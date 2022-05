Jammu Kashmir: अलग-अलग मुठभेड़ों में 2 आतंकियों का सफाया, 1 नागरिक की भी हुई मौत

Jammu Kashmir: जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) में अलग-अलग जगहों पर हुई मुठभेड़ों में 2 दो आतंकी मारे गए, जबकि एक नागरिक की भी जान चली गई. इन एनकाउंटर में 1 सैनिक समेत 2 अन्य लोग घायल हो गए.

कश्मीर जोन के आईजी विजय कुमार (Vijay Kumar) ने बताया कि मंगलवार की शाम को शोपियां के पंडोशन इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी. जिसके बाद सुरक्षाबलों ने इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया था. इलाके की घेराबंदी के दौरान छिपे हुए आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी. इसके साथ ही दोनों पक्षों के बीच एनकाउंटर शुरू हो गया.

आईजी (Vijay Kumar) के मुताबिक सुरक्षा बलों ने इलाके में मौजूद आम नागरिकों को बचाने के लिए अधिकतम संयम बरता. जब आम लोगों को मुठभेड़ स्थल से निकाला जा रहा था तो छिपे हुए आतंकवादियों ने भाग निकलने की कोशिश की. इस दौरान आतंकियों ने सुरक्षाबलों के साथ ही आम नागरिकों पर भी गोलियां चलाईं. उनकी गोलीबारी से लांस नायक संजीब दास और दो नागरिक -शाहिद गनी डार व सुहैब अहमद गोली लगने से घायल हो गए.

#AnantnagEncounterUpdate: This encounter is important in 2 aspects: 1st, it is the same group of terrorists who escaped from Watnad encounter on 16/4/22 in which we lost 1 soldier. 2nd, encounter site is very close to NHW & imminent threat to NHW & #Yatra neutralised: IGP Kashmir https://t.co/XLjvzgPagc

