देश

14 पाकिस्तानी आतंकवादी भारत में घुस आए हैं...400 किलो RDX के साथ पूरी मुंबई हिला देंगे, धमकी मिलते ही शहर में हाई अलर्ट जारी

Mumbai Police on alert: मुंबई पुलिस ने शहर में हाई अलर्ट जारी कर दिया है. मुंबई ट्रैफिक पुलिस के आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर पर एक धमकी भरा मैसेज आया है. जिसमें पूरी मुंबई को बम से उड़ा देने की बात कही गई है. जानें पूरी खबर.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Sep 05, 2025, 02:43 PM IST
Mumbai Police WhatsApp Threat 400 kg RDX: मुंबई शहर में 400 किलो विस्फोटक से कई धमाके करने की धमकी मिली है.मुंबई पुलिस ने बताया है कि मुंबई ट्रैफिक पुलिस के ऑफिशियल व्हाट्सएप अकाउंट पर यह धमकी दी गई है.धमकी में दावा किया गया है कि शहर में 34 गाड़ियों में 'ह्यूमन बम' लगाए गए हैं और धमाके से पूरा मुंबई हिल जाएगा. 'लश्कर-ए-जिहादी' नाम के संगठन ने दावा किया है कि 14 पाकिस्तानी आतंकवादी भारत में घुस आए हैं. धमकी भरे मैसेज में यह भी कहा गया है कि धमाके में 400 किलो आरडीएक्स का इस्तेमाल किया जाएगा. मुंबई पुलिस अलर्ट पर है और राज्य में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. धमकी के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है.

आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर पर धमकियां मिलीं
न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, मुंबई पुलिस का कहना है, "मुंबई ट्रैफिक पुलिस को उनके आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर पर धमकियाँ मिलीं है. धमकी में दावा किया गया है कि शहर भर में 34 वाहनों में 34 'मानव बम' लगाए गए हैं और विस्फोट से पूरी मुंबई दहल जाएगी. 'लश्कर-ए-जिहादी' होने का दावा करने वाले इस संगठन का कहना है कि 14 पाकिस्तानी आतंकवादी भारत में घुस आए हैं. धमकी भरे संदेश में आगे कहा गया है कि विस्फोट में 400 किलोग्राम आरडीएक्स का इस्तेमाल किया जाएगा. मुंबई पुलिस सतर्क है और पूरे राज्य में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. धमकी के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है."

त्योहारों के बीच बढ़ी चिंता
यह धमकी ऐसे समय में आई है, जब मुंबई में अनंत चतुर्दशी और ईद-ए-मिलाद जैसे बड़े त्योहारों की तैयारियां चल रही हैं. इन त्योहारों के दौरान शहर में भारी भीड़ रहती है, जिसके चलते पुलिस पहले से ही हाई अलर्ट पर थी. अब इस धमकी के बाद सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त कर दिया गया है. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि को तुरंत रिपोर्ट करें.

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

TAGS

mumbai

