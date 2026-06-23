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दिल्ली में BRICS NSA बैठक में UAE पर बरसा ईरान, पूछा- तेहरान के खिलाफ क्यों दिया था US और इजरायल का साथ?

भारत 16वीं ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की उच्च स्तरीय बैठक की मेजबानी कर रहा है. मंगलवार को इस बैठक में ईरान और यूएई के बीच भारी तनाव देखने को मिला. ईरान ने यूएई पर युद्ध के दौरान अमेरिका और इजरायल का साथ देने का आरोप लगाया.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jun 23, 2026, 03:55 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 03:55 PM IST
दिल्ली में BRICS NSA बैठक में UAE पर बरसा ईरान, पूछा- तेहरान के खिलाफ क्यों दिया था US और इजरायल का साथ?
Image Credit: ANI

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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