श्रीनगर-लेह हाईवे पर भयंकर एवलांच, बर्फ में धंसीं 6 से 8 गाड़ियां, 2 की मौत और कई लोगों के फंसे होने की आशंका

Kashmir Avalanche: सोनमर्ग में जोजिला पास के जीरो-पॉइंट इलाके में हिमस्खलन हुआ. हादसे में 2 लोगों की मौत की आशंका है, वहीं दर्जनों को बचाया जा चूका है. जानकारी के मुताबिक हिमस्खलन की चपेट में आए 6 से 8 वाहनों के साथ कुछ लोग अभी भी नीचे फंसे हो सकते हैं. हालांकि, बचाव कार्य जारी है.
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Srinagar Leh Highway Avalanche News: कश्मीर के सोनमर्ग में शुक्रवार को अचानक हुए एक बड़े हिमस्खलन (Avalanche) ने इलाके में भारी तबाही मचा दी. ये हादसा श्रीनगर-लेह राजमार्ग पर स्थित जोजिला पास के 'जीरो-पॉइंट' इलाके पर हुआ. इस आपदा में दो लोगों के मारे जाने की खबर है, वहीं दर्जनों को बचा लिया गया है. जानकारी के मुताबिक, अभी भी कई लोग वहां फंसे हो सकते हैं, क्योंकि अचानक हुए हिमस्खलन के कारण बर्फ की मोटी चादर के नीचे 6 से 8 वाहन दब गए थे.
जानकारी के अनुसार, यह हादसा उस समय हुआ जब श्रीनगर से कारगिल और लेह की ओर वाहनों का एक काफिला जा रहा था. तभी जोजिला पास के 'जीरो-पॉइंट' के पास अचानक पहाड़ से बर्फ का एक विशाल हिस्सा नीचे आ गिरा. इसकी चपेट में कई यात्री वाहन आ गए और पूरी तरह बर्फ में दब गए. हालांकि, आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है, लेकिन शुरुआती सूत्रों ने दो मौतों की पुष्टि की है. जबकि कई अन्य लोगों को बचा लिया गया है. हादसे के बाद गांदरबल पुलिस और अन्य आपदा प्रबंधन तथा सुरक्षा एजेंसियों द्वारा बड़े पैमाने पर बचाव अभियान शुरू किया गया है.
आपदा के खबर मिलते ही प्रशासन हरकत में आ गई. SSP गांदरबल खलील पोसवाल खुद मौके पर पहुंचे और बचाव अभियान की कमान संभाली. घटनास्थल पर तेजी से बचाव अभियान शुरू किया है, जहां जम्मू-कश्मीर पुलिस, SDRF, BRO और भारतीय सेना की टीमों ने के साथ मिलकर लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला. बचाव कर्मियों ने अब तक दर्जनों लोगों को बर्फ के मलबे से बाहर निकाल लिया है. रिपोर्ट्स के अनुसार, हादसे में दो लोगों की मौत हुई है, जबकि 6 से 8 वाहन बर्फ के नीचे फंसे होने की आशंका है. हालांकि, हिमस्खलन के कारण आई मुश्किल परिस्थितयों के बावजूद बचाव कार्य जारी है. SSP गांदरबल ने खुद बचाव अभियान की कमान संभाली है और वे हिमस्खलन स्थन पर व्यक्तिगत रूप से मौजूद हैं.
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