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तमिलनाडु में 59 साल बाद कांग्रेस का सूखा खत्म, TVK कैबिनेट में मंत्री पद की शपथ लेंगे 2 विधायक

Congress Leaders To Join TVK: तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की पार्टी TVK के साथ गठबंधन में आने वाली है. बता दें कि 59 सालों में पहली बार कांग्रेस किसी दक्षिणी राज्य में गठबंधन में शामिल होने वाली है.  

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: May 21, 2026, 08:11 AM IST
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तमिलनाडु में 59 साल बाद कांग्रेस का सूखा खत्म, TVK कैबिनेट में मंत्री पद की शपथ लेंगे 2 विधायक

Tamil Nadu Politics: दक्षिण भारत की राजधानी में बड़ा बदलाव देखने को मिला है. बता दें कि गुरुवार ( 21 मई 2026) तो कांग्रेस पार्टी तमिलनाडु मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की पार्टी TVK के साथ गठबंधन का हिस्सा बनने वाली है. ऐसा 59 सालों में पहली बार होगा, जब कांग्रेस साउथ के किसी राज्य में गठबंधन का हिस्सा बनेगी. बताया जा रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका खरगे ने अपने 2 विधायकों राजेश कुमार और पी विश्वनाथन को TVK में  शामिल करने की मंजूरी दे दी है. 

मंत्रिमंडल में शामिल कांग्रेस 

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने बुधवार ( 20 मई 2026) को सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी. उन्होंने कहा,' यह हमारे लिए एक ऐतिहासिक अवसर है, क्योंकि कांग्रेस 59 सालों के लंबे अंतराल के बाद तमिलनाडु मंत्रिमंडल में शामिल हो रही है.' बता दें कि कांग्रेस  मुख्यमंत्री विजय के साथ राज्यसभा सीट के लिए भी बातचीत कर रही है. DMK के सांसद सीवी शनमुगम जून में राज्यसभा से रिटायर होने वाले हैं. ऐसे में द्विवार्षिक चुनाव में राज्य की सत्ताधारी पार्टी को यह सीट मिलने की काफी संभावना है.  

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TVK के करीब आई कांग्रेस 

'HT'की रिपोर्ट के मुताबिक मामले को लेकर एक कांग्रेस नेता ने कहा,' हम राज्यसभा सीट के लिए TVK के साथ बातचीत कर रहे हैं. एक तमिल पदाधिकारी, जिन्होंने कांग्रेस को TVK के करीब लाने और DMK के साथ गठबंधन तोड़ने में अहम भूमिका निभाई थी, इस सीट के लिए प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं.' उन्होंने कहा कि DMK के साथ चुनाव से पहले सीट वार्ता के दौरान कांग्रेस का एक सेक्शन सत्ता-साझाकरण समझौते में शामिल होने के लिए उत्सुक था यानी कांग्रेस सरकार में शामिल होने के लिए उत्सुक थी, न कि केवल बाहरी समर्थन देने के लिए. DMK चीफ एमके स्टालिन इससे सहमत नहीं थे. 

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'साथ आएं गटबंधन की सभी पार्टियां...'

TVK के राज्य मंत्री आधव अर्जुन ने कहा,' विजय ने इस बात पर जोर दिया है कि गठबंधन की सभी पार्टियां साथ आएं. वामपंथी पार्टियों ने हमें बाहर से समर्थन देने का फैसला किया है. हम इसका हमेशा सम्मान करेंगे. यह सरकार सामाजिक न्याय की सरकार होगी और हम धर्मनिरपेक्ष नीति पर अडिग हैं.' उन्होंने साफ कहा कि उनकी पार्टी ने VCK और IUML समेत सभी गठबंधन सहयोगियों को मंत्रिमंडल का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया है. 

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About the Author
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Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति...और पढ़ें

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