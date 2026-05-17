NEET Paper Leak 2026 : 2 सेट, 3 मास्टरमाइंड, 4 चालाकियां और 5 राज्यों तक फैला नेटवर्क, नीट पेपर लीक की इनसाइड स्टोरी

Neet Leak 2026 Inside story: नीट पेपर लीक मामले में जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है. शिक्षा जगत के नामचीन चेहरों से जुड़े कई चौंकाने वाले खुलासों के बाद सीबीआई के राडार पर अब केवल मिडलमैन और कोचिंग नेटवर्क ही नहीं, बल्कि परीक्षा आयोजित कराने वाली संस्था एनटीए (NTA) का पूरे का पूरा पैनल है. केंद्रीय जांच एजेंसी अब एनटीए के अंदरूनी तंत्र की जांच-पड़ताल कर रही है. 2025 में भी नीट का पेपर लीक होने से एजेंसी का नाम खराब हुआ था, 2026 के लीककांड से पूरी भद्द पिट गई है. अब एनटीए 21 जून को होने वाली री-एग्जाम की तैयारी में जुटा है.

ताजा अपडेट की बात करें तो इस मामले की जांच के बीच मनीषा गुरुनाथ मनधारे और पीवी कुलकर्णी को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया. जहां से उन्हें रिमांड पर भेज दिया गया.

दो सेट, तीन मास्टरमाइंड, चार चालाकियां और पांच राज्य

जांच के शुरुआती दिनों के राउंड-अप की बात करें तो अब तक 5 राज्यों से नौ लोगों की गिरफ्तारी हुई है. इस वजह से करीब 23 लाख छात्रों के जी का जंजाल बन चुकी इस परीक्षा के मास्टरमाइंड और भी हो सकते हैं. सीबीआई का मानना है कि ऑपरेशन 3 स्तरों पर हुआ. पहला पेपर तक पहुंच वाले इन्साइडर्स, छात्रों और आरोपियों को जोड़ने वाले रिक्रूटर्स और सामग्री को फैलाने वाले मिडिलमैन.

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पहली चालाकी की बात करें तो सीबीआई के मुताबिक, NTA के पेपर सेटिंग कमेटी के दो सदस्यों ने अलग-अलग पेपर सेट लीक किए और मिडिलमैन चैनल के जरिए छात्रों तक पहुंचाए. मनीषा वाघमारे ने बॉटनी और जूलॉजी के पेपर साझा किए. उन्होंने एग्जाम से पहले पुणे स्थित घर पर स्पेशल कोचिंग क्लास चलाई. वहां छात्रों को बॉटनी और जूलॉजी के सवाल बताए गए. आगे कुलकर्णी ने केमिस्ट्री का पर्चा लीक किया. मनधारे ने पुणे में छात्रों को कोचिंग के दौरान नोट्स लेने और किताबों में मार्क करने को कहा था.

तीसरी चालाकी की बात करें तो लीक सवालों को पीडीएफ (PDF) फाइल में बदलकर WhatsApp और Telegram ग्रुपों में साझा किया गया. ये पूरा मैटेरियल नासिक के शुभम खैरनार से गुड़गांव के यश यादव तक पहुंचा. यादव ने पेपर सेट ₹10 लाख में मांगीलाल बिवाल को बेचा. दूसरी ओर बॉयलोजी लेक्चरर मनीषा वाघमारे और पुणे की ब्यूटी पार्लर संचालिका और अन्य ने छात्रों और NTA इन्साइडर्स को आपस में जोड़ा इसके बाद फिर से कोचिंग के कुछ सत्र आयोजित किए गए.

चौथी चालाकी ये मानी जा सकती है कि मास्टरमाइंड्स को लगा होगा कि अगर बीच में कोई कड़ी टूटती है यानी कोई छुटभैया पकड़ा जाता है तो 2025 की तरह एक-दो सेंटर पर पुनर्परीक्षा कराने से काम चल जाएगा. सरकारी संस्थानों को मैनेज करके मास्टर माइंड्स तो बचा लिया जाएगा और लीकतंत्र की दुकान ऐसे ही चलती रहेगी.

गुनहगारों को ध्यान रखना चाहिए कि परफेक्ट क्राइम नाम की कोई चीज नहीं होती. एनटीए के अंदर फैली संभावित दीमक और लग चुकी जंग की जांच हो रही है.

मनधारे, कुलकर्णी, वाघमारे, धनंजय लोकहंडा, शुभम खैरनार, मांगीलाल बिवाल, मांगीलाल का बेटा विकास बिवाल, मांगीलाल का भाई दिनेश बिवाल और यश यादव शामिल हैं. पूरे पेपर सेटिंग कमेटी और NTA के वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका की जांच जारी है.

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