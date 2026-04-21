उस लुटेरे को अप्रैल की गर्मी में झुलसाने का प्लान फेल कैसे हुआ? 500 साल पहले दिल्ली सल्तनत की सबसे बड़ी गलती

वो भी अप्रैल का महीना था. तारीख 21 अप्रैल और साल था 1526 यानी आज से ठीक 500 साल पहले. भारत की सरजमीं पर लड़ी गई एक लड़ाई ने देश का इतिहास बदल दिया. सरहिंद के रास्ते कुछ लुटेरों को लेकर एक आक्रमणकारी आगे बढ़ा. उसने अंबाला पार किया. आगे पानीपत का मैदान दिखा, तो यहीं रुक गया. यह था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर. दिल्ली सल्तनत ने 7 दिन इंतजार किया. बाबर को हिंदुस्तान की प्रचंड गर्मी में झुलसाने का प्लान था, जो बुरी तरह फेल हो गया. ये सब कैसे हुआ?

अबुल फजल ने लिखा है कि बाबर की सेना में 12 हजार और इब्राहिम की सेना में एक लाख सैनिक थे. वह यमुना नदी के साथ-साथ चलता हुआ आया था. 12 अप्रैल 1526 को ही वह पानीपत पहुंच चुका था. उसे पूरी आशंका थी कि इब्राहिम लोदी तुरंत उस पर हमला कर देगा, जिससे बाबर की थकी हुई सेना को हरा सके. हालांकि, ऐसा नहीं हुआ. यहीं चूक हो गई. माना जाता है कि इब्राहिम को अपनी योजना पर भरोसा था. उसका लक्ष्य बाबर को हिंदुस्तान की गर्मी में रोककर रखने का था. साथ ही शत्रु की रसद रोकने का प्लान था. यही वजह थी कि बाबर के अगले सात दिनों तक उकसाए जाने के बाद भी इब्राहिम लोदी आगे नहीं बढ़ा.

बाबर ने उकसाया और इब्राहिम ने हमला कर दिया

बाबर परेशान हो गया. उसने लिखा है कि हमारी सेना में घबराहट फैलनी शुरू हो गई. इस हालत में अपने हिंदुस्तानी शुभचिंतकों की सलाह पर उसने 8-9 अप्रैल की रात में 4-5 हजार सैनिकों का एक दल इब्राहिम के खेमे पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया था. यह ऑपरेशन सफल नहीं हो सका. हालांकि, इसने सुल्तान को अपनी सोची-समझी रणनीति बदलने पर विवश कर दिया. अगले ही दिन उसने बाबर की सेना पर आक्रमण का आदेश दे दिया, बाबर यही चाहता था.

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असल में, इब्राहिम को अपने सभी सरदारों की वफादारी पर भरोसा नहीं था. अगर ऐसा होता, तो वह अपनी रणनीति पर कायम रहता और बाबर की सेना को पहले आक्रमण करने या वापस लौटने पर विवश कर सकता था. दोनों ही परिस्थितियों में बाबर को भारी नुकसान होता. आखिरकार, बाबर के तोपखाने और युद्ध की तुलुगमा नीति ने जंग का परिणाम बदल दिया.

भारत के भीतर की राजनीति

दिल्ली के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी का चाचा आलम खां बाबर से मिल चुका था. ऐसे में उसका विशेष ध्यान रखा गया. उसे एक दस्ते की कमान भी सौंप दी गई क्योंकि बाबर इस लोदी राजकुमार का पूरा राजनीतिक लाभ उठाना चाहता था. आलम खां महत्वाकांक्षी था और वह दिल्ली से पहले ही भाग निकला था. पंजाब का सूबेदार दौलत खां ऐसे व्यवहार कर रहा था जैसे वह कोई स्वतंत्र शासक हो. उसका बेटा दिलावर खां (राजदरबार में बंधक के रूप में था) भागने में सफल हो गया. दौलत खां ने दिलावर को बाबर के पास भेजा और उसे भारत पर आक्रमण करने के लिए उकसाया.

सेना कम, फिर भी बाबर कैसे जीत गया?

यह मध्य काल की सफल युद्ध नीति मानी जाती है. बाबर ने जिस युद्ध-नीति को अपनाया, वह मूल रूप में रक्षात्मक थी और आवश्यकता पड़ने पर उसे आक्रामक बनाया जा सकता था. उसने 700 गतिशील गाड़ियों की पंक्ति 'अराबा' का निर्माण किया. इन गाड़ियों को गीली खालों से बांध दिया गया था और इसे सेना के आगे रक्षा पंक्ति के रूप में रखा. उसने तोपचियों की शरण के लिए तोपों के प्रत्येक जोड़े के मध्य 'टूरा' या बचाव स्थान बनाए थे. तोपों के पीछे घुड़सवार सेना यकायक आक्रमण करने के लिए थी.

दूसरी ओर इब्राहिम लोदी की सेना में परम्परागत चार भाग थे- अग्रगामी दल, केन्द्रीय दल, वाम दल और दक्षिण दल. केन्द्रीय दल में मुख्य आक्रामक शक्ति थी. इब्राहिम के पास तोपों या बंदूकों का अभाव था. वैसे, इब्राहिम स्वयं साहसी और वीर सैनिक था लेकिन उसमें उत्तम सेनानायक के गुण नहीं थे. दोनों सेनाएं एक सप्ताह तक एक-दूसरे के सामने पड़ी रही. बाबर चाहता था कि इब्राहिम आक्रमण करे. अंत में इब्राहिम ने आक्रमण करने का निश्चय किया और अपने सैनिकों में उत्साह भरने के लिए उसने अपने अधिकारियों और सैनिकों में वह धन बांट दिया जो वह लाया था.

सुबह लड़ाई छिड़ी और दोपहर तक परिणाम

इब्राहिम की सेना ने 21 अप्रैल, 1526 को सुबह आक्रमण किया. इब्राहिम की सेना अरावा के कारण आगे नहीं बढ़ी और केन्द्र के सीमित स्थान में भीड़ के समान एकत्रित हो गई. इसी समय मुगल अश्वारोही सैनिकों ने तोपों के सामने और तुगलमा के द्वारा लोदी सेना के पीछे हिस्से पर आक्रमण कर दिया. लोदी सेना दोपहर तक पूर्ण रूप से पराजित हो गयी. उसके 15 हजार सैनिक मारे गये. खुद इब्राहिम लोदी भी मारा गया.

बाबर लिखता है कि जिस समय युद्ध आरम्भ हुआ, सूरज आकाश में चढ़ चुका था और दोपहर तक लड़ाई चलती रही, अंत में शत्रु-दल छिन्न-भिन्न हो गया और खदेड़ दिया गया और मेरे सैनिक विजयी हुए.

पानीपत का युद्ध निर्णायक सिद्ध हुआ. बाबर ने विजय के बाद हुमायूं को आगरा पर और बहनोई महेदी ख्वाजा को दिल्ली पर अधिकार करने के लिए भेज दिया. दिल्ली की जामा मस्जिद में 27 अप्रैल को बाबर के नाम का खुतबा पढ़ा गया. बाबर दिल्ली होता हुआ आगरा आया. उसने 10 मई को नगर में प्रवेश किया और इब्राहिम के महल में ठहरा.