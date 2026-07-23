NEET पेपर लीक को लेकर जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धमेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़ गए हैं. उनका कहना है कि जब तक धमेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते तब तक वो जंतर-मंतर पर अपना धरना प्रदर्शन नहीं छोड़ेंगे. इस बीच सोशल मीडिया पर एक पुरानी स्टोरी वायरल हो रही है जिसमें बताया गया है कि कैसे 1997 में एक पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान धमेंद्र प्रधान छात्रों के नेता के रूप में उभरे थे.
1997 में ओडिशा में कांग्रेस की सरकार थी. उस वक्त कांग्रेस नेता जानकी बल्लभ पटनायक मुख्यमंत्री थे. उस दौरान एक परीक्षा का पर्चा लीक हो गया था. लिहाजा भुवनेश्वर में करीब 1500 छात्रों ने राज्य सचिवालय के सामने धरना-प्रदर्शन किया था. उस ग्रुप में प्रदर्शनकारियों में धमेंद्र प्रधान भी शामिल थे. उस वक्त प्रधान, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के छात्र नेता के रूप में जेबी पटनायक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए थे. धमेंद्र प्रधान ने 18 साल की उम्र में एबीवीपी को ज्वाइन किया था. प्रदर्शन के उस दौर में वह उत्कल यूनिवर्सिटी में एंथ्रोपोलॉजी के छात्र थे और नवंबर 1994-97 के बीच एबीवीपी के दो बार नेशनल सेक्रेट्री रहे.
कहा जाता है कि भुवनेश्वर में सीएम हाउस के पास राज्य सचिवालय के बाहर धरना-प्रदर्शन चल रहा था तो उस वक्त पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया गया था. धमेंद्र प्रधान को भी कई चोटें आईं थीं. उस दौर में कॉलेज कैंपस के चुनावों में भी हिंसा हो जाती थी. ऐसे ही एक चुनाव में भी जब उनके जीतने की संभावना थी तो विरोधी गुट की तरफ से उन पर हमला कर दिया गया था. उसमें उनकी जान बाल-बाल बची थी. स्टूडेंट पॉलिटिक्स में सफल होने के बाद ही प्रधान की बीजेपी में एंट्री हुई. बीजेपी संगठन में लंबा वक्त गुजारने के बाद 2014 में वह पहली बार पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्री बने. उसके बाद स्टील मंत्रालय और स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय को संभाला. 2021 में वह केंद्रीय शिक्षा मंत्री बने.
इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक अक्सर प्रधान को कई दशकों तक ओडिशा में भाजपा के संगठनात्मक नेटवर्क का विस्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का श्रेय देते हैं. इस प्रयास का फल 2024 में मिला जब भाजपा ने ओडिशा में अपनी पहली सरकार बनाई और नवीन पटनायक के नेतृत्व में दो दशकों से अधिक समय तक चले बीजू जनता दल (बीजेडी) के शासन का अंत किया.