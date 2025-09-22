Delhi Riots 2020: उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट सोमवार (22 सितंबर) को 2020 दिल्ली दंगों की साजिश रचने के मामले में जेएनयू के पूर्व छात्रों उमर खालिद, शरजील इमाम, मीरान हैदर और गुलफिशा फातिमा की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करेगा. इसके पहले शुक्रवार को एक संक्षिप्त सुनवाई के दौरान एक आरोपी के वकील ने जमानत याचिका की कार्यवाही को स्थगित करने का अनुरोध किया. सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने इस याचिका को स्वीकार करते हुए सोमवार का समय निर्धारित किया है. इस केस की सुनवाई जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन.वी. अंजारिया करेंगे

इसके पहले शुरुआत में इस मामले की सुनवाई 12 सितंबर को होनी थी लेकिन जस्टिस कुमार ने कोर्ट को सूचित किया कि उन्हें केस फाइलें सुबह 2:30 बजे प्राप्त हुई थीं. जिसकी वजह से उनके पास इस केस की समीक्षा के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाया है. इसी वजह से इस केस की सुनवाई को 19 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया था. वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी और सी.यू. सिंह याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं.

फरवरी 2020 में दिल्ली दंगों की साजिश का है आरोप

जमानत आवेदक गैरकानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम (यूएपीए) के तहत आरोपों का सामना कर रहे हैं. आरोपियों पर ये आरोप फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों के पीछे साजिश रचने के आरोपों को लेकर है. दिल्ली हाई कोर्ट ने इसके पहले 2 सितंबर को शारजील इमाम, उमर खालिद सहित सात अन्य आरोपियों जिनमें मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा, अतहर खान, शिफा-उर-रहमान, मोहम्मद सलीम खान, शादाब अहमद और खालिद सैफी शामिल हैं को जमानत देने से इनकार कर दिया था. इसके अलावा इस मामले में एक अन्य आरोपी जिसका नाम तस्लीम अहमद है उसे भी कोर्ट की अलग बेंच ने जमानत देने से इनकार कर दिया था.

दिल्ली पुलिस ने आरोपियों की जमानत का किया विरोध

वहीं दिल्ली पुलिस ने इन आरोपियों की जमानत याचिकाओं का कड़ा विरोध किया है. दिल्ली पुलिस ने दावा करते हुए कहा कि दंगे सहज नहीं थे. बल्कि एक पूर्व नियोजित और सोची समझी साजिश का हिस्सा थे. पुलिस के अनुसार आरोपियों ने कुटिल मंशा के साथ व्यवस्थित तरीकों से दंगों को संचालित करने की सक्रिय भूमिका निभाई थी. हाई कोर्ट ने जमानत देने से इनकार करते हुए टिप्पणी की कि प्रथम दृष्टया उमर खालिद और शरजील इमाम की संलिप्तता 'गंभीर' प्रतीत होती है. कोर्ट ने उनके द्वारा कथित तौर पर दिए गए भाषणों की ओर इशारा किया.

दंगे सांप्रदायिक थे- दिल्ली हाई कोर्ट

कोर्ट के अनुसार सांप्रदायिक प्रकृति के थे और बड़े समूहों को उकसाने के इरादे से दिए गए थे. 2020 की हिंसा नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के खिलाफ राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शनों के बीच भड़की थी. इस अशांति के परिणामस्वरूप 53 लोगों की मौत हो गई थी और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे. शरजील इमाम को 2020 में यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया था और उन पर हिंसा को भड़काने में मुख्य भूमिका निभाने का आरोप है.

