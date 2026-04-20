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Hindi NewsदेशIRGC की फायरिंग के बाद भारतीय जहाजों ने क्या लिया फैसला, सरकार ने बताया; 24 घंटों में 25 नाविक पहुंचे स्वदेश

IRGC की फायरिंग के बाद भारतीय जहाजों ने क्या लिया फैसला, सरकार ने बताया; 24 घंटों में 25 नाविक पहुंचे स्वदेश

मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच पिछले 48 घंटों में दो भारतीय जहाजों पर होर्मुज स्ट्रेट के पास गोलीबारी हुई. अब इस पूरे मामले पर भारत सरकार का बयान सामने आया है. सरकार की ओर से बताया गया कि इस पूरे मामले में बारीकी से नजर रखी जा रही है. मंत्रालय के मुताबिक अब तक 2,563 से अधिक भारतीय नाविकों की सुरक्षित वापसी में मदद की है, जिनमें से 25 नाविक पिछले 24 घंटों में वापस लौटे हैं. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Apr 20, 2026, 05:19 PM IST
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IRGC की फायरिंग के बाद भारतीय जहाजों ने क्या लिया फैसला, सरकार ने बताया; 24 घंटों में 25 नाविक पहुंचे स्वदेश

Middle East News: मिडिल ईस्ट में जारी तनाव का सबसे बुरा असर होर्मुज स्ट्रेट पर पड़ा है. ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर रखा है, जिसके कारण वैश्विक स्तर पर ऊर्जा की कमी देखने को मिल रही है. बीच ईरान की ओर से होर्मुज खोलने का ऐलान किया गया, लेकिन कुछ समय बाद ही उसको बंद कर दिया गया. 

इधर, शनिवार को खबर आई थी कि ईरान ने दो भारत के झंडे लेगे जहाजों तो निशाना बनाया है और गोलीबारी की. इस घटना के बाद भारत ने कड़ा एक्शन लिया और दिल्ली में ईरान के राजदूत तो तलब किया. अब इस पूरे मामले पर भारत सरकार का बयान सामने आया है. आइए आपको इसके बारे में बताते हैं...

क्या है सरकार का बयान? 

पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक मनदीप सिंह रंधावा ने बताया कि पिछले 48 घंटों में, 2 भारतीय जहाजों ने होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरते समय गोलीबारी की घटना की सूचना दी, जिसके बाद वे फारस की खाड़ी लौट आए. चालक दल के किसी भी सदस्य को चोट लगने की कोई खबर नहीं है. केद्र सरकार की ओर से कहा गया कि पूरी स्थिति पर नजर रखी जा रही है. 

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ढाई हजार से अधिक भारतीय नाविकों की सुरक्षित वापसी 

वहीं, मंत्रालय ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बताया कि  अब तक 2,563 से अधिक भारतीय नाविकों की सुरक्षित वापसी में मदद की है, जिनमें से 25 नाविक पिछले 24 घंटों में वापस लौटे हैं. पूरे भारत में बंदरगाहों का कामकाज सामान्य है और कहीं भी भीड़भाड़ की कोई सूचना नहीं है. 

यह भी पढ़ें: PM Modi Jhargram Jhalmuri: 'हम एक ठो गलती काम किए...' पीएम मोदी को झालमुड़ी खिलाने वाला अब क्यों पछता रहा?

एक और भारतीय जहाज ने पार किया होर्मुज 

गौरतलब है कि एक भारतीय झंडा लगे टैंकर ने सुरक्षित रूप से होर्मुज स्ट्रेट पार कर लिया है. जानकारी के अनुसार, इस शिप पर 31 भारतीय नाविक सवार हैं और इस टैंकर ने 18 अप्रैल को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पार कर लिया था. माना जा रहा है कि ये जहाज 22 अप्रैल को भारत पहुंच सकता है. पिछले 48 घंटों में दो भारतीय जहाजों पर हुई फायरिंग के बाद वह दोनों जहाज फारस की खाड़ी लौट आए. इस हमले में किसी भी चालक दल को चोट नहीं लगी थी. 

यह भी पढ़ें: होर्मुज पर तनाव और तेल संकट के बीच एक्शन में भारत, सऊदी पहुंचे अजीत डोभाल!

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abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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