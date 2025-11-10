2 डॉक्टर, 5 आतंकी हमदर्द और 2900 किलो आईईडी बनाने का सामान... जम्मू-कश्मीर में पुलिस को मिली कामयाबी की कहानी

Jammu Kashmir Police: जम्मू-कश्मीर पुलिस के बड़े एक्शन में दो डॉक्टरों समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 2900 किलोग्राम आईईडी बनाने की सामग्री और दो एके सीरीज़ की राइफलें बरामद की गई हैं.
आतंकवाद-रोधी अभियान में एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए, जम्मू-कश्मीर पुलिस ने प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों, जैश-ए-मोहम्मद (JeM) और अंसार ग़ज़वत-उल-हिंद (AGuH) से जुड़े एक अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है. जम्मू-कश्मीर पुलिस के बड़े एक्शन में दो डॉक्टरों समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 2900 किलोग्राम आईईडी बनाने की सामग्री और दो एके सीरीज़ की राइफलें बरामद की गई हैं.
इस अभियान के तहत जम्मू-कश्मीर और अन्य राज्यों में समन्वित तलाशी के दौरान प्रमुख आतंकवादियों की गिरफ्तारी हुई है और हथियारों, गोला-बारूद और विस्फोटकों का एक बड़ा जखीरा बरामद हुआ है. 19.10.2025 को, श्रीनगर के बनपोरा नौगाम में विभिन्न स्थानों पर जैश-ए-मोहम्मद के कई पोस्टर चिपके हुए पाए गए, जिनमें पुलिस और सुरक्षा बलों को धमकी और भय दिखाया गया था. तदनुसार, एपीए अधिनियम की धारा 13,16, 17, 18, 18-बी, 19, 20, 23, 39 और 40, धारा 61(2), 147, 148, 152, 351(2) बीएनएस, धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और धारा 7/25/27 शस्त्र अधिनियम के तहत प्राथमिकी संख्या 162/2025 श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई और जांच शुरू की गई.
जांच से एक सफेदपोश आतंकवादी तंत्र का पता चला है, जिसमें कट्टरपंथी पेशेवर और छात्र विदेशी संचालकों के संपर्क में हैं, जो पाकिस्तान और अन्य देशों से संचालित होते हैं.
यह समूह विचारधारा, समन्वय, धन की आवाजाही और रसद के लिए एन्क्रिप्टेड चैनलों का उपयोग कर रहा है. सामाजिक/धर्मार्थ कार्यों की आड़ में, पेशेवर और शैक्षणिक नेटवर्क के माध्यम से धन जुटाया गया. आरोपी व्यक्तियों की पहचान करने, उन्हें कट्टरपंथी बनाने, आतंकवादी समूहों में भर्ती करने, धन जुटाने, रसद की व्यवस्था करने, हथियार/गोला-बारूद और आईईडी तैयार करने की सामग्री खरीदने में शामिल पाए गए.
आरिफ निसार डार उर्फ साहिल निवासी नौगाम, श्रीनगर
यासिर-उल-अशरफ निवासी नौगाम, श्रीनगर
मकसूद अहमद डार उर्फ शाहिद निवासी नौगाम, श्रीनगर
मोलवी इरफान अहमद (मस्जिद के इमाम) निवासी शोपियां
ज़मीर अहमद अहंगर उर्फ मुतलाशा निवासी वाकुरा गांदरबल
डॉ. मुज़म्मिल अहमद गनई उर्फ मुसैब निवासी कोइल, पुलवामा
डॉ. अदील निवासी वानपोरा, कुलगाम
इसके अलावा, कुछ और लोगों की भूमिका सामने आई है, जिनकी तलाश कर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा. जांच के दौरान, जम्मू-कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर, अनंतनाग, गंदेरबल और शोपियां में कई स्थानों पर तलाशी ली. इसी तरह, जम्मू-कश्मीर पुलिस ने हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर फरीदाबाद और उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ मिलकर सहारनपुर में भी तलाशी ली.
अब तक की जांच में आपत्तिजनक दस्तावेज़, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, हथियार/गोला-बारूद और आईईडी बनाने की सामग्री बरामद हुई है. निम्नलिखित बरामदगी हुई हैं:
i. एक चीनी स्टार पिस्तौल (गोला-बारूद सहित)
ii. एक बेरेटा पिस्तौल (गोला-बारूद सहित)
iii. एक एके 56 राइफल (गोला-बारूद सहित)
iv. एक एके क्रिंकोव राइफल (गोला-बारूद सहित)
वहीं 2900 किलोग्राम आईईडी बनाने की सामग्री (विस्फोटक, रसायन, अभिकर्मक, ज्वलनशील पदार्थ, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, बैटरी, तार, रिमोट कंट्रोल, टाइमर और धातु की चादरें आदि सहित).
धन के प्रवाह के संबंध में वित्तीय जाँच जारी है और सभी संबंधों का पता लगाया जा रहा है और शीघ्रता से उनका समाधान किया जा रहा है. यह जांच संबंधित टीम के अथक प्रयासों और अथक दृढ़ संकल्प का प्रमाण है. जम्मू-कश्मीर पुलिस आतंकवाद के अभिशाप को जड़ से मिटाने के लिए दृढ़ और प्रतिबद्ध है.
