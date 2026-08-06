मोहम्मद लतीफ भट दक्षिण कश्मीर के कुलगाम का रहने वाला लश्कर-ए-तैयबा (LeT) का आतंकवादी है, जिसकी तलाश के लिए सुरक्षा बल बड़े पैमाने पर अभियान चला रहे हैं. सुरक्षा बलों ने श्रीनगर समेत कई जगहों पर उसके "वॉन्टेड" पोस्टर लगाए हैं और उसकी गिरफ्तारी में मदद करने वाली जानकारी देने वाले के लिए ₹15 लाख के इनाम की घोषणा की है. जानकारी देने वालों की पहचान गुप्त रखी जाएगी.
अनंतनाग के लाल चौक पर हेड कॉन्स्टेबल आशिक हुसैन कुरैशी की हत्या (जो अमरनाथ यात्रा की ड्यूटी पर तैनात थे) के बाद हमलावर के भागने की CCTV तस्वीरें जारी की गई थीं. आरोप है कि लतीफ़ ने ही उन्हें गोली मारी थी. कुलगाम के केलम इलाके के एक गांव में ईंट भट्ठे पर छत्तीसगढ़ के दो प्रवासी मजदूरों दीपक और भूपिंदर की पिछले दिनों हत्या कर दी गई. खबरों के मुताबिक हमलावर आम नागरिक के भेष में आया. पीड़ितों से पूछताछ की और गोली चला दी. सूत्रों का कहना है कि वहां भी AK-47 साथ रखने का वही तरीका देखा गया. हालांकि उसने उन्हें पिस्तौल से गोली मारी थी. काम करने के तरीके (मोडस ऑपरेंडी) में समानताएं - जैसे AK राइफल साथ रखना, बहुत करीब से गोली मारना और टोपी पहने हुए दिखना - इन दोनों घटनाओं को आपस में जोड़ती हैं.
उस पर अमरनाथ यात्रा में बाधा डालने की साजिश में शामिल होने और पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स के इशारे पर दक्षिण कश्मीर में बाहरी लोगों और सुरक्षाकर्मियों पर हमले के लिए स्लीपर सेल को फिर से सक्रिय करने का भी शक है.
लतीफ़ को J&K में बचे हुए सक्रिय स्थानीय आतंकवादियों में से एक माना जाता है. लतीफ की उम्र लगभग 22 साल है और वह कुलगाम जिले के ख्रेवन चदर, नई बस्ती का रहने वाला है. वह और मारे गए LeT कमांडर जाकिर अहमद गनी - जिसके साथ उसने काम किया था - दोनों एक ही जिले के रहने वाले थे.
कौन है आतंकी मोहम्मद लतीफ भट?
बताया जाता है कि उसने कुलगाम के भान में एक पब्लिक इंग्लिश-मीडियम स्कूल से 8वीं कक्षा तक पढ़ाई की. GHSS अशमुजी से 12वीं कक्षा पूरी की. गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज (GDC) कुलगाम में दाखिला लिया लेकिन पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी. आतंकवादी गुट में शामिल होने से पहले, वह ख्रेवन में एक बीडिंग मशीन यूनिट में बढ़ई का काम करता था.
सुरक्षा बलों का मानना है कि उसने 2025 की शुरुआत में घर छोड़ा और जाकिर के प्रभाव में आकर कट्टरपंथी बन गया. 17 नवंबर 2025 को वह LeT के एक गुप्त संगठन 'कश्मीर रेवोल्यूशन आर्मी' (KRA) में शामिल हो गया. यह संगठन 'द रेजिस्टेंस फ्रंट' (TRF) की तरह ही LeT का एक सहयोगी गुट था. संगठन द्वारा जारी एक पोस्टर के अनुसार बाद में उसने LeT के 'कैटेगरी-A' कमांडर ज़ाकिर अहमद गनी के साथ और उसके प्रभाव में काम किया.
दिसंबर 2025 के आखिर में उसे अनंतनाग बाजार में देखा गया, जिसके बाद घेराबंदी और तलाशी अभियान चलाया गया, लेकिन वह और उसका साथी भागने में सफल रहे. उस समय एक CCTV फुटेज भी सामने आया था जिसमें इलाके में उसकी मौजूदगी दिखाई दी थी.
बाद में, 8 जुलाई 2026 को शोपियां में सेना, J&K पुलिस और CRPF के एक संयुक्त अभियान के दौरान, जाकिर और लतीफ को शोपियां के चनापोरा इलाके में देखे जाने के बाद कई दिनों तक चले एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने गनी को मार गिराया. लतीफ घेराबंदी से भागने में कामयाब रहा, लेकिन जाकिर गनी मारा गया.
तब से उसका नाम बाद के कई हमलों से जोड़ा गया है. सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि वह LeT का एक ऐसा कमांडर है जो पाकिस्तान में बैठे आकाओं के इशारे पर सामान्य स्थिति को बिगाड़ने के लिए 'टारगेटेड किलिंग' (चुनिंदा लोगों की हत्या) पर ध्यान केंद्रित कर रहा है. सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तान POJK से ध्यान हटाकर जम्मू-कश्मीर पर केंद्रित करने के लिए बेताब है और ऐसी जानकारी मिली है कि आकाओं ने जम्मू-कश्मीर में सक्रिय आतंकवादियों को और अधिक टारगेटेड किलिंग करने का निर्देश दिया है.