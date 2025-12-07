Advertisement
वंदे मातरम के 150 साल, बीजेपी-कांग्रेस के बीच आखिर क्यों हो रहा घमासान?

इस ऐतिहासिक अवसर पर देशभर से कलाकार, विद्वान और सांस्कृतिक प्रतिनिधि एकत्र हुए. कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्षभर चलने वाले स्मृति आयोजनों का शुभारंभ किया. अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि ‘वंदे मातरम’ केवल एक गीत नहीं, बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन की आत्मा और देश की सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक है. 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Dec 07, 2025, 11:24 PM IST
संसद सोमवार को लोकसभा में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर एक खास चर्चा शुरू करेगी. यह गीत भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सबसे ज़्यादा चर्चा वाले प्रतीकों में से एक है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बहस की शुरुआत करेंगे और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसे खत्म करेंगे. बीजेपी को लोकसभा में तीन घंटे दिए गए हैं, कुल बहस करीब दस घंटे चलेगी. राज्यसभा में अगले दिन चर्चा होगी, जिसकी शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे. दिल्ली में 7 नवंबर को ‘वंदे मातरम’ की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भव्य समारोह आयोजित किया गया. 

इस ऐतिहासिक अवसर पर देशभर से कलाकार, विद्वान और सांस्कृतिक प्रतिनिधि एकत्र हुए. कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्षभर चलने वाले स्मृति आयोजनों का शुभारंभ किया. अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि ‘वंदे मातरम’ केवल एक गीत नहीं, बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन की आत्मा और देश की सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक है. 

राष्ट्रगीत के साथ छेड़छाड़ का आरोप
पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने समय-समय पर इस गीत के साथ छेड़छाड़ की और इसके मूल स्वरूप व सम्मान को कमजोर करने की कोशिश की. प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जिस गीत ने देशवासियों में जोश और त्याग की भावना जगाई, उसे विवादों के माध्यम से कमतर करने का प्रयास इतिहास के साथ अन्याय है.समारोह में ‘वंदे मातरम’ को समर्पित कई सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी हुईं और अगले एक वर्ष तक देशभर में इस गीत की 150वीं वर्षगांठ को विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से याद करने की घोषणा की गई. 

150 साल के सफर को बताता वंदे मातरम
यह याद सिर्फ़ एक रस्म नहीं है. यह गीत के ऐतिहासिक विकास, धार्मिक प्रतीकों और भारत की आज़ादी से पहले की राष्ट्रीय लीडरशिप द्वारा लिए गए फ़ैसलों को लेकर नए सिरे से हो रही राजनीतिक खींचतान के बीच आई है. यह वंदे मातरम के 150 साल के सफ़र को बताता है बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय की लेखनी में इसके जन्म से लेकर राष्ट्रवाद में इसकी भूमिका, कांग्रेस के 1937 के फ़ैसले कि सिर्फ़ इसके पहले दो छंदों का आधिकारिक तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, और संविधान सभा में इसे राष्ट्रगान के साथ "बराबर सम्मान और दर्जा" मिलने तक की चर्चा सदन में होगी. 

यह भी पढ़ेंः महाराष्ट्र में 'नेता प्रतिपक्ष' की नियुक्ति न होने से भड़का विपक्ष, लिया ये फैसला

About the Author
author img
Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

