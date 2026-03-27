Advertisement
trendingNow13155912
Hindi Newsदेशश्रीनगर-लेह हाईवे पर भयंकर एवलांच, बर्फ में धंसीं 6 से 8 गाड़ियां, 2 की मौत और कई लोगों के फंसे होने की आशंका

श्रीनगर-लेह हाईवे पर भयंकर एवलांच, बर्फ में धंसीं 6 से 8 गाड़ियां, 2 की मौत और कई लोगों के फंसे होने की आशंका

Kashmir Avalanche: सोनमर्ग में जोजिला पास के जीरो-पॉइंट इलाके में हिमस्खलन हुआ. हादसे में 2 लोगों की मौत की आशंका है, वहीं दर्जनों को बचाया जा चूका है. जानकारी के मुताबिक हिमस्खलन की चपेट में आए 6 से 8 वाहनों के साथ कुछ लोग अभी भी नीचे फंसे हो सकते हैं. हालांकि, बचाव कार्य जारी है. 

 

Written By  Syed Khalid Hussain|Edited By: Reetika Singh|Last Updated: Mar 27, 2026, 06:30 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

श्रीनगर-लेह हाईवे पर भयंकर एवलांच, बर्फ में धंसीं 6 से 8 गाड़ियां, 2 की मौत और कई लोगों के फंसे होने की आशंका

Srinagar Leh Highway Avalanche News: कश्मीर के सोनमर्ग में शुक्रवार को अचानक हुए एक बड़े हिमस्खलन (Avalanche) ने इलाके में भारी तबाही मचा दी. ये हादसा श्रीनगर-लेह राजमार्ग पर स्थित जोजिला पास के 'जीरो-पॉइंट' इलाके पर हुआ. इस आपदा में दो लोगों के मारे जाने की खबर है, वहीं दर्जनों को बचा लिया गया है. जानकारी के मुताबिक, अभी भी कई लोग वहां फंसे हो सकते हैं, क्योंकि अचानक हुए हिमस्खलन के कारण बर्फ की मोटी चादर के नीचे 6 से 8 वाहन दब गए थे. 

कैसे हुआ हादसा?

जानकारी के अनुसार, यह हादसा उस समय हुआ जब श्रीनगर से कारगिल और लेह की ओर वाहनों का एक काफिला जा रहा था. तभी जोजिला पास के 'जीरो-पॉइंट' के पास अचानक पहाड़ से बर्फ का एक विशाल हिस्सा नीचे आ गिरा. इसकी चपेट में कई यात्री वाहन आ गए और पूरी तरह बर्फ में दब गए. हालांकि, आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है, लेकिन शुरुआती सूत्रों ने दो मौतों की पुष्टि की है. जबकि कई अन्य लोगों को बचा लिया गया है. हादसे के बाद गांदरबल पुलिस और अन्य आपदा प्रबंधन तथा सुरक्षा एजेंसियों द्वारा बड़े पैमाने पर बचाव अभियान शुरू किया गया है. 

बचाव कार्य शुरू

आपदा के खबर मिलते ही प्रशासन हरकत में आ गई. SSP गांदरबल खलील पोसवाल खुद मौके पर पहुंचे और बचाव अभियान की कमान संभाली. घटनास्थल पर तेजी से बचाव अभियान शुरू किया है, जहां जम्मू-कश्मीर पुलिस, SDRF, BRO और भारतीय सेना की टीमों ने के साथ मिलकर लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला. बचाव कर्मियों ने अब तक दर्जनों लोगों को बर्फ के मलबे से बाहर निकाल लिया है. रिपोर्ट्स के अनुसार, हादसे में दो लोगों की मौत हुई है, जबकि 6 से 8 वाहन बर्फ के नीचे फंसे होने की आशंका है. हालांकि, हिमस्खलन के कारण आई मुश्किल परिस्थितयों के बावजूद बचाव कार्य जारी है. SSP गांदरबल ने खुद बचाव अभियान की कमान संभाली है और वे हिमस्खलन स्थन पर व्यक्तिगत रूप से मौजूद हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Syed Khalid Hussain

TAGS

Avalanche

Trending news

श्रीनगर-लेह हाईवे पर भयंकर एवलांच, बर्फ में धंसीं 6 से 8 गाड़ियां, 2 की मौत की आशंका
Avalanche
श्रीनगर-लेह हाईवे पर भयंकर एवलांच, बर्फ में धंसीं 6 से 8 गाड़ियां, 2 की मौत की आशंका
न्यायपालिका में महिलाओं की कमी पर CJI सूर्यकांत का कड़ा रुख, HC को लिखा पत्र
Justice SuryaKant
न्यायपालिका में महिलाओं की कमी पर CJI सूर्यकांत का कड़ा रुख, HC को लिखा पत्र
असम चुनाव: BJP को हराने के लिए साथ आए '3G', हिमंता को दे पाएंगे टक्कर या होंगे चित?
Assam Assembly Elections 2026
असम चुनाव: BJP को हराने के लिए साथ आए '3G', हिमंता को दे पाएंगे टक्कर या होंगे चित?
लॉकडाउन की कोई संभावना नहीं, देश में कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार: केंद्र सरकार
Press Briefing
लॉकडाउन की कोई संभावना नहीं, देश में कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार: केंद्र सरकार
Narendra Modi News LIVE: PM मोदी थोड़ी देर में करेंगे मुख्यमंत्रियों के साथ बड़ी बैठक, चुनावी राज्यों के CM नहीं होंगे शामिल
PM Modi
Narendra Modi News LIVE: PM मोदी थोड़ी देर में करेंगे मुख्यमंत्रियों के साथ बड़ी बैठक, चुनावी राज्यों के CM नहीं होंगे शामिल
सोनिया गांधी की हालत बेहतर, डॉक्टर बोले- जल्द में मिल सकती है हॉस्पिटल से छुट्टी
sonia gandhi
सोनिया गांधी की हालत बेहतर, डॉक्टर बोले- जल्द में मिल सकती है हॉस्पिटल से छुट्टी
जितनी भी निंदा की जाए... ईरान पर US के हमले की उमर अब्दुल्ला ने कड़ी आलोचना की
Jammu Kashmir
जितनी भी निंदा की जाए... ईरान पर US के हमले की उमर अब्दुल्ला ने कड़ी आलोचना की
खामेनेई के पोस्टर लिए MLA's का विधानसभा में प्रोटेस्ट, पहले धक्का-मुक्की फिर बवाल
Jammu and Kashmir
खामेनेई के पोस्टर लिए MLA's का विधानसभा में प्रोटेस्ट, पहले धक्का-मुक्की फिर बवाल
US करता है भारत का सम्मान...जंग के बीच ट्रंप के खास 'दूत' ने बांधे तारीफों के पुल
Elbridge Colby
US करता है भारत का सम्मान...जंग के बीच ट्रंप के खास 'दूत' ने बांधे तारीफों के पुल
जेब से दे रहे हो क्या... पेट्रोल पर शुल्क घटा तो PM की तारीफ सुन भड़क गई कांग्रेस
Petrol Diesel News
जेब से दे रहे हो क्या... पेट्रोल पर शुल्क घटा तो PM की तारीफ सुन भड़क गई कांग्रेस