/पुलवामा में सुरक्षा बलों के हाथ बड़ी कामयाबी, आतंकियों की मदद करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार; भारी हथियार बरामद

Jammu and Kashmir News: कश्मीर में सुरक्षा बलों के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है. सुरक्षा बलों ने पुलवामा जिले के राजपोरा इलाके में CB नाथ के यारवान जंगल में एक संयुक्त ऑपरेशन के दौरान दो आतंकी सहयोगियों को गिरफ्तार किया और उनसे एक पिस्तौल, 12 राउंड गोला-बारूद और एक हैंड ग्रेनेड बरामद किया.
यह ऑपरेशन J&K पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन्स ग्रुप (SOG), सेना की 44 राष्ट्रीय राइफल्स और CRPF की 183 बटालियन ने मिलकर चलाया था. इसे इलाके में संदिग्ध आतंकी गतिविधियों के बारे में मिली खुफिया जानकारी के आधार पर शुरू किया गया था.
24 और 25 अगस्त की रात को घेराबंदी और तलाशी अभियान (CASO) के दौरान, संयुक्त टीमों ने दो लोगों को संदिग्ध हालात में जंगल से CB नाथ गांव की ओर आते देखा. सुरक्षा बलों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उन्हें हिरासत में ले लिया. गिरफ्तार लोगों की पहचान लस्सी डबन के रहने वाले गुलाम मोहम्मद दीदार के बेटे लतीफ अहमद दीदार और बुन खा बमणू के रहने वाले नजीर अहमद बाजद के बेटे एजाज अहमद बाजद के तौर पर हुई है.
संदिग्धों की तलाशी लेने पर एक पिस्तौल, 12 राउंड गोला-बारूद और एक हैंड ग्रेनेड बरामद हुआ. दोनों लोगों को बरामद हथियारों और गोला-बारूद के साथ हिरासत में ले लिया गया है. राजपोरा पुलिस स्टेशन में FIR नंबर 118/2026 के तहत मामला दर्ज किया गया है. यह मामला आर्म्स एक्ट की धारा 7/25 और गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) की धारा 13, 18, 23 और 39 के तहत दर्ज किया गया है.
गिरफ्तार लोगों की गतिविधियों का पता लगाने, बरामद हथियारों और गोला-बारूद के स्रोत का पता लगाने और उनके संभावित संपर्कों और साथियों की पहचान करने के लिए आगे की जांच चल रही है. यह कार्रवाई कश्मीर घाटी में सुरक्षा को लेकर बरती जा रही कड़ी सतर्कता के बीच की गई है. कल रात, सुरक्षा बलों ने सोपोर में एक खाली पड़े घर से भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद किया. यह घर एक कश्मीरी पंडित परिवार का था, जो 1990 में उस इलाके से पलायन कर गया था.
उसी रात दक्षिण कश्मीर के शोपियां ज़िले में एक अलग ऑपरेशन के दौरान, सुरक्षा बलों ने मुगल रोड पर पडपावन के पास नाका चेकिंग के समय तीन संदिग्ध ओवरग्राउंड वर्कर्स (OGWs) को गिरफ्तार किया और उनके पास से दो हैंड ग्रेनेड और हिज़्बुल मुजाहिदीन के पांच पोस्टर बरामद किए. लगातार हुए ये ऑपरेशन घाटी में आतंकी गतिविधियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की लगातार सतर्कता को दर्शाते हैं.