ऑपरेशन सिंदूर पर 16 घंटे होगी चर्चा, राजनाथ करेंगे नेतृत्व, पीएम मोदी के बोलने की भी संभावना

Operation Sindoor: संसद के निचले सदन यानी लोकसभा में अगले हफ्ते 'ऑपरेशन सिंदूर' पर विशेष चर्चा होगी. केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने शुक्रवार को जानकारी देते हुए बताया कि लोकसभा में सोमवार को पहलगाम में हुए क्रूर आतंकी हमले के जवाब में चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की जाएगी.

रिजिजू ने कहा,'आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्य मंत्रणा समिति (बीएसी) की बैठक बुलाई और यह दोहराया गया कि हम ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए तैयार हैं. आज यह फैसला लिया गया है कि सोमवार (28 जुलाई) को पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा होगी.' इसके लिए 16 घंटे का समय तय किया गया है. इसके अलावा राज्यसभा में मंगलवार को इसी मुद्दे पर चर्चा होगी.

#WATCH | Delhi | Union Parliamentary Affairs Minister, Kiren Rijiju says, "Today, Lok Sabha Speaker Om Birla called the Business Advisory Committee (BAC) and it was reiterated that we are ready for a discussion on Operation Sindoor. It has been decided today that there will be a… pic.twitter.com/iEYJOPA0qg

— ANI (@ANI) July 25, 2025