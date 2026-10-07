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खुशियों के बीच मातम: कोलकाता के दुर्गा पूजा पंडाल में भगदड़ से 17 की मौत, पीएम मोदी ने किया मुआवजे का एलान

पश्चिम बंगाल में कोलकाता के चोरबागान दुर्गा मंडप का एक हिस्सा ढहने की वजह से मची भगदड़ में 17 लोगों की मौत हो गई. यह घटना तब हुई, जब तेज बारिश की वजह से काफी लोग पंडाल में शरण लेने के लिए पहुंच गए.

Written ByDevinder Kumar
Published: Oct 18, 2026, 12:03 AM IST|Updated: Oct 18, 2026, 12:03 AM IST
खुशियों के बीच मातम: कोलकाता के दुर्गा पूजा पंडाल में भगदड़ से 17 की मौत, पीएम मोदी ने किया मुआवजे का एलान

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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