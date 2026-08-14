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14 अगस्त 1947 की वो रात जब जागा पूरा देश और आजाद हुआ भारत... नेहरू के भाषण से सत्ता हस्तांतरण तक की पूरी कहानी

80th Independence Day of India: 14 अगस्त 1947 की रात दिल्ली में संविधान सभा की विशेष बैठक के बीच आधी रात को सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी हुई और भारत ने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता हासिल की. इस अवसर पर जवाहरलाल नेहरू ने अपना प्रसिद्ध ‘Tryst with Destiny’ भाषण में उन्होंने स्वतंत्र भारत के सपनों, जिम्मेदारियों और भविष्य की दिशा की बात की.

Written ByRavindra Singh
Published: Aug 14, 2026, 07:59 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 08:16 PM IST
14 अगस्त 1947 की वो रात जब जागा पूरा देश और आजाद हुआ भारत... नेहरू के भाषण से सत्ता हस्तांतरण तक की पूरी कहानी
Image Credit: Social Media (आजादी के बाद पंडित नेहरू का वो ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण और सत्ता का हस्तांतरण)

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Ravindra Singh

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रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनिया की खबरों के अलावा खेलों में क्रिकेट जगत और क्राइम की खबरों पर बेहतरीन पकड़ रखते हैं. इसके पहले रवींद्र रिपब्लिक भारत में इवनिंग शिफ्ट के इंचार्ज रहे और शाम की शिफ्ट संभालते हुए होम पेज की जिम्मेदारी रवींद्र के ऊपर थी. उससे पहले रवींद्र ने जनसत्ता और न्यूज नेशन में भी शाम की शिफ्ट और होम पेज की जिम्मेदारी बखूबी निभाई. इसके पहले रवींद्र ने 5 सालों तक पी7 और लाइव इंडिया जैसे न्यूज चैनलों में काम किया था. रवींद्र आकाशवाणी में काम करने का अनुभव रखते. अवध यूनिवर्सिटी से मॉस कम्युनिकेशन से पोस्ट ग्रेजुएट रवींद्र पिछले डेढ़ दशक से सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं. आप रवींद्र से जुड़ने के लिए Ravindra.Singh@India.com पर मेल कर सकते हैं या फिर फेसबुक पर संपर्क करने के लिए https://www.facebook.com/pintu.singh.397 और एक्स पर https://x.com/rs66533 रवींद्र से संपर्क किया जा सकता है. 

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