मेघालय में पुलिस फायरिंग में 2 की मौत, चुनाव नामांकन के दौरान हिंसा, तनाव के बाद कर्फ्यू और इंटरनेट बंद

Meghalaya News: मेघालय के पश्चिम गारो हिल्स जिले में सेना की टुकड़ियों तो तैनात किया गया. अधिकारियों ने बताया कि गारो हिल्स में चुनाव नामांकन के दौरान हुए हिंसक भीड़ को तितर-बितर करने के लिए सुरक्षा बलों ने गोली चला दी, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Mar 10, 2026, 10:47 PM IST
GHADC Election Nomination Violence: ये घटना मेघालय के एक छोटे से गांव चिबिनांग में घटी. पश्चिम गारो हिल्स के पुलिस अधीक्षक अब्राहम टी. संगमा ने बताया कि इस दौरान आदिवासी और गैर-आदिवासी समूहों के बीच झड़पें हुईं. वहीं न्यूज एजेंसी PTI के अनुसार, संगमा ने कहा कि, "मरने वाले दोनों व्यक्ति चिबिनांग के रहने वाले थे. GHADC चुनावों को लेकर  आदिवासियों और गैर-आदिवासियों के बीच झड़प हुई थी, वहीं भीड़ को तितर-बितर करते समय गोलीबारी हुई." हिंसा को बढ़ने से रोकने के लिए जिला प्रशासन ने इलाके में कर्फ्यू लगा दिया. 

सेना का फ्लैग मार्च

जिले के तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए, कुछ हिस्सों में सेना ने फ्लैग मार्च किया. रक्षा प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र रावत ने PTI को बताया, "नागरिक प्रशासन के अनुरोध पर पश्चिम गारो हिल्स में सेना की टुकड़ियां तैनात की गई और वे फ्लैग मार्च कर रही है." हालांकि उन्होंने टुकड़ियों की संख्या का खुलासा नहीं किया. लेकिन एक सेना की टुकड़ी में लगभग 60 से 80 जवान होते हैं. साथ ही पुलिस ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए अधिक सुरक्षा बलों को बुलाया गया है. वहीं अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है. 

GHADC चुनाव नामांकन से जुड़ा तनाव

गारो हिल्स स्वायत्त जिला परिषद (GHADC) चुनाव के नामांकन प्रक्रिया के बीच तनाव फैली, अब नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया 16 मार्च तक जारी रहेगी. वहीं 10 अप्रैल को चुनाव होने हैं. PTI के अनुसार, सोमवार को जब फूलबारी के पूर्व विधायक एस्टामुर मोमिन तुरा स्थित उपायुक्त कार्यालय में GHADC चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचे तब हिंसा भड़की. प्रदर्शनकारियों ने कथित तौर पर उनपर हमला किया. उनकी मांग थी कि गैर-आदिवासी उम्मीदवार परिषद चुनाव में भाग न लें. 

इंटरनेट सेवाएं बंद

झड़पों से कुछ घंटे पहले मेघालय सरकार ने पश्चिम गारो हिल्स में 10 मार्च से 48 घंटों के लिए मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद करने का आदेश दिया था. ये सूचना सोशल मीडिया के माध्यम से गलत सूचना को जुटाने और फैलाने से रोकने के लिए दिया गया था. हालांकि वॉइस कॉल और एसएमएस सेवाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा. वहीं तनाव को कम करने के लिए शांति बैठक आयोजित की जाएगी. ये शांति समिति की बैठक उपायुक्त विभोर अग्रवाल द्वारा बुलाई गई है, जो तुरा स्थित सर्किट हाउस में चर्च नेताओं, गैर-सरकारी संगठनों और स्थानीय विकास समितियों के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित की जा रही है.

