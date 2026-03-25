2 हजार कैश, फ्री फ्रिज और पुरुषों को मुफ्त बस यात्रा; तमिलनाडु में AIADMK ने खोल दिया वादों का पिटारा

Tamil Nadu Assembly Election 2026 News in Hindi: तमिलनाडु में असेंबली चुनाव के ऐलान के साथ ही 'फ्री एक्सप्रेस' फिर दौड़ पड़ी है. AIADMK ने ऐलान किया है कि चुनाव जीतने पर वह महिलाओं को 2 हजार रुपये नकद, चावल के साथ दाल और फ्रिज फ्री में देगी. साथ ही, पुरुषों को मुफ्त बस यात्रा भी करने दी जाएगी.
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Tamil Nadu Election 2026 NDA Seat Distribution: तमिलनाडु में अगले महीने होने जा रहे असेंबली चुनाव के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने बुधवार को सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया. राज्य में गठबंधन का नेतृत्व अन्नाद्रमुक (AIADMK) कर रही है. उसने बुधवार को सहयोगी दलों के लिए आवंटित 65 सीटों की सूची भी जारी कर दी. इस चुनाव में कुल 234 सीटों में से 169 सीटों पर AIADMK खुद चुनाव लड़ रही है, जबकि 65 सीटें उसने सहयोगी दलों को दी हैं.
रिपोर्ट के मुताबिक, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (BJP) 27 सीटों पर चुनाव लड़ रही है. उसे मैलापुर, थल्ली, मोडकुरिची, उधगमंडलम, अवाड़ी, तिरुवन्नामलाई, थंजावुर, कोयंबटूर नॉर्थ, नागरकोइल और रामनाथपुरम जैसी सीटें दी गई हैं. वहीं, पट्टाली मक्कल काची (PMK) को 18 सीटें दी गई हैं, जिनमें सलेम वेस्ट, धर्मपुरी, विक्रवंडी, मयिलाडुतुरै, शोलिंगुर, अंबत्तूर, पेरांबूर और सलेम नॉर्थ शामिल हैं.
अम्मा मक्कल मुन्नेत्र कड़गम (AMMK) 11 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिनमें पेरियाकुलम, मन्नारगुडी, तिरुवैयारु, करैकुडी, सैदापेट, पूनमल्ली और नंगुनेरी शामिल हैं. जबकि तमिल मनीला कांग्रेस (TMC) को पांच सीटें दी गई हैं, जिनमें ओट्टनछत्रम, ईरोड वेस्ट, रानीपेट, कुंभकोणम और किलियूर शामिल हैं.
इनके अलावा इंडिया जननायक काची (IJK) पल्लावरम और कुन्नम सीटों पर लड़ेगी, जबकि तमिलगा मक्कल मुन्नेत्र कड़गम (TMMK) को राजपाल अयाम में और पुरात्चि भारतम को कीलवैथिनानंकुप्पम में एक-एक सीट दी गई है.
यह घोषणा AIADMK के महासचिव एडप्पादी के. पलानीस्वामी ने चेन्नई स्थित पार्टी मुख्यालय में आयोजित संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में की. इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, BJP तमिलनाडु अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन, PMK अध्यक्ष अंबुमणि रामदास और AMMK महासचिव टी.टी.वी. दिनाकरन भी मौजूद थे. पलानीस्वामी ने AIADMK की ओर से 23 उम्मीदवारों की पहली सूची भी जारी की.
इसके अलावा, पलानीस्वामी ने मंगलवार को पार्टी का चुनावी घोषणा-पत्र भी जारी किया, जिसमें 297 वादे किए गए हैं. प्रमुख प्रस्तावों में महिलाओं के घरेलू मुखिया को हर महीने 2 हजार रुपये की आर्थिक सहायता और परिवारों को महंगाई से राहत देने के लिए एक बार 10 हजार रुपये की सहायता शामिल है.
घोषणा-पत्र में चावल के साथ दालें देने, फ्रिज बांटने और राशन कार्डधारकों को साल में तीन मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने का भी वादा किया गया है. इसके अलावा, पार्टी ने पुरुषों के लिए भी मुफ्त बस यात्रा योजना को बढ़ाने का वादा किया है.
बताते चलें कि तमिलनाडु विधानसभा चुनाव एक ही चरण में 23 अप्रैल को होने जा रहे हैं, जबकि मतगणना 4 मई को होगी. इस चुनाव में मुख्य चुनावी मुकाबला सत्तारूढ़ द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (DMK) के नेतृत्व वाले सेकुलर प्रोग्रेसिव अलायंस (SPA) और AIADMK के नेतृत्व वाले NDA के बीच है. SPA में DMK, कांग्रेस, DMDK और VCK शामिल हैं.
इस बार चुनाव में अभिनेता से नेता बने जोसेफ विजय भी अपनी पार्टी TVK के साथ चुनावी मैदान में डेब्यू करने जा रहे हैं. इसके चलते कई सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय होने की संभावना जताई जा रही है. देखने लायक बात होगी कि वे अपने पहले चुनावी शो में कैसा प्रदर्शन कर पाते हैं. (ANI)
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