निजामुद्दीन मरकज में शामिल हुए थे महाराष्ट्र के 1400 लोग, 1300 को क्वारंटाइन में भेजा गया

मुंबई: दिल्ली (Delhi) के निजामुद्दीन मरकज (Nizamuddin Markaz) में हुए तबलीगी जमात (Tablighi Jamaat) कार्यक्रम में महाराष्ट्र के 1400 लोग शामिल हुए थे. सभी को ट्रेस किया जा रहा है. महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि हमारे राज्य के 1400 लोग तबलीगी जमात के कार्यक्रम में गए थे. उनमें से अब तक 1300 लोगों को ट्रेस किया गया है और उन्हें क्वारंटाइन किया जा रहा है. कोरोना वायरस टेस्टिंग के लिए उनका सैंपल लिया जाएगा.

आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और गृह मंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जिसमें तबलीगी जमात से आए लोगों को लेकर भी चर्चा हुई. स्वास्थ मंत्री ने कहा कि निजामुद्दीन मरकज में तबलीगी समाज कार्यक्रम में महाराष्ट्र के 1400 लोग शामिल हुए थे. ये अब तक की जानकारी है. उनमें से 1300 लोगों को ट्रेस कर लिया गया है. उन सभी को क्वारंटाइन किया जा रहा है साथ ही उनकी टेस्टिंग और काउंसिलिंग भी होगी.

