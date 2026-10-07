/खुशियों के बीच मातम: कोलकाता के दुर्गा पूजा पंडाल में भगदड़ से 17 की मौत, पीएम मोदी ने किया मुआवजे का एलान

पूजा के आयोजक बिकाश दास ने मीडियाकर्मियों को बताया कि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि यह घटना कैसे घटी. फिलहाल हमारा पूरा ध्यान बचाव कार्य पर है और हमारा प्राथमिक कार्य घायलों को अस्पताल पहुंचाना है. पुलिसकर्मी, राज्य अग्निशमन सेवा और राज्य आपदा प्रबंधन विभाग की टीमें मौके पर मौजूद हैं. यह स्पष्ट नहीं है कि पीड़ित भीड़ के दबाव में कुचले गए या नहीं.