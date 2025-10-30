Mumbai News: एक्टिंग स्टूडियो में 20 बच्चों को बनाया बंधक, मुंबई में हड़कंप; आखिर क्या चाहता है आरोपी?

Advertisement
मुंबई में गुरुवार को दिनदहाड़े एक सनसनीखेज घटना ने पूरे शहर को हिला दिया. उपनगरीय इलाके में स्थित आरए स्टूडियो में एक युवक ने 15 से 20 बच्चों को बंधक बना लिया. घटना उस वक्त हुई जब स्टूडियो की पहली मंजिल पर एक्टिंग क्लासेस और ऑडिशन चल रहे थे.

Oct 30, 2025
Children hostage in Mumbai News: मुंबई में गुरुवार को दिनदहाड़े एक सनसनीखेज घटना ने पूरे शहर को हिला दिया. उपनगरीय इलाके में स्थित आरए स्टूडियो में एक युवक ने 15 से 20 बच्चों को बंधक बना लिया. घटना उस वक्त हुई जब स्टूडियो की पहली मंजिल पर एक्टिंग क्लासेस और ऑडिशन चल रहे थे. बाहर खिड़कियों से झांकते बच्चों को देखकर आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया.

ऑडिशन के बहाने बच्चों को कमरे में किया बंद

जानकारी के मुताबिक, मुंबई के RA स्टूडियो में पिछले चार से पांच दिनों से बच्चों का ऑडिशन चल रहा था. यह ऑडिशन खुद को यूट्यूबर बताने वाला रोहित नाम का युवक कर रहा था. उसने आज सुबह करीब 100 बच्चों को ऑडिशन के लिए बुलाया था. लोगों के मुताबिक, दोपहर करीब 1 बजे तक उसने लगभग 80 बच्चों को घर भेज दिया. जबकि बचे करीब 15-20 बच्चों को एक कमरे में बंद कर लिया. बच्चों के शोर मचाने और खिड़कियों से बाहर झांकने पर लोगों को कुछ गड़बड़ का अहसास हुआ और उन्होंने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी. 

पुलिस ने स्टूडियो को चारों तरफ से घेरा

सूचना मिलते ही मुंबई पुलिस की कई टीमें मौके पर पहुंच गईं. स्टूडियो को चारों तरफ से घेर लिया गया है और इलाके को सील कर दिया गया है. पुलिस अधिकारियों ने बार-बार आरोपी से संपर्क साधने की कोशिश की. पुलिस ने कहा है कि बच्चों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता है. 

बाद में आरोपी रोहित ने वीडियो जारी कर कहा कि वह आतंकी नहीं और न ही उसने पैसों के लिए यह काम किया है. लेकिन वह कुछ सवालों के जवाब चाहता है. उसने यह भी बताया कि उसने यह सब काम पूरी योजना बनाकर किया. रोहित ने वीडियो में यह भी धमकी दी कि अगर उसे जवाब नहीं मिलते हैं तो कुछ भी हो सकता है. 

Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

