Anti-Sikh Riots: 'सफेद रंग का पाउडर, सिखों का कत्ल करने जेल से क्रिमिनल छोड़े गए...', वो आज ही का दिन था

31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश में सिखों के खिलाफ दंगे भड़क गए थे. राज्यसभा सांसद विक्रमजीत सिंह साहनी ने खुद वो मंजर देखा है. वह बताते हैं कि चुन-चुनकर सिखों को मारा गया. वो आम लोग नहीं थे. जेलों से खूंखार कैदियों को निकालकर सिखों का कत्ल करने भेजा गया. पढ़िए वो खौफनाक दास्तान.

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Nov 01, 2025, 07:52 AM IST
साल 2025 चल रहा और आज नवंबर की पहली तारीख है. उत्तर भारत में ठंड मंद-मंद गति से दस्तक दे रही है लेकिन 41 साल पहले आज के दिन पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ था. 31 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर, 2, 3, 4 और 5 नवंबर 1984 तक पंजाब, दिल्ली समेत देश के कई शहरों में सिखों के साथ अमानवीय अत्याचार किए गए. राज्यसभा सांसद विक्रमजीत सिंह साहनी उस समय स्टूडेंट थे. उस दिन को याद करते हुए विक्रमजीत कहते हैं कि यह दंगा नहीं बल्कि नरसंहार था. मैं खुद इससे गुजरा हूं. मेरे ताया जी (बड़े पापा) और उनका परिवार दिल्ली में रहते थे. उनको जिंदा जला दिया गया था. पहाड़गढ़ में फैक्ट्री थी और पूरी फैक्ट्री में आग लगा दी गई. जब चार मृतक शरीर घर लाए गए तो ताया जी इतना बड़ा सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके. 

साहनी उस खौफनाक मंजर को याद करते हुए बताते हैं कि मैंने अपनी आंखों से अत्याचार और नरसंहार देखा है. समझ में ये नहीं आता कि इतनी सुनियोजित तरीके से... एक जैसी रॉड थी, एक जैसा सफेद रंग का पाउडर था. सिखों के घरों पर निशान लगाए गए थे. एक दिन में झट से तो नहीं हो सकता इसलिए इसे दंगा कहना गलत है. यह नरसंहार था. सिखों को ट्रेन से... मैं भी उस दिन पंजाब से ट्रेन से आने वाला था. मैं स्टूडेंट था तब और यहां (दिल्ली में) ऑल इंडिया रेडियो, संसद मार्ग पर शौकिया प्रोग्राम करता था. 

राष्ट्रपति की गाड़ी पर पथराव

उन्होंने कहा कि मेरे पिता ने कहा कि भारत के राष्ट्रपति की गाड़ी पर पथराव हुआ है. हालात खराब हो सकते हैं तो मैं 31 की रात को ही... नहीं तो मैं भी पंजाब मेल पर चढ़ जाता और जितनी भी ट्रेन देश में जहां भी थीं कहीं भी सिखों को बख्शा नहीं गया. इतनी नफरत... वो सिख कौम जिसने देश की आजादी में... 123 सेनानियों को फांसी हुई तो 93 सिख थे. सिखों के योगदान को दोहराने की जरूरत नहीं है... लेकिन ये नरसंहार... सारे भारत में ही हुआ. 

जैसे मुगलों के समय में...

साहनी ने कहा कि पड़ोसियों में आपस में कुछ नहीं था. कोई हिंदू-सिख में नहीं था. पड़ोसियों ने तो सिखों को बचाया पर जब जेलों से खूंखार अपराधी छोड़ दिए गए कि सिखों को मारो. जैसे मुगलों के समय सिखों के सिर की कीमत लगती थी वैसे एक-एक सिख को ढूंढने लगे. प्रॉपर्टी, फैक्ट्री सब जला दी. 

पढ़ें: 'दंगे के समय उमर खालिद दिल्ली में थे ही नहीं...मैं अकेली महिला' सुप्रीम कोर्ट में जमानत पर जोरदार बहस

राज्यसभा सांसद ने कहा कि गले में टायर डाले गए थे, बच्चियों से रेप किए गए. दिल्ली में आर्मी बैठी थी लेकिन... राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे. उनके प्रेस सलाहकार हमारे करीबी थे. उनसे पूछा तो पता चला कि उनके पास पावर ही नहीं है. उनकी फोन लाइन बंद कर दी गई है क्योंकि राष्ट्रपति चाहते तो आदेश देकर सेना को तैनात कर सकते थे और नरसंहार रोके जा सकते थे. हालांकि तीन दिन तक खूनी खेल चलता रहा. ऐसा जुल्म कि कोई सुन और सोच भी नहीं सकता. 

आज तक एफआईआर नहीं हुई, पुलिस मिली हुई थी. सबको पता है कि भीड़ को कौन लीड कर रहा था. 

पढ़ें: NaMo टूरिस्ट सेंटर बने तो तोड़ डालेंगे... अचानक क्यों इतना गुस्सा गए राज ठाकरे?

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 18 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर ...और पढ़ें

1984 Anti Sikh Riot

