विमान में 5 घंटे फंसे रहे 200 यात्री, उमस और गर्मी ने किया बुरा हाल; इंडियो की फ्लाइट बनी आफत

IndiGo Chennai Airport Video: चेन्नई हवाई अड्डे पर मंगलवार को एक चौंकाने वाली घटना सामने आई. यहां इंडियो की सिंगापुर जाने वाली फ्लाइट (6E1025) में यात्रियों को लगभग 5 घंटे तक विमान के अंदर ही इंतजार करना पड़ा, ये समय उनकी पूरी यात्रा के समय से भी ज्यादा था. इस वक्त विमान में 200 से ज्यादा यात्री मौजूद थे. घटना के दौरान यात्रियों ने प्लेन में उमस और खराब एयर कंडीशनिंग के कारण हो रही असुविधा और एयरलाइन कर्मचारियों के खराब व्यवहार की शिकायत की.

