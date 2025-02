गुजरात दंगे: 20 साल कानूनी लड़ाई लड़ने वाली जकिया जाफरी का निधन, ओवैसी क्या बोले?

गुजरात में 2002 के दंगों में मारे गए पूर्व कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी की पत्नी जकिया जाफरी का शनिवार को अहमदाबाद में निधन हो गया. वह 86 साल की थीं. एहसान जाफरी उन 69 लोगों में शामिल थे, जिनकी हत्या अहमदाबाद के मुस्लिम बहुल इलाके गुलबर्ग सोसाइटी में 28 फरवरी 2002 को की गई थी. यह घटना गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के डिब्बों में आगजनी की घटना के एक दिन बाद हुई थी, जिसमें अयोध्या से लौट रहे 59 ‘कारसेवकों’ की मौत हो गई थी. इस घटना से पूरे राज्य में भयानक दंगे भड़क उठे.

जकिया जाफरी उस समय राष्ट्रीय सुर्खियों में आईं जब उन्होंने गोधरा ट्रेन अग्निकांड के बाद हुए दंगों की बड़ी साजिश में शीर्ष राजनीतिक नेताओं को जवाबदेह ठहराने के लिए उच्चतम न्यायालय तक कानूनी लड़ाई लड़ी. हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीर शेयर करते हुए आज लिखा कि करीब दो दशक तक उन्होंने देश के कुछ सबसे पावरफुल लोगों के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ी.

Zakia Jafri watched her husband being murdered by a mob in 2002. For nearly two decades, she fought a lonely legal battle against some of India's most powerful men, never showing fear. She passed away today. May Allah grant her peace and strength to her loved ones. pic.twitter.com/FYLyNgFHLS

— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) February 1, 2025