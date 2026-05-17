Operation Kisan Part 2: प्लाईवुड कंपनियों का काला सच! किसानों का यूरिया कैसे पहुंच रहा फैक्ट्रियों तक?

Urea Subsidy Scam India: कुछ दिन पहले जी न्यूज ने ऑपरेशन किसान में दिखाया था कि कैसे किसानों के हक का यूरिया प्लाईवुड बनाने वाली कंपनी ले जा रही हैं. अब बारी है ऑपरेशन किसान पार्ट-2 की. आज हम खुलासा करेंगे कि कैसे सिस्टम की नाकामी और पुलिस की लापरवाही का फायदा उठाकर बिचौलिये, सरकारी अफसर और प्लाईवुड फैक्ट्रियां किसानों के इस्तेमाल आने वाले यूरिया को लूट रही हैं. किसानों का यूरिया इस्तेमाल करने वाली फैक्ट्रियों को सरकारी अफसरों और कानून का जरा भी डर नहीं है. एक-एक सबूत प्लाईवुड कंपनियों के झूठ का पर्दाफाश करेंगे ऑपरेशन किसान पार्ट -2 में.

एक तरफ किसान सब्सिडी वाली यूरिया के लिए घंटों-घंटों लाइन में खड़े रहते हैं तो दूसरी ओर उसी सरकारी यूरिया की कालाबाजारी का खेल भी चल रहा है. पिछले दिनों यूपी के बुलंदशहर में 3 ट्रकों से 1575 बैग सरकारी यूरिया पकड़े गए थे, जो कालाबाजारी के लिए ले जाए जा रहे थे लेकिन समय रहते पुलिस ने उस खेप को पकड़ लिया.

क्या यूरिया प्लाईवुड फैक्ट्री में बेचा जाना था?

अब सवाल है कि क्या इस सब्सिडी वाले यूरिया को यूपी से बाहर किसी प्लाईवुड फैक्ट्री में बेचा जाना था? या फिर इन पैकेट में बंद यूरिया का इस्तेमाल ग्लू बनाने में किया जाता?

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ग्लू बनाने में यूरिया का इस्तेमाल होता है. फिर ये ग्लू प्लाईवुड फैक्ट्री में जाता है, जहां ग्लू को MDF, प्लाईवुड और पार्टिकल बोर्ड बनाने के काम में लाया जाता है. ग्लू बनाने वाली फैक्ट्रियों को टेक्निकल ग्रेड यूरिया का इस्तेमाल करना होता है, जिसकी कीमत 80 से 100 रुपये प्रति किलो होती है.लेकिन ग्लू बनाने वाली फैक्ट्री के पास कृषि यूरिया पहुंच रहा है, जिसकी कीमत 6 रुपये प्रति किलो है.

जाहिर है ग्लू कंपनियों तक चोरी से सस्ता वाला यूरिया पहुंचा तो वो सस्ता ग्लू बनाकर प्लाईवुड कंपनियों को देंगी और अंत में सीधा फायदा प्लाईवुड बनाने वाली कंपनियों को होगा और नुकसान किसानों का.

सवाल ये भी है कि कहीं प्लाईवुड कंपनियां ही तो किसानों का यूरिया लूटने में शामिल नहीं हैं. इसी की पड़ताल करने के मकसद से ZEE NEWS की टीम पहचान बदलकर हरियाणा के यमुनानगर की फैक्ट्रियों में खुफिया कैमरे के साथ पहुंची.

पढ़िए पूरी बातचीत

रिपोर्टर-ये क्या है भाई?

कारीगर-आपके मतलब की चीज नहीं है.

रिपोर्टर-यहां क्या बनता है?

कारीगर-ग्लू

रिपोर्टर-इसमें खाद डलता है? नुकसान नहीं है इस खाद का?

कारीगर-नहीं

रिपोर्टर-टैंकरों में क्या है?

कारीगर-इसमें फॉर्मल होता है, और इसी से हम रेजिन(ग्लू) बनाते हैं.

ZEE NEWS के कैमरे में सच रिकॉर्ड हुआ तो देश की कई नामी प्लाईवुड कंपनियों का काला सच उजागर हुआ.प्लाईवुड कंपनियां किसानों के यूरिया पर डाका डाल रही हैं?

आपने जिन प्लाईवुड कंपनियों के नाम अब तक सुने होंगे. उनमें से कौन सी कंपनी ग्लू के नाम पर सरकार को करोड़ों का नुकसान पहुंचा रही है.सब जी मीडिया कैमरे में कैद हो गया.

अब आगे की बातचीत पढ़िए.

रिपोर्टर-क्या ठीक रहेगा ?

फैक्ट्री मालिक-दबा के करिए, कोई टेंशन नहीं है. सब चल रहा है, कोई दूध का धुला नहीं है. दफ्तर में सब कर लेते हैं. ये देखो, ये बैठे हैं.ये अकेले ही सब संभाल लेते हैं. बाकी ऊपर वाला सब देखता है. सबको देता है हर महीने देगा. आप करें न करें उसको कोई फर्क नहीं पड़ता. हर महीने देगा.

आप एक रुपए से चलाइए या 50 रुपए से चलाइए.उसका(सरकारी अफसरों का) जाना है तो जाना है. उसको मतलब नहीं है कि आपका प्रोडक्शन चालू है या बंद है.

प्लाईवुड फैक्ट्री, ग्लू बनाने वाली फैक्ट्री और यूरिया सप्लाई करने वालों के बीच कड़ी का काम करते हैं बिचौलिये,जो सरकारी खाद को किसानों से दूर कर रहे हैं.

कैसे चलता है सिंडिकेट?

200-300 लोगों का सिंडिकेट बनाते हैं, वो सिंडिकेट में शामिल लोग जाकर खाद खरीदते हैं. सब्सिडी वाला खाद खरीदते हैं और खरीदने के बाद ट्रकों में रख देते हैं और वो फिर कंपनियों तक पहुंच जाता है. रसायन और खाद पर बनी संसद की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन कीर्ति आजाद भी मान रहे हैं कि एक सिंडिकेट बनाकर किसानों का यूरिया को लूटा जा रहा है और उसे कंपनियों तक पहुंचाया जा रहा है.

ZEE NEWS के पास ऐसे कई दस्तावेज हैं, जो प्लाईवुड बनाने वाली कई नामचीन कंपनियों की पोल खोलेंगे. प्लाईवुड बनाने वाली कंपनियां दावा करती हैं कि वो ग्लू यानी RESIN (रेजिन) नहीं खरीदतीं.लेकिन उनके हाथी के दांत खाने के और दिखाने के कुछ और हैं.

अलग-अलग कंपनियों के ये बिल प्लाईवुड कंपनियों के झूठ का खुलासा करते हैं. इस बिल को ध्यान से देखिए.सामान वाली जगह पर स्पष्ट और बोल्ड अक्षर में लिखा है रेजिन यानी ग्लू और मात्रा है 30 हजार किलोग्राम और प्रति किलो का रेट है 32 रुपये 50 पैसे. इस हिसाब से 30 हजार किलो ग्लू की कीमत बैठती है. 8 लाख 31 हजार 900 रुपये और अब कंपनी का नाम जानिए- सुदामा वुड पैनल-प्राइवेट लिमिटेड.

सामने आए कंपनियों के बिल

अब देश की एक और नामी कंपनी का बिल पढ़िए. ये सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का बिल है. इसमें भी सामान वाली जगह पर लिखा है-एक्सटीरियर रेजिन यानी ग्लू. क्वांटिटी 29 हजार 100 किलोग्राम, जिसकी कीमत 10 लाख 16 हजार रुपये से ज्यादा है.

ये दोनों बिल हैं,जो साबित कर रहे हैं कि कंपनियां धड़ल्ले से सरकारी यूरिया से बने ग्लू खरीद रही हैं.ZEE NEWS किसानों के हक पर डाका डालने वालों के खिलाफ खड़ा है.

देश के नामचीन प्लाईवुड ब्रांड्स की हमने देश के एक बड़े टेस्टिंग लैब से जांच कराई. जांच रिपोर्ट चौंकाने वाली थी. बड़े बड़े दावे करने वाले ब्रांड अपनी वेबसाइट और कैटलॉग पर जो लिखते हैं, रिपोर्ट में उस झूठ का खुलासा हुआ है, जो ग्राहकों के साथ धोखा है.

अभी ऑपरेशन किसान खत्म नहीं हुआ है.आगे आपको बताएंगे कि कैसे कंपनियां सरकार और सिस्टम को नुकसान पहुंचाने के लिए शब्दों की बाजीगरी करती हैं और आखिर यूरिया की लूट को रोकने के लिए सरकार कहां चूक रही है.ऑपरेशन किसान पर एक और बड़ा खुलासा बहुत जल्द.