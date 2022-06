Sea Link Accident Video: सी लिंक पर घायल पक्षी की जान बचाने उतरा था कारोबारी और ड्राइवर, हादसे में चली गई दोनों की जान

Sea Link Accident Viral Video: मुंबई में बांद्र-वर्ली सीलिंक पर एक जख्मी परिंदे को बचाने के लिए कार से उतरे 43 वर्षीय कारोबारी और उनके चालक को 30 मई को एक टैक्सी ने टक्कर मार दी थी, जिससे उनकी मौत हो गई. पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी.

घटना की सीसीटीवी फुटेज शुक्रवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुई. एक अधिकारी ने बताया कि दुर्घटना 30 मई की दोपहर हुई थी, जब कारोबारी अमर मनीष जारीवाला मलाड जा रहे थे.

उन्होंने बताया कि रास्ते में बांद्रा वर्ली सीलिंक पर उनकी कार से एक पक्षी टकरा गया और उस घायल परिंदे को बचाने के लिए वह गाड़ी से उतरे थे. तभी अचानक हादसा हो गया.

