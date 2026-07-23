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30 साल पुराने पेपर लीक का किस्‍सा जिसने बनाया धमेंद्र प्रधान को स्‍टूडेंट लीडर?

1997 में ओडिशा में कांग्रेस की सरकार थी. उस वक्‍त कांग्रेस नेता जानकी बल्‍लभ पटनायक मुख्‍यमंत्री थे. उस दौरान एक परीक्षा का पर्चा लीक हो गया था.

Written ByAtul Chaturvedi
Published: Jul 23, 2026, 08:34 AM IST|Updated: Jul 23, 2026, 08:34 AM IST
30 साल पुराने पेपर लीक का किस्‍सा जिसने बनाया धमेंद्र प्रधान को स्‍टूडेंट लीडर?

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Atul Chaturvedi

Atul Chaturvedi

बुंदेलखंड के पठार से गंगा-जमुना के दोआब तक विगत तकरीबन दो दशकों का पत्रकारीय अनुभव. प्रयागराज में कल्‍चर बीट से पत्रकारिता की शुरुआत. दिल्‍ली में एनडीटीवी, दैनिक जागरण में काम का लंबा अनुभव. माखनलाल चतुर्वेदी राष्‍ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय से जर्नलिज्‍म की मास्‍टर डिग्री. साहित्यिक-सांस्‍कृतिक अभिरुचि. किताबें पढ़ने का शौक.

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