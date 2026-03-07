Advertisement
trendingNow13132682
Hindi Newsदेशखात्मे के और नजदीक पहुंचा लाल आतंक, तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी के सामने 130 नक्सलियों ने डाले हथियार

खात्मे के और नजदीक पहुंचा 'लाल आतंक', तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी के सामने 130 नक्सलियों ने डाले हथियार

Telangana Naxalites Surrender News: सरकार के प्रयासों और सुरक्षा एजेंसियों के बढ़ते दबाव की वजह से अब माओवाद देश में अपनी अंतिम सांसें गिनने को मजबूर है. इसकी बानगी शनिवार को तेलंगाना में मिली, जहां 130 नक्सलियों ने सीएम रेवंत रेड्डी के आगे हथियार डाल दिए.

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Mar 07, 2026, 05:14 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

खात्मे के और नजदीक पहुंचा 'लाल आतंक', तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी के सामने 130 नक्सलियों ने डाले हथियार

130 Naxalites Surrender in Telangana: देशभर से 'लाल आतंक' यानी नक्सलवाद के खात्मे की लास्ट डेट 31 मार्च जैसे-जैसे नजदीक आ रही है. वैसे-वैसे माओवाद को काबू करने में कामयाबी की दर भी बढ़ती जा रही है. सुरक्षा एजेंसियों के बढ़ते दबाव की वजह से 130 नक्सलियों ने शनिवार को तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी के सामने हथियार डाल दिए. सरेंडर करने वालों में पूर्व वरिष्ठ माओवादी नेता टिप्पिरी तिरुपति उर्फ देवुजी भी शामिल है. सरकार ने इस समर्पण को माओवाद से निपटने की राह में बड़ी उपलब्धि बताया है. 

Add Zee News as a Preferred Source

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

Telangana News in HindiNaxalite news

Trending news

खात्मे के और नजदीक पहुंचा 'लाल आतंक', तेलंगाना में 130 नक्सलियों ने किया सरेंडर
Telangana News in Hindi
खात्मे के और नजदीक पहुंचा 'लाल आतंक', तेलंगाना में 130 नक्सलियों ने किया सरेंडर
मिडिल ईस्ट की जंग के चलते क्या ठप हो गया मैंगलोर रिफाइनरी का काम? MRPL ने बताया सच
Mangalore Refinery
मिडिल ईस्ट की जंग के चलते क्या ठप हो गया मैंगलोर रिफाइनरी का काम? MRPL ने बताया सच
वो फ्लीट रिव्यू के लिए आ रहे थे और... ईरानी जहाज पर US हमले को लेकर क्या बोले जयशंकर
S Jaishankar
वो फ्लीट रिव्यू के लिए आ रहे थे और... ईरानी जहाज पर US हमले को लेकर क्या बोले जयशंकर
'बंगाल कमजोर किया तो दिल्ली सरकार गिरा देंगे...' CM ममता का भाजपा पर तीखा हमला
bengal elections
'बंगाल कमजोर किया तो दिल्ली सरकार गिरा देंगे...' CM ममता का भाजपा पर तीखा हमला
गुरमीत राम रहीम को कोर्ट से मिली बड़ी राहत, पत्रकार की हत्या मामले में हुआ बरी
Ram Rahim
गुरमीत राम रहीम को कोर्ट से मिली बड़ी राहत, पत्रकार की हत्या मामले में हुआ बरी
सुबह-सुबह धमाकों से दहला कोलकाता, बंद पड़े मकान में लगातार हुए कई ब्लास्ट
kolkata
सुबह-सुबह धमाकों से दहला कोलकाता, बंद पड़े मकान में लगातार हुए कई ब्लास्ट
खूब कमाई कर रही ‘केरल स्टोरी 2’, राहुल गांधी को नहीं आ रही रास, बताया प्रोपेगेंडा
The Kerala Story 2
खूब कमाई कर रही ‘केरल स्टोरी 2’, राहुल गांधी को नहीं आ रही रास, बताया प्रोपेगेंडा
US-इजरायल-ईरान युद्ध के बीच बढ़े LPG सिलेंडरों के दाम, जानिए क्यो होंगी नई कीमतें
LPG
US-इजरायल-ईरान युद्ध के बीच बढ़े LPG सिलेंडरों के दाम, जानिए क्यो होंगी नई कीमतें
भारत की तरक्की से क्यों डरा अमेरिका? 20 साल पहले चीन के साथ किस गलती का है मलाल
India US relation
भारत की तरक्की से क्यों डरा अमेरिका? 20 साल पहले चीन के साथ किस गलती का है मलाल
'तो उंगली काट देता...', ममता बनर्जी के सांसद बनर्जी के बिगड़े बोल; किसे बनाया निशाना
Kalyan Banerjee
'तो उंगली काट देता...', ममता बनर्जी के सांसद बनर्जी के बिगड़े बोल; किसे बनाया निशाना