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'सिद्धिविनायक मंदिर से हर साल 18 करोड़ की दान चोरी', राज ठाकरे के दावे से बढ़ी सियासी हलचल

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज ठाकरे ने एक बड़ा दावा करके महाराष्ट्र का सियासी पारा बढ़ा दिया है. उन्होंने मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर में प्रतिवर्ष 18 करोड़ रुपये की चोरी होने की बात कही.

Written Byabhinav tripathi
Published: Aug 02, 2026, 10:46 AM IST|Updated: Aug 02, 2026, 10:53 AM IST
'सिद्धिविनायक मंदिर से हर साल 18 करोड़ की दान चोरी', राज ठाकरे के दावे से बढ़ी सियासी हलचल

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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