सपा के सदस्यों ने खुलकर विरोध किया. एक समय ऐसा आया जब विपक्षी सदस्य की बात पर शाह इतने गरम हो गए कि उन्होंने दहाड़ते हुए कहा कि मैंने इस्तीफा दिया था. 

दरअसल, कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल बिल का विरोध करते हुए सीधे होम मिनिस्टर के पुराने केस का जिक्र कर गए. उस समय शोर काफी ज्यादा था लेकिन शाह बड़े ध्यान से सांसद की बात सुन रहे थे. वह फौरन खड़े हो गए. शाह ने गरजते हुए कहा कि मुझे सुनो ना, पहले बैठ जाओ... आगे शाह ने कहा कि माननीय अध्यक्ष जी, मैं रिकॉर्ड क्लियर करना चाहता हूं मुझ पर झूठे आरोप लगाए गए थे तब भी अरेस्ट होने से पहले मैंने नैतिकता के मूल्यों का हवाला देकर इस्तीफा भी दिया और जब तक कोर्ट से मैं निर्दोष साबित नहीं हुआ, मैंने कोई संवैधानिक पद नहीं लिया. 

प्रतियां फाड़कर फेंकी गईं

लोकसभा में संविधान (एक सौ तीसवां संशोधन) विधेयक 2025, केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक, 2025, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025 की प्रतियां फाड़कर गृह मंत्री अमित शाह की ओर फेंकी गईं. ओवैसी ने कहा कि सरकार इन बिलों के जरिए देश को पुलिस स्टेट बनाना चाहती है. इससे एजेंसियों को खुली छूट मिल जाएगी. मुख्यमंत्री को हटाना है तो असेंबली में हटाते लेकिन किसी को भी सेक्शन लगाकर 90 दिन तक पुलिस कस्टडी ली जा सकती है. ऐसे तो कुछ भी किया जा सकता है. 

इससे पहले, केंद्रीय गृह मंत्री ने ये बिल लोकसभा में पेश किए थे. कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि संविधान कहता है कि कानून का राज होना चाहिए. उस कानून के राज की बुनियाद है- आप बेगुनाह हैं जबतक कि आपका गुनाह साबित नहीं किया जाता. हालांकि इस बिल में इसका उल्लंघन किया जा रहा है. कांग्रेस सांसद ने कहा, 'मैं इन तीनों विधेयकों को पेश किए जाने का विरोध करता हूं... यह विधेयक संविधान के मूल ढांचे को पूरी तरह से नष्ट कर देता है... यह विधेयक राज्य के उन संस्थानों द्वारा राजनीतिक दुरुपयोग का रास्ता खोलता है जिनके मनमाने आचरण पर सर्वोच्च न्यायालय ने बार-बार आपत्ति जताई है.'

130वें संशोधन में ऐसा क्या है?

- सरकार ने बिल में प्रावधान किया है कि किसी भी जुर्म में नेता, मंत्री, सीएम या पीएम अगर 20 दिन तक न्यायिक हिरासत यानी जेल में रहते हैं तो उन्हें पद छोड़ना होगा. (पूरी खबर पढ़िए)

केंद्र सरकार जो बिल लेकर आई है उस पर विपक्षी सदस्यों का दावा है कि इसके जरिए सरकार एजेंसियों का इस्तेमाल कर मंत्री पद से हटा सकती है. आम आदमी पार्टी का आरोप है कि इस कानून के इस्तेमाल से सरकार गिराई जा सकती है. अनुराग ढांडा ने कहा कि ऐसे तो फर्जी केस बनाकर छह महीने के लिए किसी मुख्यमंत्री को जेल में डाल दीजिए और छह महीने के बाद कहेंगे कि सबूत नहीं है और हम केस वापस ले रहे हैं. लेकिन तब तक सरकार गिरा चुके होंगे. 

Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 18 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर ...और पढ़ें

