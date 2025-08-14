6300 से ज्यादा मौतें, 70 से ज्यादा गांव हो गए तबाह... जब आजाद भारत ने पहली बार देखा तबाही का खौफनाक मंजर

Independence Day: स्वतंत्रता दिवस की खुशियों के बीच, 15 अगस्त 1950 का दिन भारत के इतिहास में एक कड़वी याद भी समेटे हुए है. इस दिन, जब पूरा देश आज़ादी का जश्न मना रहा था, तभी पूर्वोत्तर के असम और तिब्बत क्षेत्र में धरती इतनी जोर से कांपी कि जश्न की आवाज़ें चीख-पुकार में बदल गईं. यह भूकंप आजाद भारत का पहला बड़ा और भयावह भूकंप था. इस भूकंप को 20वीं सदी के सबसे शक्तिशाली भूकंपों में गिना जाता है. ये इतना खौफानाक था कि कुछ ही पलों में गांव ढह गए, नदियों का रुख बदल गया और जमीन पर ऐसे निशान छोड़ गए, जो दशकों बाद भी लोगों की यादों और इतिहास के पन्नों में जिंदा हैं.

इस विनाशकारी भूकंप ने हजारों लोगों की जान ले ली, गांवों को मलबे में बदल दिया और प्रकृति के संतुलन को पूरी तरह से तहस-नहस कर दिया. नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की आधिकारिक वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक, 15 अगस्त 1950 को असम में आए भूकंप की तीव्रता 8.6 थी, जिससे तिब्बत भी बुरी तरह प्रभावित हुआ. यह 20वीं सदी का सबसे बड़ा भूकंप था और यह दो महाद्वीपीय प्लेटों के टकराव के कारण हुआ, जिसने इसे और भी विनाशकारी बना दिया.

70 से ज्यादा गांव पूरी तरह नष्ट हो गए

भूकंप का असर इतना खतरनाक था कि मिश्मी और अबोरी पहाड़ियों में 70 से ज्यादा गांव पूरी तरह नष्ट हो गए. साथ ही असम में अनुमानित 1,500 से ज्यादा लोग मारे गए. जबकि तिब्बत में 4,800 से ज्यादा मौतें दर्ज की गईं. लेकिन मरने वालों की तादाद को 20 से 30 हजार के बीच बताया जाता है.

भूकंप ने नेचर के बैलेंस को भी कर दिया डिस्टर्ब

इसके अलावा, भूकंप ने ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों के बहाव को भी बाधित किया, जिसकी वजह इलाके में भारी बाढ़ भी आ गई थी. भूकंप का सब-स्टेशन तिब्बत के रीमा इलाका और असम की मिश्मी हिल्स में होने की वजह से मिश्मी पहाड़ियों और आसपास के जंगलों में भूस्खलन और चट्टानों के गिरने से भी भारी नुकसान हुआ था. हालात ऐसे थे कि भूकंप ने नेचर के बैलेंस को भी डिस्टर्ब कर दिया और इसका सीधा असर पहाड़ों और नदियों पर पड़ा.

देश का 59 फीसदी हिस्सा मध्यम से गंभीर भूकंप के जोखिम में

डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक, देश ने पिछले कुछ सालों में कई बड़े विनाशकारी भूकंप झेले हैं, जिनमें मरने वालों की तादाद हजारों में है. भारत के भूकंपीय मानचित्र के अनुसार, देश का 59 फीसदी हिस्सा मध्यम से गंभीर भूकंप के जोखिम में है, जहां तीव्रता 7 या उससे ज्यादा के झटके आ सकते हैं.

देश आए चार बड़े भूकंप

हिमालय के इलाके में 8.0 या उससे ज्यादा इंटेनसिटी वाले बड़े भूकंप का खतरा बना रहता है. भारत में 1905 (कांगड़ा, 8.0), 1897 (शिलांग, 8.7), 1934 (बिहार-नेपाल, 8.3) और 1950 (असम-तिब्बत, 8.6) जैसे चार बड़े भूकंप आ चुके हैं.