2 लाख नौकरियां जाएंगी, सरकार को भी करोड़ों का नुकसान... फिर भी क्यों ला रही है सरकार ऑनलाइन गेमिंग बिल?

ऑनलाइन गेमिंग पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने लोकसभा में बिल पेश किया है, जो ध्वनि मत से पास हो गया है. हालांकि यह कानून बन जाने के बाद सरकार को भारी नुकसान होगा, फिर भी सरकार क्यों इस दिशा में आगे कदम बढ़ा रही है.
Trending Photos
Online Gaming Bill: लोकसभा में 'ऑनलाइन खेल संवर्धन और विनियमन विधेयक- 2025' ध्वनि मत से पास हो गया है. सरकार का कहना है कि इस बिल का मुख्य उद्देश्य ऑनलाइन गेमिंग के हानिकारक प्रभावों को रोकना, नियंत्रित करना और कम करना है. ऑनलाइन गेमिंग की लत में भारत 65 करोड़ लोग लगे हुए हैं और वो इतना समय इन प्लेटफॉर्म्स पर बर्बाद कर रहे हैं कि आंकड़ों देखकर हैरानी होती है. यही कारण है कि सरकार गेमिंग को लेकर बिल लेकर आई है. हालांकि इससे सरकार को भारी नुकसान होगा लेकिन देश के 65 करोड़ जनता उनपर निर्भर रहने वालों के लिए ये एक बेहतरीन फैसला होगा.
सरकार को आर्थिक तौर पर नुकसान होगा. 2 लाख लोगों की नौकरी पर असर पड़ेगा, 25 हजार करोड़ के विदेशी निवेश पर असर पड़ेगा, 20 हजार करोड़ का GST कलेक्शन प्रभावित होगा लेकिन इस कानून से देश के 65 करोड़ से ज्यादा लोगों को फायदा होगा. इन करोड़ों लोगों की जेब से निकलने वाले 32 हजार करोड़ की बचत होगी. गेमिंग की लत छूटने से लोग खुशहाल होंगे. कामकाज पर फोकस करेंगे. इसलिए कानून देश के लिए बहुत जरूरी था. आज हम यही कहेंगे कि अगर कुछ लोगों के नुकसान से देश की बड़ी आबादी का लाभ हो रहा हो तो इसका स्वागत करना चाहिए.
320000000000 का कारोबार: हर दिन 1 लाख साल के बराबर गेमिंग पर वक्त बर्बाद कर रहे 65 करोड़ भारतीय
समय की बर्बादी
➤ भारत में लोग रोजाना 90 करोड़ घंटे गेम खेलने में गंवाते हैं.
➤ इसका मतलब है कि एक दिन में ही भारत 1 लाख साल के बराबर समय बर्बाद करता है.
आर्थिक नुकसान
➤ भारत का ऑनलाइन गेमिंग कारोबार 32 हजार करोड़ रुपए का है.
➤ हर सेकंड लगभग 62 हजार रुपए दांव पर लगाए जाते हैं.
➤ औसतन हर 20 लाख के नुकसान पर 7 लोग आत्महत्या कर लेते हैं.
➤ GDP को लगभग 6.8 लाख करोड़ रुपए (2%) का नुकसान होता है.
लोगों की जेब पर चोट
➤ जीतने वाले को भी जीती रकम से 28% GST + 30% TDS देना पड़ता है.
➤ प्लेटफॉर्म्स 100 में से 30 रुपए फीस काट लेते हैं.
➤ केवल 25% खिलाड़ी थोड़ा बहुत जीतते हैं, 75% हारते हैं.
मानसिक स्वास्थ्य पर असर
➤ WHO ने इसे 'गेमिंग डिसऑर्डर' यानी मानसिक बीमारी माना है.
➤ डोपामिन हुक, FOMO और नियर मिस जैसी तकनीक से खिलाड़ियों को लत लगाई जाती है.
➤ इससे तनाव, अवसाद और आत्महत्या की घटनाएं बढ़ रही हैं.
बच्चों और युवाओं पर असर
➤ 18 साल से कम उम्र के लगभग 7.3 करोड़ बच्चे ऑनलाइन गेम खेलते हैं.
➤ 18–34 साल तक के 34 करोड़ युवा लत के शिकार हैं.
➤ बच्चे औसतन रोजाना 1 घंटा गेम खेलते हैं, छुट्टियों में और ज्यादा.
समाज और परिवार पर असर
➤ परिवार का समय, पढ़ाई और रिश्ते प्रभावित होते हैं.
➤ ऑनलाइन लत से घर-घर में तनाव बढ़ता है.
सुरक्षा और प्राइवेसी खतरे में
➤ गेमिंग कंपनियां यूजर डेटा ट्रैक और थर्ड पार्टी को बेचती हैं.
➤ ऑनलाइन ठगी डेटा लीक और मनी लॉन्ड्रिंग का खतरा बढ़ता है.
सामाजिक खतरे
➤ तेलंगाना और तमिलनाडु में गेमिंग हार की वजह से सैकड़ों आत्महत्याएं हुईं.
➤ देश की बड़ी आबादी जुए जैसी लत में फंस रही है.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.