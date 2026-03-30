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Census-2027: जनगणना में खुद भर सकेंगे अपनी जानकारी, 2 मिनट में समझिए पूरा प्रॉसेस

Digital Census: जनगणना के आधार पर सरकार की योजनाएं बनती हैं, संसाधनों का वितरण तय होता है. भारत की पहली डिजिटल जनगणना 1 से शुरू होगी. नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को अपडेट किया जाएगा या नहीं, आइए जानते हैं.

 

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Mar 30, 2026, 04:47 PM IST
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Mascot of Census 2027 (ANI)
Mascot of Census 2027 (ANI)

First Digital Census of India: भारत सरकार 1 अप्रैल से देश की पहली डिजिटल जनगणना करवाने जा रही है. 2011 के बाद ये पहली और भारत की आजादी के बाद की आठवीं जनगणना होगी. जनगणना दो चरणों में होगी. पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और अन्य डेटा जुटाया जाएगा. दूसरे चरण में जनगणना होगी. पहला चरण 1 अप्रैल से शुरू होकर 30 सितंबर 2026 तक चलेगा. पहले चरण में मकानों का सूचीकरण और गणना की जाएगी. इस दौरान घरों की स्थिति, उपलब्ध सुविधाओं और घरों के पास मौजूद चीजों का डेटा लिया जाएगा. दूसरे चरण में देश के सामाजिक-सांस्कृतिक और आर्थिक डेटा का फ्रेमवर्क सामने आएगा. 

1 अप्रैल 2026 से शुरू होकर दो चरणों में संपन्न होगी. मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल के माध्यम से डेटा एकत्र किया जाएगा, जिसमें नागरिक खुद से (Self-Enumeration) अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे. यानी यह प्रक्रिया आसान, तेज, सटीक और पेपरलेस होगी. इसके लिए केंद्र ने 11,718 करोड़ रुपये का बजट तय किया है.

खुद भर सकेंगे अपनी जानकारी

एन्यूमरेटर यानी गणना करने वाली टीम के सदस्य एक ऐप के जरिए डेटा जुटाएंगे. डेटा कलेक्शन के पहले फेज में 16 अलग-अलग भाषाएं होंगी. अपनी मातृभाषा में लोग जवाब दे सकेंगे. सरकार ने सेल्फ एन्यूमरेशन का प्रोसेस भी शुरू किया है. इसके तहत आपको तमाम जरूरी जानकारी डिजिटली देने का मौका मिलेगा. यूजर्स इस खास डेडिकेटेड वेबपोर्टल se.censusindia.gov.in पर सेल्फ-एन्यूमरेशन के लिए रजिस्टर कर सकेंगे. इस दौरान एक रेफरेंस ID मिलेगी. जो उन्हें अपने इलाके के एन्यूमरेटर के साथ शेयर करनी होगी. सेल्फ-एन्यूमरेशन पोर्टल असमिया, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू में उपलब्ध होगा.

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डेटा सुरक्षा

भारत के रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर, मृत्युंजय कुमार नारायण ने सुझाव दिया कि डेटा की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी जानी-मानी एजेंसियों की होगी. डेटा कलेक्शन, ट्रांसमिशन से लेकर सर्वर लेवल तक एंड-टू-एंड डेटा सिक्योरिटी होगी. साइबर सिक्योरिटी एजेंसियों की मदद से डेटा को एन्क्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर किया जाएगा. अगर किसी व्यक्ति के लेवल पर डेटा में कोई छेड़छाड़ होती है, तो एन्यूमेरेटर जवाब देने वाले की लिस्ट की गई डिटेल्स को वेरिफाई करेगा.

(यह भी पढ़ें- स्थाई रूप से लिव-इन में रहने वालों को भी माना जाएगा शादीशुदा, जनगणना 2027 में कहलाएंगे पति-पत्नी)

यह बात पहले तय हो चुकी है कि दूसरे चरण में जाति की गिनती की जाएगी. लेकिन यह साफ नहीं है कि जाति का रजिस्ट्रेशन होगा या लोग सीधे जवाब देकर अपनी जाति बताएंगे.

 

NPR को लेकर बड़ी खबर

नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को सेंसस के हाउस-लिस्टिंग फेज के साथ जोड़ने की पिछली योजनाओं के बावजूद, 2027 की सेंसस में नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को अपडेट करने का प्रोविजन नहीं होगा. जनगणना, देश के भविष्य की दिशा तय करने का अभियान है. प्रधानमंत्री मोदी ने देश में डिजिटल जनगणना कराने का फैसला लेकर बहुत दूरदर्शी कदम उठाया है.

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Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

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