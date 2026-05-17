Advertisement
trendingNow13220558
Hindi NewsदेशNEET Paper Leak 2026 : 2 सेट, 3 मास्टरमाइंड, 4 चालाकियां और 5 राज्यों तक फैला नेटवर्क, नीट पेपर लीक की इनसाइड स्टोरी

NEET Paper Leak 2026 : 2 सेट, 3 मास्टरमाइंड, 4 चालाकियां और 5 राज्यों तक फैला नेटवर्क, नीट पेपर लीक की इनसाइड स्टोरी

Neet 2026: सीबीआई की जांच में नीट पेपर लीक को लेकर चौंकाने वाले खुलासों का दौर जारी है. गरीब-गुरबा या बेरोजगार मास्टरमाइंड हो तो मोटिव समझ आता है. लेकिन सरकार की सुरक्षित नौकरी करने वाले, लाखों का सैलरी पैकेज लेने वाले लोग पर्चा लीक करके पेशे से गद्दारी करेंगे, तो भगवान ही मालिक है. आइए बताते हैं इनसाइड स्टोरी.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: May 17, 2026, 07:56 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

NEET LEAK 2026 AI Image
NEET LEAK 2026 AI Image

Neet Leak 2026 Inside story: नीट पेपर लीक मामले में जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है. शिक्षा जगत के नामचीन चेहरों से जुड़े कई चौंकाने वाले खुलासों के बाद सीबीआई के राडार पर अब केवल मिडलमैन और कोचिंग नेटवर्क ही नहीं, बल्कि परीक्षा आयोजित कराने वाली संस्था एनटीए (NTA) का पूरे का पूरा पैनल है. केंद्रीय जांच एजेंसी अब एनटीए के अंदरूनी तंत्र की जांच-पड़ताल कर रही है. 2025 में भी नीट का पेपर लीक होने से एजेंसी का नाम खराब हुआ था, 2026 के लीककांड से पूरी भद्द पिट गई है. अब एनटीए 21 जून को होने वाली री-एग्जाम की तैयारी में जुटा है.

ताजा अपडेट की बात करें तो इस मामले की जांच के बीच मनीषा गुरुनाथ मनधारे और पीवी कुलकर्णी को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया. जहां से उन्हें रिमांड पर भेज दिया गया.

दो सेट, तीन मास्टरमाइंड, चार चालाकियां और पांच राज्य

जांच के शुरुआती दिनों के राउंड-अप की बात करें तो अब तक 5 राज्यों से नौ लोगों की गिरफ्तारी हुई है. इस वजह से करीब 23 लाख छात्रों के जी का जंजाल बन चुकी इस परीक्षा के मास्टरमाइंड और भी हो सकते हैं. सीबीआई का मानना है कि ऑपरेशन 3 स्तरों पर हुआ. पहला पेपर तक पहुंच वाले इन्साइडर्स, छात्रों और आरोपियों को जोड़ने वाले रिक्रूटर्स और सामग्री को फैलाने वाले मिडिलमैन.

Add Zee News as a Preferred Source

पहली चालाकी की बात करें तो सीबीआई के मुताबिक, NTA के पेपर सेटिंग कमेटी के दो सदस्यों ने अलग-अलग पेपर सेट लीक किए और मिडिलमैन चैनल के जरिए छात्रों तक पहुंचाए. मनीषा वाघमारे ने बॉटनी और जूलॉजी के पेपर साझा किए. उन्होंने एग्जाम से पहले पुणे स्थित घर पर स्पेशल कोचिंग क्लास चलाई. वहां छात्रों को बॉटनी और जूलॉजी के सवाल बताए गए. आगे कुलकर्णी ने केमिस्ट्री का पर्चा लीक किया. मनधारे ने पुणे में छात्रों को कोचिंग के दौरान नोट्स लेने और किताबों में मार्क करने को कहा था.

तीसरी चालाकी की बात करें तो लीक सवालों को पीडीएफ (PDF) फाइल में बदलकर WhatsApp और Telegram ग्रुपों में साझा किया गया. ये पूरा मैटेरियल नासिक के शुभम खैरनार से गुड़गांव के यश यादव तक पहुंचा. यादव ने पेपर सेट ₹10 लाख में मांगीलाल बिवाल को बेचा. दूसरी ओर बॉयलोजी लेक्चरर मनीषा वाघमारे और पुणे की ब्यूटी पार्लर संचालिका और अन्य ने छात्रों और NTA इन्साइडर्स को आपस में जोड़ा इसके बाद फिर से कोचिंग के कुछ सत्र आयोजित किए गए.

चौथी चालाकी ये मानी जा सकती है कि मास्टरमाइंड्स को लगा होगा कि अगर बीच में कोई कड़ी टूटती है यानी कोई छुटभैया पकड़ा जाता है तो 2025 की तरह एक-दो सेंटर पर पुनर्परीक्षा कराने से काम चल जाएगा. सरकारी संस्थानों को मैनेज करके मास्टर माइंड्स तो बचा लिया जाएगा और लीकतंत्र की दुकान ऐसे ही चलती रहेगी.

गुनहगारों को ध्यान रखना चाहिए कि परफेक्ट क्राइम नाम की कोई चीज नहीं होती. एनटीए के अंदर फैली संभावित दीमक और लग चुकी जंग की जांच हो रही है.

मनधारे, कुलकर्णी, वाघमारे, धनंजय लोकहंडा, शुभम खैरनार, मांगीलाल बिवाल, मांगीलाल का बेटा विकास बिवाल, मांगीलाल का भाई दिनेश बिवाल और यश यादव शामिल हैं. पूरे पेपर सेटिंग कमेटी और NTA के वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका की जांच जारी है.

(यह भी पढ़ें- ‘किंगपिन’ कुलकर्णी और मनीषा ने कैसे रची पूरी साजिश? कोर्ट में शनिवार को क्या हुआ)

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 22 साल का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है. ZEE न्यूज...और पढ़ें

TAGS

Neet Leak 2026

Trending news

2 सेट, 3 मास्टरमाइंड और 5 राज्यों तक फैला नेटवर्क, नीट पेपर लीक की इनसाइड स्टोरी
Neet Leak 2026
2 सेट, 3 मास्टरमाइंड और 5 राज्यों तक फैला नेटवर्क, नीट पेपर लीक की इनसाइड स्टोरी
पंजाब ने हाइपरटेंशन के खिलाफ बना लिया एक व्यापक सुरक्षा कवच
Punjab news
पंजाब ने हाइपरटेंशन के खिलाफ बना लिया एक व्यापक सुरक्षा कवच
समुद्र किनारे छोटा सा शहर और सबसे अधिक नारियल की सप्लाई, कहा जाता है Coconut Capital
coconut
समुद्र किनारे छोटा सा शहर और सबसे अधिक नारियल की सप्लाई, कहा जाता है Coconut Capital
प्लाईवुड कंपनियों का काला सच! किसानों का यूरिया कैसे पहुंच रहा फैक्ट्रियों तक?
fertilizer scam
प्लाईवुड कंपनियों का काला सच! किसानों का यूरिया कैसे पहुंच रहा फैक्ट्रियों तक?
रोज बाइक-स्कूटी और कार से जाते हैं ऑफिस, तो पेट्रोल भरवाने से पहले रट लें ये बातें
petrol
रोज बाइक-स्कूटी और कार से जाते हैं ऑफिस, तो पेट्रोल भरवाने से पहले रट लें ये बातें
शाही दावतों की थी शान, आज भी खाते हैं लोग....रबड़ी को तमिलनाडु में क्या कहते हैं?
History of Rabri
शाही दावतों की थी शान, आज भी खाते हैं लोग....रबड़ी को तमिलनाडु में क्या कहते हैं?
मछलियों को लगी ड्रग्स की लत! समंदर के पानी में आखिर ऐसा क्या मिल गया?
ocean
मछलियों को लगी ड्रग्स की लत! समंदर के पानी में आखिर ऐसा क्या मिल गया?
दबोचा गया सिरफिरा! CM शुभेंदु को बम से उड़ाने के मेल के पीछे किसका हाथ?
suvendu adhikari
दबोचा गया सिरफिरा! CM शुभेंदु को बम से उड़ाने के मेल के पीछे किसका हाथ?
देश में गाय की कुर्बानी पर लगे बैन... PM मोदी को मुस्लिम स्कॉलर ने लिखी चिट्ठी
cow slaughter ban
देश में गाय की कुर्बानी पर लगे बैन... PM मोदी को मुस्लिम स्कॉलर ने लिखी चिट्ठी
‘कहां है पुष्पा?’ फाल्टा में गरजे CM सुभेंदु, TMC नेता जहांगीर खान को दी चेतावनी
suvendu adhikari
‘कहां है पुष्पा?’ फाल्टा में गरजे CM सुभेंदु, TMC नेता जहांगीर खान को दी चेतावनी