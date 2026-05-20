ऐसा तो जून में होता है, मई मे ही क्यों जला रही गर्मी? कल भी आसमान से बरसेगी आग! IMD ने बताया आपके शहर में कैसा रहेगा मौसम

Mausam ki Jankari: पूरा उत्तर भारत इस समय भीषण गर्मी की चपेट में हैं. आसमान से इस समय शोले बरस रहे हैं, जिस कारण लोगों का जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है. उत्तर भारत के कई शहर दोपहर के समय आग की भट्टी के समना नजर आ रहे हैं. दिल्ली से राजस्थान और हरियाणा से बंगाल तक भीषण गर्मी और लू का प्रकोप देखने को मिल रहा है. लोगों आपस में ही पूछ रहे हैं कि क्या ये गर्मी जला के ही मानेगी क्या ऐसा मौसम, तो जून के महीने में दखने को मिल रहा है.

दरअसल, पिछले कुछ समय से दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत के अलग-अलग राज्यों में भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है. सुबह से ही आसमान से सूर्य से आग बरसने लग रही है और देर रात में गर्म हवा के थपड़ों ने जीना मुश्किल किया है. इस बीच आईएमडी ने कई राज्यों के लिए गर्मी की चेतावनी जारी की है. विभाग का कहना है कि आने वाले समय में मौसम का यही रूप देखने को मिलेगा, ऐसे में लोगों को सतर्कता बरतनी चाहिए. आइए आपको बताते हैं देश के विभिन्न राज्यों में 21 मई को कैसा मौसम रहेगा

दिल्ली के मौसम का हाल

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 21 मई को आसमान साफ रहेगा, लेकिन भीषण गर्मी लोगों की मुश्किलें बढ़ाएगी. इस दौरान दोपहर के समय लू चलने की संभावना है वहीं कुछ जगहों पर हीटवेव देखने को मिलेगी आईएमडी ने लोगों से अपील करते हुए दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच बाहर न निकलने की अपील की है.दिन के समय 15 से 25 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है. आईएमडी ने बताया कि भीषण गर्मी का यह दौर 26 मई तक रह सकता है.

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यूपी के मौसम का हाल

उत्तर प्रदेश में भी 21 मई को मौसम का यही रंग देखने को मिलेगा. आईएमडी ने यूपी के सभी जनपदों के लिए तीन दिन के लिए रेड अलर्ट जारी किया है. यूपी के दोनों हिस्सों पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में 24 मई तक भीषण गर्मी देखने को मिलेगी. इस दौरान 20 से 30 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, जबकि झोंको की रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकता है. 21 से 24 मई के बीच यूपी के अधिकांश जिलों में हीटवेव देखने को मिल सकती है.

इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी

जहां एक ओर उत्तर भारत में भीषण गर्मी का दौर चल रहा है, तो दूसरी ओर पूर्वोत्तर में मौसम का अलग अंदाज देखने को मिल रहा है. दक्षिण भारत के कई राज्यों में इस समय भारी बारिश का दौर चल रहा है और 21 मई को भी यह सिलसिला जारी रह सकता है.

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पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश की चेतावनी

असम मेघालय, नागालैंड, मणिपुर समते कई राज्यों में 21 मई को बारिश देखने को मिल सकती है. वहीं, अरुणाचल प्रदेश में 23 और 24 मई को बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. असम और मेघालय में 23 से 25 मई के बीच भारी से अति भारी बारिश हो सकती है.

पहाड़ी राज्यों के मौसम का हाल जानिए

न केवल मैदानी हिस्से बल्कि पहाड़ी इलाकों में भी मौसम का बदलता मिजाज देखने को मिल रहा है. जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 21 मई को हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है. वहीं, कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में आंधी और तूफानी हवाएं देखने को मिल सकती हैं, जिसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है.

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