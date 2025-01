गुलियन-बैरे सिंड्रोम से पहली मौत; 16 मरीज वेंटिलेटर पर, डॉक्टर से लेकर मरीज तक हर कोई हैरान, महाराष्ट्र में मचा हाहाकार

What is Guillain-Barré syndrome: महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग ने रविवार को बताया कि गुलियन-बैरे सिंड्रोम (GBS) प्रकोप से जुड़ी पहली मौत पुणे में हुई है. 28 और लोगों को संक्रमण हुआ है, जिसके बाद अब तक 101 लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं. हो गया है, स्टेफी थेवर की रिपोर्ट की दैनिक बुलेटिन में कहा गया है कि संदिग्ध GBS मौत सोलापुर में हुई, लेकिन विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है. इस दुर्लभ बीमारी से पीड़ित सोलह मरीज इस समय वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं. लक्षणों वाले लगभग 19 लोग नौ साल से कम उम्र के हैं, जबकि 50-80 आयु वर्ग के 23 मामले हैं.

9 जनवरी को पहला केस

टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, 9 जनवरी को अस्पताल में भर्ती एक मरीज़ को पुणे क्लस्टर के भीतर पहला GBS मामला होने का संदेह हुआ. परीक्षणों से अस्पताल में भर्ती मरीजों से लिए गए कुछ जैविक नमूनों में कैम्पिलोबैक्टर जेजुनी बैक्टीरिया का पता चला है. सी जेजुनी दुनिया भर में जीबीएस के लगभग एक तिहाई मामलों का कारण बनता है और सबसे गंभीर संक्रमणों के लिए भी जिम्मेदार है

पुणे में सबसे अ‌धिक केस

अधिकारी पुणे के पानी का नमूना ले रहे हैं, खासकर उन इलाकों में जहां मामले सामने आ रहे हैं. शनिवार को जारी किए गए परीक्षण के नतीजों से पता चला है कि पुणे के मुख्य जलाशय खड़कवासला बांध के पास एक कुएं में बैक्टीरिया ई. कोली का उच्च स्तर था. लेकिन अधिकारियों ने कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि कुएं का उपयोग किया जा रहा था या नहीं. निवासियों को सलाह दी गई है कि वे पानी को उबाल लें और खाने से पहले अपने भोजन को गर्म करें.

जीबीएस का इलाज बहुत महंगा

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कहा कि निगरानी अभ्यास के तहत रविवार तक 25,578 घरों का सर्वेक्षण किया गया था, जिसका उद्देश्य समुदाय के भीतर अधिक रोगियों को ढूंढना और जीबीएस मामलों में वृद्धि के कारणों का पता लगाना था, जो अन्यथा महीने में दो से अधिक नहीं होते हैं. जीबीएस का इलाज बहुत महंगा है, प्रत्येक इंजेक्शन की कीमत 20,000 रुपये है जीबीएस तब होता है जब शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली, जीवाणु या वायरल संक्रमण पर प्रतिक्रिया करते समय, गलती से उन नसों पर हमला करती है जो मस्तिष्क के संकेतों को शरीर के कुछ हिस्सों तक ले जाती हैं, जिससे कमजोरी, पक्षाघात या अन्य लक्षण होते हैं.

क्या है इसका प्रभाव

डॉक्टरों ने कहा कि 80% प्रभावित रोगी अस्पताल से छुट्टी मिलने के छह महीने के भीतर बिना सहायता के चलने की क्षमता हासिल कर लेते हैं, लेकिन कुछ को अपने अंगों का पूरा उपयोग करने में एक साल या उससे अधिक समय लग सकता है. जीबीएस का इलाज भी बहुत महंगा है. मरीजों को आमतौर पर इम्युनोग्लोबुलिन (आईवीआईजी) इंजेक्शन के एक कोर्स की आवश्यकता होगी. इस बीमारी से पीड़ित एक परिवार ने मीडिया से बातचीत में बताया कि उनके 68 साल के एक रिश्तेदार को 16 जनवरी को भर्ती कराया गया था. उन्हें 13 इंजेक्शन के आईवीआईजी कोर्स की आवश्यकता थी, जिसमें प्रत्येक शॉट की कीमत लगभग 20,000 रुपये थी.

डॉक्टरों में भी मचा कोहराम

शहर के तीन प्रमुख अस्पतालों ने इस सप्ताह की शुरुआत में स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों को अलर्ट भेजा, जब उन्होंने पाया कि नए भर्ती मरीजों में जीबीएस के मरीजों की संख्या सामान्य से अधिक है - 10 जनवरी को 26. शुक्रवार तक यह संख्या बढ़कर 73 हो गई. महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने घोषणा की, "इलाज महंगा है. जिला प्रशासन और नगर निगम के अधिकारियों के साथ चर्चा के बाद, हमने मुफ्त इलाज देने का फैसला किया है. पिंपरी-चिंचवाड़ के लोगों का इलाज वाईसीएम अस्पताल में किया जाएगा, जबकि पुणे नगर निगम क्षेत्रों के मरीजों का इलाज कमला नेहरू अस्पताल में किया जाएगा. ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों के लिए, पुणे के ससून अस्पताल में मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाएगी."

सरकार फ्री में करेगी इलाज

उधर गुलियन-बैरे सिंड्रोम पर एएनएआई से बातचीत में पुणे नगर आयुक्त डॉ राजेंद्र भोसले ने कहा, "वर्तमान में, पुणे नगर निगम क्षेत्र में लगभग 64 मरीज हैं. इनमें से 13 वेंटिलेटर पर हैं...5 मरीजों को ठीक होने के बाद छुट्टी दे दी गई है... हम GBS से प्रभावित मरीजों को मुफ्त इलाज देंगे... जो लोग गरीब हैं और इलाज का खर्च नहीं उठा सकते, उनके लिए हमारे पास एक योजना है..."

#WATCH | Maharashtra | On cases of Guillain-Barre Syndrome (GBS) reported in the Pune district, Dr Rajendra Bhosale, Pune Municipal Commissioner says, "At present, there are almost 64 patients in the Pune Municipal cooperation area. Out of that 13 are on ventilators...5 patients… pic.twitter.com/Wek8J8pFA7

— ANI (@ANI) January 27, 2025