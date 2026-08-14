/14 अगस्त 1947 की वो रात जब जागा पूरा देश और आजाद हुआ भारत... नेहरू के भाषण से सत्ता हस्तांतरण तक की पूरी कहानी

15 अगस्त 1947 की तारीख भारत के इतिहास में सिर्फ इसलिए खास नहीं थी कि उस दिन देश आजाद हुआ. असली कहानी उससे कुछ घंटे पहले शुरू हो चुकी थी. दिल्ली में रात गहराती जा रही थी, लेकिन संविधान सभा के भीतर एक ऐसा ऐतिहासिक क्षण आकार ले रहा था, जिसका इंतजार देश ने दशकों तक किया था. बाहर आजादी का उत्साह था, तो दूसरी तरफ विभाजन का दर्द भी उतना ही गहरा था.
14 अगस्त की रात जैसे-जैसे आधी रात के करीब पहुंच रही थी, वैसे-वैसे दिल्ली की हवा में बेचैनी और उम्मीद दोनों बढ़ रही थीं. संविधान सभा का विशेष अधिवेशन चल रहा था. इसी मंच से कुछ देर बाद भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू देश को संबोधित करने वाले थे. अब देश अपनी आजादी की 80वां वर्षगांठ मनाने की तैयारी कर रहा है. देशभर में आजादी के इस जश्न की तैयारियां जोर-शोर से चल रही है. इस बीच जब हम 1947 में 15 अगस्त की तारीख के दिन के बारे में महसूस करें तो कैसा लगेगा? तो आइए हम आपको बताते हैं कि कैसी थी 15 अगस्त 1947 की वो रात.
मशहूर लेखक डोमिनिक लैपीयरे और लैरी कॉलिन्स 15 अगस्त की रात का वर्णन अपनी किताब 'फ्रीडम एट मिडनाइट' किया है. उन्होंने किताब में लिखा, '14 अगस्त 1947 की शाम ढलते ही देश से यूनियन जैक उतारा जाने लगा. सरकारी इमारतों और निजी मकानों से ब्रिटिश झंडा हटाकर इतिहास के पन्नों में भेज दिया गया. आधी रात के समारोह के लिए संविधान सभा भवन सज चुका था और वायसरायों की तस्वीरों के बीच तिरंगे गर्व से लहरा रहे थे. लैपीयरे और कॉलिन्स ने इस किताब में आगे लिखा, '14 अगस्त की सुबह से ही देश के शहर-शहर, गांव-गांव में जश्न शुरू हो गया था. दिल्ली के वाशिंदे घरों से निकल पड़े. साइकिलों, कारों, बसों, रिक्शों, तांगों, बैलगाड़ियों, यहां तक हाथियों-घोड़ों पर भी सवार होकर लोग दिल्ली के केंद्र यानी इंडिया गेट की ओर चल पड़े. लोग नाच-गा रहे थे, एक-दूसरे को बधाइयां दे रहे थे और हर तरफ राष्ट्रगान की धुन सुनाई पड़ रही थी.'
14 अगस्त 1947 की रात संविधान सभा की बैठक संविधान हॉल में हुई. डॉ. राजेंद्र प्रसाद अध्यक्षता कर रहे थे. लॉर्ड माउंटबेटन, जो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर-जनरल बनने वाले थे, अपनी पत्नी के साथ सभा में मौजूद थे. भारत के सामने सत्ता हस्तांतरण की घड़ी आ चुकी थी. यह सिर्फ सत्ता बदलने की औपचारिकता नहीं थी. करीब दो सदियों से ब्रिटिश शासन के अधीन रहे भारत के लिए यह एक युग के खत्म होने और नए युग की शुरुआत का क्षण था. इसी माहौल में जवाहरलाल नेहरू खड़े हुए.
नेहरू का भाषण बाद में 'ट्रिस्ट विद डेस्टिनी' यानी 'नियति से साक्षात्कार' के नाम से दुनिया भर में प्रसिद्ध हुआ. उन्होंने उस रात भारत की आजादी को केवल राजनीतिक बदलाव के रूप में पेश नहीं किया, बल्कि इसे एक ऐतिहासिक जिम्मेदारी के रूप में सामने रखा. उन्होंने कहा कि लंबे समय पहले भारत ने अपनी नियति के साथ एक वादा किया था और अब उसे निभाने का समय आ गया है. आधी रात के उस क्षण को उन्होंने भारत के जीवन और स्वतंत्रता में जागने के क्षण के रूप में देखा. नेहरू की बात का सबसे अहम हिस्सा सिर्फ आजादी का जश्न नहीं था. उन्होंने साफ कहा कि भारत का काम अभी खत्म नहीं हुआ है. जब तक देश में आंसू और पीड़ा है, तब तक मेहनत जारी रखनी होगी. यानी जिस रात देश आजाद हो रहा था, उसी रात नए नेतृत्व को यह भी मालूम था कि सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा है.
14 अगस्त 1947 सिर्फ दो देशों के बनने की तारीख नहीं थी. यह वह दिन भी था, जब कराची में जश्न, दिल्ली में इंतजार और पंजाब-बंगाल में अनिश्चितता साथ-साथ चल रही थी. 14 अगस्त 1947 की सुबह कराची में जश्न की तैयारी थी. पाकिस्तान बनने वाला था. दिल्ली में आजादी की रात का इंतजार था. लेकिन पंजाब के कई घरों में खुशी नहीं, डर था. लोगों को पता ही नहीं था कि कल उनका गांव किस देश में होगा. एक और बात उन्हें परेशान कर रही थी. पंजाब और बंगाल की सीमा तय करने का काम सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ को दिया गया था. लेकिन उनकी बनाई सीमा 14 अगस्त को लोगों के सामने नहीं आई. फैसला 17 अगस्त को बताया गया. यानी दो मुल्क आजाद हो गए, लेकिन हजारों परिवारों को यह तक नहीं पता था कि उनका घर किस मुल्क में है.
घड़ी ने जैसे ही 15 अगस्त की शुरुआत का संकेत दिया, ब्रिटिश शासन की औपचारिक सत्ता समाप्त हो गई और भारत स्वतंत्र राष्ट्र बन गया. संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत की जिम्मेदारी संभाली. भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत संविधान सभा को संप्रभु विधायी शक्ति भी मिली थी. इस तरह सत्ता हस्तांतरण केवल प्रतीकात्मक नहीं था, बल्कि शासन की वास्तविक जिम्मेदारी भारतीय नेतृत्व के हाथों में आ गई. नेहरू ने इसी ऐतिहासिक मौके पर संविधान सभा के सदस्यों से भारत और उसके लोगों की सेवा के लिए प्रतिज्ञा लेने का प्रस्ताव रखा. यह प्रतिज्ञा बताती थी कि आजादी को अधिकार से ज्यादा जिम्मेदारी के रूप में देखा जा रहा था.
आजादी की उस ऐतिहासिक रात जवाहरलाल नेहरू ने भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में पद संभाला. नेहरू पोर्टल के अनुसार उन्होंने 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और इसके बाद 'ट्रिस्ट विद डेस्टिनी' भाषण दिया. यहां एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है. उस समय भारत आज के अर्थ में गणतंत्र नहीं था. भारत एक स्वतंत्र डोमिनियन बना था और लॉर्ड माउंटबेटन उसके गवर्नर-जनरल थे. भारत गणतंत्र बाद में 26 जनवरी 1950 को बना. इसलिए 15 अगस्त 1947 की आधी रात को भारत की सत्ता भारतीय हाथों में जरूर आ गई थी, लेकिन संविधान और गणतांत्रिक व्यवस्था की पूरी यात्रा अभी बाकी थी.
रात का ऐतिहासिक समारोह खत्म होने के बाद सुबह होते-होते दिल्ली का माहौल पूरी तरह बदल चुका था. भारत अब ब्रिटिश भारत नहीं रहा था. 15 अगस्त को नेहरू ने देश को रेडियो के जरिए भी संबोधित किया. नेहरू के आधिकारिक अभिलेखों में उस दिन का उनका प्रसारण दर्ज है. उन्होंने स्वतंत्र भारत के सामने आने वाले नए कामों और जिम्मेदारियों की बात की. लेकिन आजादी का यह उत्सव पूरी तरह बेफिक्र नहीं था.
15 अगस्त 1947 भारत की आजादी का दिन था, लेकिन उसी समय देश विभाजन की भयावह त्रासदी से गुजर रहा था. भारत और पाकिस्तान दो अलग-अलग देश बन चुके थे. पंजाब और बंगाल समेत कई इलाकों में सांप्रदायिक हिंसा और बड़े पैमाने पर पलायन ने लाखों लोगों की जिंदगी उलट दी थी. दिल्ली में स्वतंत्रता का उत्साह था, लेकिन देश के दूसरे हिस्सों से आने वाली खबरें बेहद दर्दनाक थीं. करोड़ों लोगों के सामने घर, जमीन और रिश्तों से जुड़ी जिंदगी फिर से शुरू करने की चुनौती थी. नेहरू के सामने इसलिए आजादी के साथ-साथ एक टूटे हुए देश को संभालने की जिम्मेदारी भी थी. बाद के उनके संदेशों और अभिलेखों में शरणार्थियों, हिंसा और प्रशासन को संभालने की चुनौती साफ दिखाई देती है.
15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता की औपचारिक शुरुआत हो चुकी थी. बाद के वर्षों में लाल किले से प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने की परंपरा स्वतंत्रता दिवस का सबसे पहचानने योग्य हिस्सा बन गई. लेकिन 1947 की उस पहली सुबह की कहानी आज की तस्वीर से थोड़ी अलग थी. सत्ता हस्तांतरण की असली ऐतिहासिक घड़ी संविधान सभा की मध्यरात्रि बैठक में घट चुकी थी. लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री का स्वतंत्रता दिवस संबोधन बाद के वर्षों में इस राष्ट्रीय परंपरा का स्थायी हिस्सा बना. नेहरू के अभिलेखों में 16 अगस्त 1947 को लाल किले से उनके संबोधन का रिकॉर्ड भी मिलता है.
15 अगस्त 1947 की सुबह भारत के पास आजादी थी, लेकिन रास्ता आसान नहीं था. प्रशासन को नए सिरे से संभालना था, विभाजन से पैदा हुई समस्याओं से निपटना था, रियासतों को भारत के साथ जोड़ना था और सबसे बढ़कर एक ऐसा संविधान बनाना था जो स्वतंत्र भारत की दिशा तय करे. नेहरू और उनके सहयोगियों के सामने यही सबसे बड़ी चुनौती थी कि आजादी को सिर्फ सत्ता परिवर्तन तक सीमित न रहने दिया जाए. उस रात नेहरू ने जिस भावना की बात की थी, उसका अर्थ यही था- आजादी मंजिल नहीं, शुरुआत है. और शायद यही वजह है कि 14-15 अगस्त 1947 की वह मध्यरात्रि आज भी भारतीय इतिहास के सबसे भावुक और निर्णायक क्षणों में गिनी जाती है. एक तरफ सदियों की गुलामी का अंत था, दूसरी तरफ विभाजन का दर्द. एक तरफ जश्न था, तो दूसरी तरफ करोड़ों लोगों के भविष्य की चिंता.