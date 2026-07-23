कहा जाता है कि भुवनेश्‍वर में सीएम हाउस के पास राज्‍य सचिवालय के बाहर धरना-प्रदर्शन चल रहा था तो उस वक्‍त पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया गया था. धमेंद्र प्रधान को भी कई चोटें आईं थीं. उस दौर में कॉलेज कैंपस के चुनावों में भी हिंसा हो जाती थी. ऐसे ही एक चुनाव में भी जब उनके जीतने की संभावना थी तो विरोधी गुट की तरफ से उन पर हमला कर दिया गया था. उसमें उनकी जान बाल-बाल बची थी. स्‍टूडेंट पॉलिटिक्‍स में सफल होने के बाद ही प्रधान की बीजेपी में एंट्री हुई. बीजेपी संगठन में लंबा वक्‍त गुजारने के बाद 2014 में वह पहली बार पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्री बने. उसके बाद स्‍टील मंत्रालय और स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय को संभाला. 2021 में वह केंद्रीय शिक्षा मंत्री बने.