'सिद्धिविनायक मंदिर से हर साल 18 करोड़ की दान चोरी', राज ठाकरे के दावे से बढ़ी सियासी हलचल

Siddhivinayak Mandir: महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज ठाकरे ने एक बड़ा दावा करके महाराष्ट्र का सियासी पारा बढ़ा दिया है. उन्होंने मुबंई के प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर में प्रतिवर्ष 18 करोड़ रुपये की चोरी होने की बात कही. एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ठाकरे ने कहा कि आज के समय में मंदिर भी सुरक्षित नहीं है.
दरअसल, एमएनएस अध्यक्ष मनसे की छात्र इकाई के एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने एक और बड़ा दावा करते हुए कहा कि अयोध्या के राम मंदिर में 1400 करोड़ रुपये की चोरी हुई है. ठाकरे ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी को भी इस मुद्दे पर जरूर बोलना चाहिए.
मनसे की छात्र इकाई को संबोधित करते हुए मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने कहा अयोध्या राम मंदिर में चोरी के मामले पर पीएम मोदी को बोलना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि निराश युवा मंदिरों का रुख करते हैं, लेकिन मंदिर भी भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं हैं.
इसके साथ ही उन्होंने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को सिद्धिविनायक मंदिर के 8 ट्रस्टियों की ओर से लिखे गए एक पत्र का हवाला देते हुए राज ठाकरे ने कहा कि मंदिर की दानपेटी से पैसे चुराने वाले कुछ कर्मचारियों को न्यासियों की सतर्कता के कारण पकड़ लिया गया.
राज ठाकरे का कहना है कि सिद्धिविनायक मंदिर में इस चोरी के पकड़े जाने से पहले यहां पर दान होने वाली साप्ताहिक आय करीब 50 लाख रुपये से भी कम थी, लेकिन चोरी की जानकारी के बाद यह दान राशि बढ़कर 1.5 करोड़ रुपये हो गई. राज ठाकरे का दावा है कि हर साल मंदिर से 18 करोड़ रुपये की चोरी होती है.
उधर, सिद्धिविनाय मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के नेता सदा सरवणकर ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि इस मामले में 9 कर्मचारियों को पहले ही गिरफ्तार किया गया है. उन्होंने दावा किया कि जहां भी जरूरी था, उनके मामले दर्ज किए गए हैं. वहीं, सरवणकर का कहना है कि मंदिर में दान में बढ़ोतरी न्यास की ओर से किए गए प्रयासों के कारण हुई.
गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से मंदिरों में दान चोरी के कई मामले प्रकाश में आए हैं. मंदिरों की इन कथित दान चोरी को मुद्दा बनाते हुए विपक्ष सरकार को निशाने पर लेने की कोशिश में है. बता दें कि सिद्धिविनायक मंदिर से पहले अयोध्या स्थित राम मंदिर में भी दान चोरी का मामला सामने आया था. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के एसआईटी का गठन किया गया, जो इस मामले की जांच कर रही है.