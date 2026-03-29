महिलाओं को 2 हजार भत्ता, 35 लाख छात्रों को फ्री लैपटॉप, मैनिफेस्टो में स्टालिन ने लगाई 'फ्री' की झड़ी

DMK Manifesto Tamil Nadu Assembly Election 2026: तमिलनाडु चुनाव के लिए डीएमके ने अपना चुनाव घोषणा पत्र जारी कर दिया है. इसमें महिलाओं को 2 हजार रुपये भत्ता देना और 35 लाख छात्रों को फ्री लैपटॉप देने जैसे अहम वादे शामिल हैं. मैनिफेस्टो में स्टालिन ने एक तरह से 'फ्री' की झड़ी लगा दी है.
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DMK Manifesto Hindi Tamil Nadu Assembly Election 2026: तमिलनाडु में अगले महीने होने जा रहे असेंबली चुनाव के लिए मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने रविवार को अपनी पार्टी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) का चुनावी घोषणा-पत्र जारी कर दिया है. हर बार की तरह, इस बार भी इलेक्शन में फ्री योजनाओं की बरसात की गई है.
इनमें महिलाओं का मासिक भत्ता एक हजार से बढ़ाकर 2 हजार रुपये करने, हायर एजुकेशन हासिल कर रहे छात्रों को फ्री लैपटॉप देने जैसी तमाम घोषणाएं शामिल हैं. स्टालिन ने उम्मीद जताई कि जनता उन्हें इस बार भी अपना आशीर्वाद देगी और एक बार फिर राज्य में डीएमके की सरकार बनेगी.
स्टालिन ने एलान किया कि चुनाव जीतने पर महिलाओं को दिया जा रहा मासिक भत्ता बढ़ाकर 2 हजार रुपये कर दिया जाएगा. राज्य में कक्षा 1 से 5 तक चल रही स्कूल ब्रेकफास्ट योजना का विस्तार करके उसे कक्षा 8 तक बढ़ाया जाएगा, ताकि बच्चों का पोषण और स्कूल में उनकी उपस्थिति बढ़े. उन्होंने किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त पंपसेट देने का भी वादा किया.
डीएमके सुप्रीमो ने प्रत्येक परिवार को वॉशिंग मशीन, मिक्सर, रेफ्रिजरेटर या माइक्रोवेव खरीदने के लिए 8 हजार रुपये का फ्री कूपन देने का एलान किया. उन्होंने कहा कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की पहचान कर उन्हें आवास और ऋण सहायता प्रदान की जाएगी.
युवाओं के बारे में स्टालिन ने कहा कि चुनाव जीतने पर राज्य में हायर एजुकेशन हासिल कर रहे लगभग 35 लाख छात्रों को मुफ्त लैपटॉप दिए जाएंगे. इसके साथ ही, उन्हें 'पुधुमाई पेन्न' और 'तमिल पुदल्वन' योजनाओं के तहत प्रति माह 1500 रुपये की बढ़ी हुई वित्तीय सहायता दी जाएगी.
सीएम स्टालिन ने वादा किया कि इलेक्शन के बाद वे वृद्धावस्था पेंशन को बढ़ाकर 2 हजार रुपये प्रतिमाह कर देंगे. जबकि, दिव्यांगजनों को दी जाने वाली सहायता बढ़ाकर 2500 रुपये प्रतिमाह की जाएगी. रोजगार बढ़ाने के लिए राज्य में नए “नियो TIDEL पार्क” स्थापित किए जाएंगे, जिससे बड़ी संख्या में लोगों को जॉब मिलेगी.
स्टालिन ने दावा किया कि DMK केवल वादे नहीं करती, बल्कि उन्हें पूरा भी करती है. जितने वादे उन्होंने घोषित किए हैं, उन सबको चुनाव के बाद अमल में लाया जाएगा. उन्होंने भरोसा जताया कि 2021 की तरह इस बार भी राज्य की जनता का आशीर्वाद मिलेगा और प्रदेश में डीएमके की सरकार बनेगी.
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