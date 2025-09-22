Karnataka: महिला डॉ. के करतूतों का पर्दाफाश!...के लिए मांगा 2000, अब 5 साल जेल में पीसनी पड़ेगी चक्की, 20000 का जुर्माना अलग

कर्नाटक के तुमकुरु में एक रिटायर्ड गायनेकोलॉजिस्ट को रिश्वत लेने पर अदालत ने कड़ी सजा सुनाई. आरोपी डॉक्टर ने गरीब दिहाड़ी मजदूर की पत्नी की डिलीवरी करने के बदले 2000 रुपए की रिश्वत ली थी. शनिवार को लोकायुक्त मामलों की विशेष अदालत ने दोषी ठहराते हुए 5 साल की सख्त कैद की सजा सुनाई. इसके साथ ही कोर्ट ने 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना न भरने की स्थिति में 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. दोषी डॉक्टर का नाम सीएन महालक्ष्मम्मा है, जो तुमकुरु जिला अस्पताल में कार्यरत थीं और दो साल पहले रिटायर हो चुकी हैं.

रिश्वत मांगने की ऑडियो रिकॉर्डिंग बनी सबूत

अभियोजक एन बसवराजू ने बताया कि यह मामला लोकायुक्त ट्रैप केस नहीं था. पीड़ित पक्ष की ओर से रिश्वत देने के बाद शिकायत दर्ज कराई गई थी. पीड़ित महिला के देवर ने डॉक्टर के साथ हुई बातचीत रिकॉर्ड की, जिसमें महालक्ष्मम्मा 3,000 रुपये की रिश्वत मांगते हुए सुनी गई. बसवराजू ने कहा, ''2 फरवरी 2021 की रात महिला को प्रसव पीड़ा के चलते जिला अस्पताल लाया गया. महिला का पति खेत में काम कर रहा था, इसलिए उसका देवर उसे अस्पताल लाया. वहां मौजूद डॉक्टर महालक्ष्मम्मा ने कहा कि वह डिलीवरी तब तक नहीं करेंगी जब तक उन्हें 3,000 रुपये की रिश्वत नहीं दी जाती.''

हर कोई देता है पैसा... तुम कोई अलग नहीं

महिला दर्द से तड़प रही थी लेकिन डॉक्टर का दिल नहीं पसीजा. महिला का पति किसी तरह अस्पताल पहुंचा और बड़ी मुश्किल से 2,000 रुपये का इंतजाम किया गया. यह रकम एक ग्रुप-डी स्टाफ के माध्यम से डॉक्टर को सौंप दी गई. जब महिला के देवर ने डॉक्टर से पूछा कि क्या ऐसे आपात स्थिति में ऐसा करना सही है, तो डॉक्टर ने जवाब दिया ''हर कोई 3,000 रुपये देता है डिलीवरी के लिए, तुम भी अपवाद नहीं हो.'' यही बातचीत देवर ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली और 4 फरवरी को लोकायुक्त पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.

ऑडियो में कबूला जुर्म

पुलिस ने जांच के दौरान उस ऑडियो रिकॉर्डिंग को फॉरेंसिक साइंस लैब में भेजा. रिपोर्ट से पुष्टि हुई कि आवाज महालक्ष्मम्मा और शिकायतकर्ता की ही थी. इन सबूतों के आधार पर महालक्ष्मम्मा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई और केस कोर्ट में चला. ट्रायल के दौरान भी वही ऑडियो कोर्ट में चलाया गया, जिसे निर्णायक सबूत माना गया.