Anti-Sikh Riots: 'सफेद रंग का पाउडर, सिखों का कत्ल करने जेल से क्रिमिनल छोड़े गए...', वो आज ही का दिन था

साल 2025 चल रहा और आज नवंबर की पहली तारीख है. उत्तर भारत में ठंड मंद-मंद गति से दस्तक दे रही है लेकिन 41 साल पहले आज के दिन पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ था. 31 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर, 2, 3, 4 और 5 नवंबर 1984 तक पंजाब, दिल्ली समेत देश के कई शहरों में सिखों के साथ अमानवीय अत्याचार किए गए. राज्यसभा सांसद विक्रमजीत सिंह साहनी उस समय स्टूडेंट थे. उस दिन को याद करते हुए विक्रमजीत कहते हैं कि यह दंगा नहीं बल्कि नरसंहार था. मैं खुद इससे गुजरा हूं. मेरे ताया जी (बड़े पापा) और उनका परिवार दिल्ली में रहते थे. उनको जिंदा जला दिया गया था. पहाड़गढ़ में फैक्ट्री थी और पूरी फैक्ट्री में आग लगा दी गई. जब चार मृतक शरीर घर लाए गए तो ताया जी इतना बड़ा सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके.

साहनी उस खौफनाक मंजर को याद करते हुए बताते हैं कि मैंने अपनी आंखों से अत्याचार और नरसंहार देखा है. समझ में ये नहीं आता कि इतनी सुनियोजित तरीके से... एक जैसी रॉड थी, एक जैसा सफेद रंग का पाउडर था. सिखों के घरों पर निशान लगाए गए थे. एक दिन में झट से तो नहीं हो सकता इसलिए इसे दंगा कहना गलत है. यह नरसंहार था. सिखों को ट्रेन से... मैं भी उस दिन पंजाब से ट्रेन से आने वाला था. मैं स्टूडेंट था तब और यहां (दिल्ली में) ऑल इंडिया रेडियो, संसद मार्ग पर शौकिया प्रोग्राम करता था.

राष्ट्रपति की गाड़ी पर पथराव

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने कहा कि मेरे पिता ने कहा कि भारत के राष्ट्रपति की गाड़ी पर पथराव हुआ है. हालात खराब हो सकते हैं तो मैं 31 की रात को ही... नहीं तो मैं भी पंजाब मेल पर चढ़ जाता और जितनी भी ट्रेन देश में जहां भी थीं कहीं भी सिखों को बख्शा नहीं गया. इतनी नफरत... वो सिख कौम जिसने देश की आजादी में... 123 सेनानियों को फांसी हुई तो 93 सिख थे. सिखों के योगदान को दोहराने की जरूरत नहीं है... लेकिन ये नरसंहार... सारे भारत में ही हुआ.

#WATCH | Delhi | On the 1984 anti-Sikh riots in Delhi, Rajya Sabha MP Vikramjit Singh Sahney says, "My paternal family has gone through this genocide... I have seen these barbaric atrocities with my eyes. With identical rods, the same white powder, the houses of Sikhs were… pic.twitter.com/LUztu53mRC — ANI (@ANI) November 1, 2025

जैसे मुगलों के समय में...

साहनी ने कहा कि पड़ोसियों में आपस में कुछ नहीं था. कोई हिंदू-सिख में नहीं था. पड़ोसियों ने तो सिखों को बचाया पर जब जेलों से खूंखार अपराधी छोड़ दिए गए कि सिखों को मारो. जैसे मुगलों के समय सिखों के सिर की कीमत लगती थी वैसे एक-एक सिख को ढूंढने लगे. प्रॉपर्टी, फैक्ट्री सब जला दी.

पढ़ें: 'दंगे के समय उमर खालिद दिल्ली में थे ही नहीं...मैं अकेली महिला' सुप्रीम कोर्ट में जमानत पर जोरदार बहस

राज्यसभा सांसद ने कहा कि गले में टायर डाले गए थे, बच्चियों से रेप किए गए. दिल्ली में आर्मी बैठी थी लेकिन... राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे. उनके प्रेस सलाहकार हमारे करीबी थे. उनसे पूछा तो पता चला कि उनके पास पावर ही नहीं है. उनकी फोन लाइन बंद कर दी गई है क्योंकि राष्ट्रपति चाहते तो आदेश देकर सेना को तैनात कर सकते थे और नरसंहार रोके जा सकते थे. हालांकि तीन दिन तक खूनी खेल चलता रहा. ऐसा जुल्म कि कोई सुन और सोच भी नहीं सकता.

आज तक एफआईआर नहीं हुई, पुलिस मिली हुई थी. सबको पता है कि भीड़ को कौन लीड कर रहा था.

पढ़ें: NaMo टूरिस्ट सेंटर बने तो तोड़ डालेंगे... अचानक क्यों इतना गुस्सा गए राज ठाकरे?