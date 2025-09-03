शरजील इमाम-उमर खालिद को दिल्ली HC से झटका, जमानत याचिका खारिज, फैसले का विश्लेषण

मित्रों अब हम आपको उन लोगों पर चले कानूनी चाबुक की जानकारी देंगे जिन्होंने दुनिया में देश की छवि पर दाग लगाने की साजिश रची थी. इन लोगों ने ऐसे वक्त में दिल्ली को दंगों की आग में झुलसाने की साजिश रची थी जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भारत आए थे. पहले हम आपको कोर्ट के उस फैसले की जानकारी देते हैं जिसने देश की साख पर हिंसा वाला दाग लगाने की साजिश रचनेवालों की राहत की उम्मीद को ध्वस्त कर दिया. दिल्ली हाईकोर्ट ने फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों के 10 आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया. हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस ने शरजील इमाम और उमर खालिद को हिंसा का मास्टरमाइंड बताया है, उनकी भूमिका साबित करने के लिए सबूत दिये है.

कोर्ट ने कहा कि पुलिस ने जो आरोप लगाए है, उन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता. कोर्ट ने कहा कि CAA कानून पास होने के बाद इन दोनों ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, पर्चे बांटे और मुस्लिम बहुल इलाकों में चक्का जाम समेत विरोध की अपील की.

दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि शरजील और उमर के बयान भड़काऊ और उत्तेजक हैं. इनके बयान साज़िश की ओर इशारा करते हैं. शरजील या उमर का दंगों के वक्त मौजूद न रहना उनके पक्ष में नहीं जाता क्योंकि पुलिस के मुताबिक साजिश की पूरी प्लानिंग पहले ही हो चुकी थी. कोर्ट ने पुलिस की तारीफ करते हुए कहा है कि जांच एजेंसी ने साजिश के पर्दाफाश के लिए इलेक्ट्रॉनिक सबूतों के साथ 3000 से ज़्यादा पेज की चार्जशीट दाखिल दाखिल की है. कोर्ट ने कहा कि पुलिस ने 30 हजार इलेक्ट्रॉनिक सबूत पेश दिए है

कोर्ट ने कहा कि व्यक्तिगत अधिकारों और राष्ट्र के हित के बीच संतुलन बनाना और सामान्य जनता की सुरक्षा का ध्यान रखना जरूरी है. इसलिए आरोपियों की जमानत याचिका खारिज की जाती है. दिल्ली हाईकोर्ट ने आज शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन और सार्वजनिक सभाओं में भाषण देने के अधिकार से जुड़े अनुच्छेद 19(1)(a) पर भी बड़ी बात कही. कोर्ट ने कहा कि अपने आप में कोई असीमित अधिकार नहीं है. इस पर भी वाजिब प्रतिबंध लागू होते है.

अगर ऐसा नहीं हुआ तो सवैंधानिक ढांचा चरमरा जाएगा और क़ानून व्यवस्था की स्थिति पैदा हो जाएगी. कोर्ट ने कहा कि नागरिकों द्वारा विरोध प्रदर्शन की आड़ में किसी भी षड्यंत्रकारी हिंसा की अनुमति नहीं दी जा सकती है. ऐसी कार्रवाई को नियंत्रित किया जाना चाहिए. ये अभिव्यक्ति की आजादी के दायरे में नहीं आता है. अब दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद आरोपियों के वकील सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रहे हैं

फरवरी 2020 में दिल्ली में हुआ दंगा हिंसा का साधारण केस नहीं है. ये देश के खिलाफ साजिश थी. ये साजिश थी दुनिया में भारत की छवि खराब करने की. हम आपको बताएंगे की जमानत के लिए आरोपियों ने कोर्ट में क्या तर्क दिया था. लेकिन पहले आप समझिए की इस हिंसा की साजिश को क्यों आज कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल ने याद दिलाया की ये हिंसा भारत के खिलाफ साजिश थी.

मित्रो 24 और 25 फरवरी 2020. पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने डॉनल्ड ट्रंप दो दिन के लिए भारत आए थे. 25 जनवरी को राष्ट्रपति ट्रंप का कार्यक्रम दिल्ली में थे. अमेरिकी राष्ट्रपति राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समाधि स्थल राजघाट पहुंचे थे. पूरी दुनिया की नज़र भारत पर थी. ठीक उसी वक्त राजघाट से 10 किलोमीटर दूर जाफराबाद, मौजपुर, चांदबाग, भजनपुरा जैसे इलाकों में हिंसा की साजिश रची गई थी.

सोचिए जब पूरी दुनिया का मीडिया ट्रंप के भारत दौरे को कवर करने के लिए दिल्ली में था. जब पूरी दुनिया का मीडिया भारत औऱ अमेरिका के बीच होनेवाले समझौतों की कवरेज कर रहा था. तब इन आरोपियों ने दिल्ली को हिंसा की आग में झुलसाने की साजिश रची थी. इन आरोपियों की साजिश थी कि वर्ल्ड मीडिया ये कहे की भारत हिंसा ग्रस्त है. दुनिया कहे की भारत में अशांति है. इसलिए आज दिल्ली पुलिस की तरफ से कोर्ट में हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह कोई सामान्य अपराध का मामला नहीं है. यह मसला देश की सम्प्रभुता पर हमले का है और सिर्फ जेल में लंबे रहने का हवाला देकर कोई आरोपी राहत का अधिकारी नहीं हो जाते. यह अचानक हुए दंगे नहीं थे.इन दंगों को सोची समझी, पूर्व नियोजित साजिश के तहत अंजाम दिया गया था. दंगों के लिए वक़्त भी जानबूझकर कर ऐसा चुना गया जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प भारत आने वाले थे. जाहिर तौर पर इसका मकसद राष्ट्र को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करना था.

हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि जनवरी-फरवरी 2020 का ये वक्त था जब देश में एक तबका नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA और NRC के खिलाफ देशभर में हिंसक प्रदर्शन कर रहा था. तब डॉनल्ड ट्रंप भारत आनेवाले थे. भारत और अमेरिका के बीच रक्षा, ऊर्जा और व्यापार से जुड़े अहम समझौते होने थे. इन आरोपियों ने इसी दौरान दिल्ली में दंगा भड़काकर देश की छवि और आर्थिक हित को नुकसान पहुंचाने की साजिश रची थी. मित्रों चार्जशीट के मुताबिक 8 जनवरी 2020 को इन आरोपियों ने बैठक की थी. बैठक में ट्रंप के दौरे के समय दिल्ली में हिंसा की साजिश रची गई. हिंसा के लिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ़ इंडिया से फंडिंग ली गई. भगोड़े जाकिर नाइक से भी आरोपी संपर्क में थे.

जिस साजिश से PFI और जाकिर नाइक जैसे कट्टरपंथी और भारत विरोधी सोच वाले लोग जुड़े हो वो साजिश कितनी बड़ी होगी इसका अंदाजा आप सहज ही लगा सकते हैं.

मित्रो कोर्ट में आरोपियों ने अपने कानूनी अधिकार का प्रयोग करते हुए जमानत के पक्ष में तर्क दिया कि वो 5 साल से ज्यादा समय से जेल में बंद हैं. केस के ट्रायल में देरी हो रही है. केस में अन्य सह आरोपियों को जमानत मिल गई है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने आज खासतौर पर उमर खालिद और शरजील इमाम पर लगे आरोपों को लेकर कहा कि उन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता है. यही वो दो चेहरे हैं जिन्हें कुछ कथित उदारवादी और प्रगतिशील लोग यूथ आइकॉन बताते हैं. आए दिन इन दोनों के पक्ष में सभा-सेमिनार होता है. सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाने की कोशिश भी होती है. आज इन अकादमीक बुद्धिजिवियों को दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को गौर से पढ़ना और समझना चाहिए. मित्रों यहां हम आपको उमर खालिद और शरजील इमाम दोनों ने JNU जैसी टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की है.

मित्रो सोचिए ये वो लोग है जो देश की टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं. उस विश्वविद्यालय में पढ़े हैं जहां पढ़ना हर नौजवान का सपना होता है. लेकिन JNU में पढ़कर भी ये अपनी भारत विरोधी सोच और कट्टरपंथी विचारधारा को त्याग नहीं पाए. कुछ कथित बुद्धिजीवी आज भी इनका बचाव करते हैं. ऐसे लोगों का आज दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को विस्तार से पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए की दिल्ली के दंगे हिंसा नहीं देश के खिलाफ साजिश थी.