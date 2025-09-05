14 पाकिस्तानी आतंकवादी भारत में घुस आए हैं...400 किलो RDX के साथ पूरी मुंबई हिला देंगे, धमकी मिलते ही शहर में हाई अलर्ट जारी

Mumbai Police WhatsApp Threat 400 kg RDX: मुंबई शहर में 400 किलो विस्फोटक से कई धमाके करने की धमकी मिली है.मुंबई पुलिस ने बताया है कि मुंबई ट्रैफिक पुलिस के ऑफिशियल व्हाट्सएप अकाउंट पर यह धमकी दी गई है.धमकी में दावा किया गया है कि शहर में 34 गाड़ियों में 'ह्यूमन बम' लगाए गए हैं और धमाके से पूरा मुंबई हिल जाएगा. 'लश्कर-ए-जिहादी' नाम के संगठन ने दावा किया है कि 14 पाकिस्तानी आतंकवादी भारत में घुस आए हैं. धमकी भरे मैसेज में यह भी कहा गया है कि धमाके में 400 किलो आरडीएक्स का इस्तेमाल किया जाएगा. मुंबई पुलिस अलर्ट पर है और राज्य में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. धमकी के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है.

Mumbai Police say, "Traffic Police in Mumbai received threats over their official WhatsApp number. In the threat, a claim has been made that 34 'human bombs' have been planted in 34 vehicles across the city and the blast will shake entire Mumbai. The organisation, claiming to be… — ANI (@ANI) September 5, 2025

आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर पर धमकियां मिलीं

न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, मुंबई पुलिस का कहना है, "मुंबई ट्रैफिक पुलिस को उनके आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर पर धमकियाँ मिलीं है. धमकी में दावा किया गया है कि शहर भर में 34 वाहनों में 34 'मानव बम' लगाए गए हैं और विस्फोट से पूरी मुंबई दहल जाएगी. 'लश्कर-ए-जिहादी' होने का दावा करने वाले इस संगठन का कहना है कि 14 पाकिस्तानी आतंकवादी भारत में घुस आए हैं. धमकी भरे संदेश में आगे कहा गया है कि विस्फोट में 400 किलोग्राम आरडीएक्स का इस्तेमाल किया जाएगा. मुंबई पुलिस सतर्क है और पूरे राज्य में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. धमकी के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है."

त्योहारों के बीच बढ़ी चिंता

यह धमकी ऐसे समय में आई है, जब मुंबई में अनंत चतुर्दशी और ईद-ए-मिलाद जैसे बड़े त्योहारों की तैयारियां चल रही हैं. इन त्योहारों के दौरान शहर में भारी भीड़ रहती है, जिसके चलते पुलिस पहले से ही हाई अलर्ट पर थी. अब इस धमकी के बाद सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त कर दिया गया है. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि को तुरंत रिपोर्ट करें.