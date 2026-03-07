खात्मे के और नजदीक पहुंचा 'लाल आतंक', तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी के सामने 130 नक्सलियों ने डाले हथियार

Telangana Naxalites Surrender News: सरकार के प्रयासों और सुरक्षा एजेंसियों के बढ़ते दबाव की वजह से अब माओवाद देश में अपनी अंतिम सांसें गिनने को मजबूर है. इसकी बानगी शनिवार को तेलंगाना में मिली, जहां 130 नक्सलियों ने सीएम रेवंत रेड्डी के आगे हथियार डाल दिए.
130 Naxalites Surrender in Telangana: देशभर से 'लाल आतंक' यानी नक्सलवाद के खात्मे की लास्ट डेट 31 मार्च जैसे-जैसे नजदीक आ रही है. वैसे-वैसे माओवाद को काबू करने में कामयाबी की दर भी बढ़ती जा रही है. सुरक्षा एजेंसियों के बढ़ते दबाव की वजह से 130 नक्सलियों ने शनिवार को तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी के सामने हथियार डाल दिए. सरेंडर करने वालों में पूर्व वरिष्ठ माओवादी नेता टिप्पिरी तिरुपति उर्फ देवुजी भी शामिल है. सरकार ने इस समर्पण को माओवाद से निपटने की राह में बड़ी उपलब्धि बताया है.
