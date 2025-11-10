Advertisement
trendingNow12996121
Hindi Newsदेश

2 डॉक्टर, 5 आतंकी हमदर्द और 2900 किलो आईईडी बनाने का सामान... जम्मू-कश्मीर में पुलिस को मिली कामयाबी की कहानी

Jammu Kashmir Police: जम्मू-कश्मीर पुलिस के बड़े एक्शन में दो डॉक्टरों समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 2900 किलोग्राम आईईडी बनाने की सामग्री और दो एके सीरीज़ की राइफलें बरामद की गई हैं.

Written By  Syed Khalid Hussain|Edited By: Shwetank Ratnamber|Last Updated: Nov 10, 2025, 02:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक तस्वीर
सांकेतिक तस्वीर

Jammu Kashmir Terrorist Arrest: जम्मू-कश्मीर पुलिस (Jammu Kashmir Police) ने आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद (JeM) और अंसार गज़वत-उल-हिंद (AGuH) से जुड़े वाइट कॉलर अंतरराज्यीय आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है. आतंकवाद-रोधी अभियान में एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए, जम्मू-कश्मीर पुलिस ने प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों, जैश-ए-मोहम्मद (JeM) और अंसार ग़ज़वत-उल-हिंद (AGuH) से जुड़े एक अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है. जम्मू-कश्मीर पुलिस के बड़े एक्शन में दो डॉक्टरों समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 2900 किलोग्राम आईईडी बनाने की सामग्री और दो एके सीरीज़ की राइफलें बरामद की गई हैं.

आतंकी मददगारों पर शिकंजा कई धाराओं में केस दर्ज

इस अभियान के तहत जम्मू-कश्मीर और अन्य राज्यों में समन्वित तलाशी के दौरान प्रमुख आतंकवादियों की गिरफ्तारी हुई है और हथियारों, गोला-बारूद और विस्फोटकों का एक बड़ा जखीरा बरामद हुआ है. 19.10.2025 को, श्रीनगर के बनपोरा नौगाम में विभिन्न स्थानों पर जैश-ए-मोहम्मद के कई पोस्टर चिपके हुए पाए गए, जिनमें पुलिस और सुरक्षा बलों को धमकी और भय दिखाया गया था. तदनुसार, एपीए अधिनियम की धारा 13,16, 17, 18, 18-बी, 19, 20, 23, 39 और 40, धारा 61(2), 147, 148, 152, 351(2) बीएनएस, धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और धारा 7/25/27 शस्त्र अधिनियम के तहत प्राथमिकी संख्या 162/2025 श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई और जांच शुरू की गई.

फॉरेन फंडिंग और सीमापार से ऑर्डर!

जांच से एक सफेदपोश आतंकवादी तंत्र का पता चला है, जिसमें कट्टरपंथी पेशेवर और छात्र विदेशी संचालकों के संपर्क में हैं, जो पाकिस्तान और अन्य देशों से संचालित होते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

यह समूह विचारधारा, समन्वय, धन की आवाजाही और रसद के लिए एन्क्रिप्टेड चैनलों का उपयोग कर रहा है. सामाजिक/धर्मार्थ कार्यों की आड़ में, पेशेवर और शैक्षणिक नेटवर्क के माध्यम से धन जुटाया गया. आरोपी व्यक्तियों की पहचान करने, उन्हें कट्टरपंथी बनाने, आतंकवादी समूहों में भर्ती करने, धन जुटाने, रसद की व्यवस्था करने, हथियार/गोला-बारूद और आईईडी तैयार करने की सामग्री खरीदने में शामिल पाए गए.

जांच के दौरान गिरफ्तार हुए ये लोग

आरिफ निसार डार उर्फ ​​साहिल निवासी नौगाम, श्रीनगर
यासिर-उल-अशरफ निवासी नौगाम, श्रीनगर
मकसूद अहमद डार उर्फ ​​शाहिद निवासी नौगाम, श्रीनगर
मोलवी इरफान अहमद (मस्जिद के इमाम) निवासी शोपियां
ज़मीर अहमद अहंगर उर्फ ​​मुतलाशा निवासी वाकुरा गांदरबल
डॉ. मुज़म्मिल अहमद गनई उर्फ ​​मुसैब निवासी कोइल, पुलवामा
डॉ. अदील निवासी वानपोरा, कुलगाम

इसके अलावा, कुछ और लोगों की भूमिका सामने आई है, जिनकी तलाश कर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा. जांच के दौरान, जम्मू-कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर, अनंतनाग, गंदेरबल और शोपियां में कई स्थानों पर तलाशी ली. इसी तरह, जम्मू-कश्मीर पुलिस ने हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर फरीदाबाद और उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ मिलकर सहारनपुर में भी तलाशी ली.

अब तक की जांच में आपत्तिजनक दस्तावेज़, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, हथियार/गोला-बारूद और आईईडी बनाने की सामग्री बरामद हुई है. निम्नलिखित बरामदगी हुई हैं:

i. एक चीनी स्टार पिस्तौल (गोला-बारूद सहित)

ii. एक बेरेटा पिस्तौल (गोला-बारूद सहित)

iii. एक एके 56 राइफल (गोला-बारूद सहित)

iv. एक एके क्रिंकोव राइफल (गोला-बारूद सहित)

वहीं 2900 किलोग्राम आईईडी बनाने की सामग्री (विस्फोटक, रसायन, अभिकर्मक, ज्वलनशील पदार्थ, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, बैटरी, तार, रिमोट कंट्रोल, टाइमर और धातु की चादरें आदि सहित).

धन के प्रवाह के संबंध में वित्तीय जाँच जारी है और सभी संबंधों का पता लगाया जा रहा है और शीघ्रता से उनका समाधान किया जा रहा है. यह जांच संबंधित टीम के अथक प्रयासों और अथक दृढ़ संकल्प का प्रमाण है. जम्मू-कश्मीर पुलिस आतंकवाद के अभिशाप को जड़ से मिटाने के लिए दृढ़ और प्रतिबद्ध है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Syed Khalid Hussain

TAGS

Jammu Kashmir

Trending news

2 डॉक्टर, 5 आतंकी हमदर्द और 2900 Kg IED... कश्मीर में पुलिस को मिली कामयाबी की कहानी
Jammu Kashmir
2 डॉक्टर, 5 आतंकी हमदर्द और 2900 Kg IED... कश्मीर में पुलिस को मिली कामयाबी की कहानी
NSA पर अमृतपाल सिंह को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, डिब्रूगढ़ जेल में रहेगा बंद
Amritpal Singh
NSA पर अमृतपाल सिंह को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, डिब्रूगढ़ जेल में रहेगा बंद
पुलिस के बाद आतंकी साजिश की जांच में NIA की एंट्री? एक क्लिक में पढ़ें क्राइम कुंडली
Terror
पुलिस के बाद आतंकी साजिश की जांच में NIA की एंट्री? एक क्लिक में पढ़ें क्राइम कुंडली
पाटोले का बड़ा आरोप- शरद पवार ने कांग्रेस को कमजोर करने की साजिश रची, कैसे खुली पोल?
sharad pawar
पाटोले का बड़ा आरोप- शरद पवार ने कांग्रेस को कमजोर करने की साजिश रची, कैसे खुली पोल?
पश्चिम बंगाल में SIR पर गरमाई सियासत, कांग्रेस ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा
Sir
पश्चिम बंगाल में SIR पर गरमाई सियासत, कांग्रेस ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा
सीनेट-सिंटीकेट पर केंद्र को झुकाने वाले अब चुनाव के ऐलान पर अड़े, PU में तनाव जारी
PU
सीनेट-सिंटीकेट पर केंद्र को झुकाने वाले अब चुनाव के ऐलान पर अड़े, PU में तनाव जारी
घाव पर नमक डालने का इरादा नहीं पर मोदी-ट्रंप की दोस्ती कहां गई? रघुराम राजन का तंज
Former RBI governor Raghuram Rajan
घाव पर नमक डालने का इरादा नहीं पर मोदी-ट्रंप की दोस्ती कहां गई? रघुराम राजन का तंज
J&K: 11 जिले, 59 सर्च ऑपरेशन और 10 गिरफ्तारियां, 48 घंटे तक चली रेड की इनसाइड स्टोरी
Terrorist
J&K: 11 जिले, 59 सर्च ऑपरेशन और 10 गिरफ्तारियां, 48 घंटे तक चली रेड की इनसाइड स्टोरी
वीकेंड मनाने पहुंचे थे वॉटरफॉल, झरने में फिसला पैर, 3 दिन बाद मिला छात्रों का शव
NIT Slichar
वीकेंड मनाने पहुंचे थे वॉटरफॉल, झरने में फिसला पैर, 3 दिन बाद मिला छात्रों का शव
कश्मीर, सहारनपुर... दो डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बीच हाफिज सईद पर आया खुफिया इनपुट
india pakistan news
कश्मीर, सहारनपुर... दो डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बीच हाफिज सईद पर आया खुफिया इनपुट